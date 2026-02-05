Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Lugares da Europa que recebem cruzeiros com frequência

RF
Redação Flipar
  • <p>Essa evolução tornou os cruzeiros uma opção de turismo popular, permitindo que os viajantes explorem múltiplos destinos com conforto e luxo. Veja cidades europeias que recebem cruzeiros marítimos com frequência. </p>

    Essa evolução tornou os cruzeiros uma opção de turismo popular, permitindo que os viajantes explorem múltiplos destinos com conforto e luxo. Veja cidades europeias que recebem cruzeiros marítimos com frequência.

    Foto: pexels - george desipris
  • <p>Barcelona, Espanha: Com um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo, Barcelona recebe anualmente centenas de cruzeiros, atraindo turistas para suas atrações culturais e arquitetônicas. </p>

    Barcelona, Espanha: Com um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo, Barcelona recebe anualmente centenas de cruzeiros, atraindo turistas para suas atrações culturais e arquitetônicas.

    Foto: Jorge-Lascar-Wikimedia-Commons
  • <p>Veneza, Itália: Conhecida por seus canais e rica história, Veneza é uma parada frequente para cruzeiros, embora recentemente tenha implementado restrições para preservar seu patrimônio. </p>

    Veneza, Itália: Conhecida por seus canais e rica história, Veneza é uma parada frequente para cruzeiros, embora recentemente tenha implementado restrições para preservar seu patrimônio.

    Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
  • <p>Southampton, Reino Unido: Servindo como ponto de partida e chegada para muitos cruzeiros transatlânticos, Southampton é um dos portos mais importantes do Reino Unido. </p>

    Southampton, Reino Unido: Servindo como ponto de partida e chegada para muitos cruzeiros transatlânticos, Southampton é um dos portos mais importantes do Reino Unido.

    Foto: Divulgação/cruisesouthampton.com
  • <p>Copenhague, Dinamarca: A capital dinamarquesa é uma escala popular em cruzeiros pelo Báltico, oferecendo aos turistas um vislumbre da cultura escandinava. </p>

    Copenhague, Dinamarca: A capital dinamarquesa é uma escala popular em cruzeiros pelo Báltico, oferecendo aos turistas um vislumbre da cultura escandinava.

    Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
  • <p>Atenas (Pireu), Grécia: O porto de Pireu serve como porta de entrada para Atenas, permitindo que os passageiros explorem sítios arqueológicos e a história grega. </p>

    Atenas (Pireu), Grécia: O porto de Pireu serve como porta de entrada para Atenas, permitindo que os passageiros explorem sítios arqueológicos e a história grega.

    Foto: Dias12 por Pixabay
  • <p>Lisboa, Portugal: Situada na foz do rio Tejo, Lisboa é um destino frequente para cruzeiros que navegam pela costa atlântica europeia. – Hugo Shreider.</p>

    Lisboa, Portugal: Situada na foz do rio Tejo, Lisboa é um destino frequente para cruzeiros que navegam pela costa atlântica europeia. – Hugo Shreider.

     Foto: Wikimédia Commons/Hugo Shreider
  • <p>Funchal, Portugal: Localizado na ilha da Madeira, o Porto do Funchal é um importante ponto de escala para cruzeiros. Um dos principais pontos turísticos do Atlântico, cercado por belas paisagens montanhosas.</p>

    Funchal, Portugal: Localizado na ilha da Madeira, o Porto do Funchal é um importante ponto de escala para cruzeiros. Um dos principais pontos turísticos do Atlântico, cercado por belas paisagens montanhosas.

     Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay
  • <p>Amsterdã, Países Baixos: O Porto de Amsterdã é o terceiro maior porto de cruzeiros da Europa, recebendo cerca de 140 cruzeiros marítimos e 1.500 cruzeiros fluviais anualmente. </p>

    Amsterdã, Países Baixos: O Porto de Amsterdã é o terceiro maior porto de cruzeiros da Europa, recebendo cerca de 140 cruzeiros marítimos e 1.500 cruzeiros fluviais anualmente.

    Foto: Flickr Dominique Lacaze
  • <p>Alicante, Espanha: Em 2024, Alicante atingiu um recorde como porto base de cruzeiros, recebendo quase 240.000 turistas e gerando um impacto econômico significativo. </p>

    Alicante, Espanha: Em 2024, Alicante atingiu um recorde como porto base de cruzeiros, recebendo quase 240.000 turistas e gerando um impacto econômico significativo.

    Foto: wikimedia commons Bfoto.ru
  • <p>Málaga, Espanha: O Porto de Málaga recebeu 280 escalas de cruzeiros e cerca de 504.000 passageiros em 2024, destacando-se como um destino importante na Andaluzia.</p>

    Málaga, Espanha: O Porto de Málaga recebeu 280 escalas de cruzeiros e cerca de 504.000 passageiros em 2024, destacando-se como um destino importante na Andaluzia.

     Foto: Imagem de Manolo Franco por Pixabay
  • <p>Dubrovnik, Croácia: Conhecida como a “Pérola do Adriático”, Dubrovnik é uma parada popular para cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Oriental.</p>

    Dubrovnik, Croácia: Conhecida como a “Pérola do Adriático”, Dubrovnik é uma parada popular para cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Oriental.

     Foto: László Tóth Unsplash
  • <p>Santorini, Grécia: Com suas paisagens deslumbrantes, Santorini é uma escala frequente para cruzeiros pelas ilhas gregas, oferecendo vistas panorâmicas e cultura local. </p>

    Santorini, Grécia: Com suas paisagens deslumbrantes, Santorini é uma escala frequente para cruzeiros pelas ilhas gregas, oferecendo vistas panorâmicas e cultura local.

    Foto: Kuhnmi/Wikimedia Commons
  • <p>Tallinn, Estônia: A capital estoniana é uma parada comum em cruzeiros pelo Báltico, conhecida por seu centro histórico bem preservado. </p>

    Tallinn, Estônia: A capital estoniana é uma parada comum em cruzeiros pelo Báltico, conhecida por seu centro histórico bem preservado.

    Foto: Kadi-Liis Koppel/visittallinn.ee
  • <p>Marselha, França: Como um dos principais portos franceses, Marselha recebe numerosos cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Ocidental, oferecendo rica cultura e história.</p>

    Marselha, França: Como um dos principais portos franceses, Marselha recebe numerosos cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Ocidental, oferecendo rica cultura e história.

     Foto: Divulgação/Paris 2024
  • <p>Nápoles, Itália: Localizada na deslumbrante Costa Amalfitana, Nápoles é uma cidade rica em história e cultura, frequentemente incluída nos itinerários de cruzeiros pelo Mediterrâneo. Por sua proximidade com sítios arqueológicos como Pompeia e com a costa de Amalfi, torna-se uma parada imperdível para os viajantes. </p>

    Nápoles, Itália: Localizada na deslumbrante Costa Amalfitana, Nápoles é uma cidade rica em história e cultura, frequentemente incluída nos itinerários de cruzeiros pelo Mediterrâneo. Por sua proximidade com sítios arqueológicos como Pompeia e com a costa de Amalfi, torna-se uma parada imperdível para os viajantes.

    Foto: Imagem de Matteo Bellia por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay