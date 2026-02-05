Assine
Crescimento do mercado do café em cápsulas e dilemas sustentáveis

Redação Flipar
  • <p>O surgimento das cápsulas de café marcou uma virada no consumo da bebida ao redor do mundo. A proposta era simples: oferecer uma dose individual, padronizada e de qualidade, sem a necessidade de moer grãos ou medir quantidades. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>A ideia ganhou força nos anos 1970, quando engenheiros europeus desenvolveram sistemas capazes de extrair espresso com pressão ideal dentro de pequenas embalagens herméticas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O conceito só se popularizou de fato a partir da década de 1990, com a chegada das primeiras máquinas domésticas que utilizavam cápsulas, levando a experiência do café de cafeteria para dentro das casas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A partir dos anos 2000, o mercado explodiu. Marcas investiram em marketing, variedade de sabores e parcerias com celebridades, transformando o café em cápsula em um produto premium.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal TV Brasil
  • <p>No Brasil, país tradicionalmente ligado ao café coado, a adesão foi gradual, mas consistente. A praticidade conquistou consumidores urbanos e escritórios, ampliando o consumo da bebida em novos formatos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Com o sucesso, vieram também as críticas. Milhões de cápsulas passaram a ser descartadas diariamente, levantando preocupações sobre o impacto ambiental desse modelo de consumo.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal Tv Brasil
  • <p>A maioria das cápsulas é feita de plástico, alumínio ou uma combinação de ambos, materiais que, se descartados incorretamente, podem levar décadas para se decompor no meio ambiente.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Diante desse cenário, a reciclagem tornou-se um dos principais desafios da indústria. Separar o pó de café do invólucro é essencial para que o material possa ser reaproveitado.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal Amcham Brasil
  • <p>Algumas empresas criaram programas próprios de coleta, com pontos em lojas físicas e envio pelo correio, incentivando os consumidores a devolverem as cápsulas usadas.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal TV BRasil
  • <p>No caso das cápsulas de alumínio, o material pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder qualidade, voltando à cadeia produtiva em forma de novos produtos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Já as cápsulas plásticas exigem identificação do tipo de polímero para que sejam encaminhadas corretamente às cooperativas de reciclagem, algo que ainda é um obstáculo em muitas cidades.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal Amcham Brasil
  • <p>Outra alternativa que ganha espaço são as cápsulas compostáveis, feitas de materiais de origem vegetal, que podem se decompor em condições específicas de compostagem industrial.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal Amcham Brasil
  • <p>Além disso, surgiram no mercado cápsulas reutilizáveis, geralmente de inox ou plástico resistente, que podem ser abastecidas com café moído pelo próprio consumidor, reduzindo o descarte.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal TV BRasil
  • <p>A conscientização do consumidor é peça-chave nesse processo. Sem a separação correta e o encaminhamento para pontos adequados, mesmo cápsulas recicláveis acabam em aterros sanitários.</p>

     Foto: Reciclagem de cápsulas de café - Divulgação
  • <p>Governos e empresas têm ampliado campanhas educativas e parcerias com cooperativas para tornar a logística reversa mais acessível e eficiente.</p>

     Foto: Reciclagem de cápsulas de café - Divulgação
  • <p>Aos poucos, a indústria busca equilibrar inovação, conveniência e responsabilidade ambiental, repensando materiais e investindo em soluções mais sustentáveis.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Assim, a história das cápsulas de café segue em construção: de símbolo de modernidade e praticidade a exemplo de como hábitos de consumo podem evoluir em direção a um futuro mais sustentável.</p>

     Foto: Reprodução de youtube Canal TV BRasil
