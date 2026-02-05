Celebridades assinam carta em protesto contra a baixa representatividade de latinos em Hollywood
Entre os signatários estão nomes conhecidos como o da atriz Eva Longoria, que atuou na série “Desperate Housewives” e do ator John Leguizamo, de “John Wick: Um Novo Dia para Matar”.
No texto, os autores afirmam que a reivindicação não se refere a um caso isolado, mas a um padrão estrutural.
"Trata-se de um sistema que repetidamente ignora talentos latinos qualificados, mesmo quando nossas identidades, histórias e experiências alimentam as narrativas mais marcantes", diz um trecho da carta.
Dados recentes reforçam a denúncia: em 2024, latinos ocuparam apenas 1% dos papéis principais nos filmes mais lucrativos de Hollywood.
Na TV, latinos ocupam cerca de 6% dos papéis, sendo frequentemente associados a estereótipos.
Deep Cuts", dirigido pelo canadense Sean Durkin.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Poster-do-filme-Deep-Cuts.jpg?20260205134316" width="1114" height="626">
O estopim para o movimento foi a recente polêmica envolvendo o filme "Deep Cuts", dirigido pelo canadense Sean Durkin.
A atriz norte-americana Odessa A'zion desistiu de interpretar Zoe Gutierrez após a produção ser alvo de críticas.
Isso porque, o papel, originalmente descrito na obra literária como de ascendência mexicana e judia, havia sido entregue a uma atriz branca.
O documento não apenas aponta falhas, mas sugere soluções práticas, como a contratação estratégica de executivos latinos em cargos de decisão.
O movimento atual é parte de uma luta centenária. Nos anos 1920, o governo mexicano protestou contra a forma como os atores latinos eram representados em Hollywood. Em 2020, uma carta reuniu mais de 270 assinaturas exigindo mudanças na indústria.
