Tetracampeão, Paulo Barros será ausência no Carnaval carioca em 2026

    Em sua última jornada, o artista passou pela Unidos de Vila Isabel, que ficou com a oitava colocação em 2025. Diante disso, a escola da terra de Noel Rosa preferiu trocar de carnavalesco e contratou a dupla Leonardo Bora e Gabriel Haddad, ex-Grande Rio.

     Foto: Reprodução de Instagram
    No último Carnaval, o artista causou polêmica ao criticar a predominância de enredos com temáticas africanas nas agremiações cariocas para 2025.

     Foto: reprodução instagram
    “A maioria dos enredos desse ano são afros, tudo já foi visto e revisto, e eu posso te garantir que 90% de quem está assistindo ao desfile não vai entender nada”, disse, em entrevista à Folha de São Paulo.

     Foto: Reprodução de Instagram
    “Quando eu pego para ver como vai ser a trama que uma escola vai contar sobre um Orixá, é uma confusão danada. Um apaixonado por fulano, tendo filho de ciclano. Filho de quem? Orixá de outro? É o que rege a cabeça de quem? Sinto muito, eu não assimilo”, completou.

     Foto: Reprodução de Instagram
    Conhecido pela inovação e surpresa, Paulo Barros trouxe ao Carnaval Carioca um estilo característico, com alegorias humanas, dotadas de tecnologia e voltadas ao lado lúdico.

    Foto: Reprodução do Instagram @paulobarros_oficial
    O carnavalesco é marcado pelo pop, referências da cultura de massa, como cinema, Disney, Las Vegas, com um foco em criar um diálogo direto com o grande público, com truques de ilusionismo e interatividade.

     Foto: - Reprodução de Instagram
    Antes de se destacar no Grupo Especial, teve passagens por escolas como Vizinha Faladeira, Arranco e Paraíso do Tuiuti no Acesso. Como carnavalesco da agremiação de São Cristóvão, fez um desfile marcante, em 2003, sobre a vida e obra do pintor Cândido Portinari.

     Foto: Reprodução do Instagram @paulobarros_oficial
    Ao assumir a Unidos da Tijuca, no ano seguinte, surpreendeu o mundo do samba com suas inovações. A principal delas foi a alegoria do DNA, composta por várias pessoas pintadas de azul em uma coreografia marcante, sendo vice.

     Foto: Divulgação
    Em 2005, foi novamente vice-campeão, desta vez com o enredo “Entrou por um lado, saiu pelo outro… Quem quiser que invente outro!”. Com uma série de inovações que novamente chamaram a atenção do público para o seu trabalho.

    Foto: Divulgação
    Nos carnavais de 2007 e 2008, teve uma passagem pela Unidos do Viradouro, de Niterói. No primeiro ano, teve a ousadia de colocar a bateria em cima de um carro alegórico que representava peças de xadrez.

    Foto: Reprodução de Instagram
    Três anos depois, em 2010, veio a coroação com o primeiro título do Grupo Especial. Paulo Barros trouxe o enredo “É segredo” e levou a Unidos da Tijuca à conquista depois de 74 anos.

     Foto: GARAPA/Wikimédia Commons
    Nos anos de 2012 e 2014, conquistou mais dois títulos à frente da Unidos da Tijuca, com homenagens a personagens marcantes como Luiz Gonzaga e Ayrton Senna.

    Foto: Reprodução do Flickr Vereador Paulo Messina
    Teve uma passagem pela Mocidade em 2015, com o enredo “Se o mundo fosse acabar, me diz o que faria se só lhe restasse um dia?”. No entanto, não teve um bom resultado ao ficar de fora das campeãs.

    Foto: Divulgação
    Em 2017, Paulo Barros foi responsável por quebrar mais um jejum. Afinal, levou a tradicional Portela ao título depois de 33 anos, com o enredo “Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar”, ao lado da Mocidade.

     Foto: Reprodução de Instagram
    Com a volta da Viradouro ao Especial, levou a agremiação de Niterói a um vice-campeonato, em 2019, com o enredo: “Viraviradouro”, sendo a segunda a entrar na Avenida no domingo de carnaval.

     Foto: Reprodução de Rede Social
    Paulo Barros assinou o enredo da Gaviões da Fiel em 2020, chamado “Um não sei que, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei porquê”, com o tema sobre o amor, mas a escola terminou em 11º lugar.

     Foto: Reprodução de Rede Social
    Teve algumas passagens pela Unidos de Vila Isabel. A primeira em 2009, com Alex de Souza, em um enredo sobre o Theatro Municipal. Também esteve na escola em 2018, 2023, 2024, na reedição de Gbala, e em 2025.

     Foto: Reprodução do Instagram @paulobarros_oficial
    Tem se dedicado a novos projetos fora da Sapucaí, com a criação do monumento em homenagem a Darcy Ribeiro, em Maricá, e de um espaço chamado Centro Brasileiro das Artes, voltado para exposições, atividades culturais e intervenções urbanas.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Paulo Barros será o enredo da escola “Primeira da Cidade Líder”, que disputa o Grupo de Acesso 2 de São Paulo. Uma homenagem que coloca o carnavalesco como protagonista da festa, sendo um grande reconhecimento em sua carreira.

     Foto: Reprodução de Instagram
