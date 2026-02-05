Assine
Estilo de Vida

Aracaju em alta: Praias da capital sergipana são limpas e agradáveis

Redação Flipar
    Um dos grandes motores desse interesse são as praias limpas, bem cuidadas e de águas agradáveis.
    A sensação de preservação ambiental chama a atenção de quem busca destinos costeiros mais sossegados.

     Foto: Divulgação Ascom Secretaria de Turismo
    A orla extensa e bem estruturada favorece caminhadas, esportes ao ar livre e convivência familiar.
    Quiosques e ciclovias reforçam a experiência à beira-mar.

     Foto: Divulgação / Ascom Secretaria de Turismo
    Quem visita Aracaju costuma reportar a tranquilidade, aorganização urbana e o fácil acesso às áreas turísticas. A cidade se destaca como destino acolhedor, ideal tanto para lazer quanto para descanso.E essas avaliações nos sites de turismo impulsionam o segmento.

     Foto: Paulo JC Nogueira wikimedia commons
    Aracaju tem cerca de 35 km de orla onde as praias vão ganhando nomes diferentes a cada trecho . E um dos menores litorais do Brasil. Mas pulsante.

    Foto: Paulo JC Nogueira wikimedia commons
    A limpeza das praias de Aracaju favorece a prática de esportes na água, como natação, stand up paddle e caiaque. A qualidade ambiental transmite segurança aos visitantes e incentiva atividades ao ar livre durante todo o ano.

     Foto: Tito Garcez wikimedia commons
    As praias em Aracaju têm água morna, que atrai quem não gosta de entrar em mar frio. Aliás, essa é uma característica das praias do Nordeste, em geral.

     Foto: Reprodução TV Globo
    Outra característica é a instalação de bares na areia, permitindo que os visitantes alternem o banho de mar com um lanche ou até almoço, sem se distanciar muito da água.

     Foto: Reprodução TV Globo
    Sergipe tem 167 quilômetros de praias. E com paisagens paradisíacas, que alternam recortes de água e areia, formando um mosaico espetacular. Aracaju, sendo a capital, exerce forte atração por também ter um peso histórico no estado.

     Foto: Reprodução TV Globo
    A cidade tem vários pontos de interesse à beira-mar. A orla Pôr do Sol é um local de encontro famoso. Ali embarcam e desembarcam pessoas que gostam de passeios de barco.

     Foto: Isa_barretosc wikimedia commons
    Nas praias de Aracaju, é possível praticar atividades físicas e recreativas num cenário que inclui os famosos coqueiros e areia limpa.

     Foto: Reprodução TV Globo
    Uma das opções de lazer procuradas pelos visitantes em Aracaju é o stand-up paddle, já que o mar é calmo e permite essa prática sob orientação de instrutores.

    Foto: Imagem de Tammy Cuff por Pixabay
    Outra alternativa que tem praticantes fiéis é o Kitesurf, modalidade em que a pessoa, com uma pipa presa à cintura,fica sobre a prancha e segue impulsionada pelo vento.

     Foto: Reprodução TV Globo
    Aracaju fica no leste do Sergipe e é cortada por rios, como o Sergipe e o Poxim. A cidade ocupa uma área de 181 km² e tem cerca de 680 mil habitantes. O nome tem origem no Tupi: arakaiu, cajueiro das araras.

    Foto: Sérgio Augusto Perera - wikimedia commons
    A orla de Atalaia é um dos principais cartões postais da cidade, com seus famosos Arcos na paisagem à beira da praia.

    Foto: Tito Garcez - wikimedia commons
    Também é na Orla de Atalaia que fica o monumento ao Caranguejo. O crustáceo tornou-se um símbolo da cidade e faz parte da cultura e da rotina dos moradores.

    Foto: Paulo JC Nogueira wikimedia commons
    Os pratos com caranguejo são um must para quem visita Aracaju. Fazem parte não apenas do polo gastronômico de Atalaia, mas do dia a dia das famílias, que costumam se reunir nos fins de semana para degustar o crustáceo.

    Foto: E-Sergipe - Flickr wikimedia commons
    Outra praia muito conhecida é a de Coroa do Meio, que requer atenção porque tem mar mais agitado do que a média no estado, presença de rochas e trechos profundos.

    Foto: Paulo JC Nogueira wikimedia commons
    Em época de carnaval, uma multidão se reúne para percorrer trechos da orla de Aracaju numa festa de rua inspirada na folia de Salvador, na Bahia.

    Foto: Gwandre wikimedia commons
