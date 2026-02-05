Biscoitos apetitosos pelo mundo: tradição e sabor
-
No Brasil, o biscoito de polvilho é um clássico apreciado por adultos e crianças.o polvilho é o amido extraído da mandioca, além de água, óleo ou gordura e sal.Foto: Youtube Canal Dika da Naka
Algumas receitas também levam ovos ou leite, responsáveis por deixar a massa mais leve e o biscoito mais aerado após assar.
-
O biscoito amanteigado com goiabada também é bastante popular no Brasil, conhecido pela combinação da massa macia e amanteigada com o recheio doce.Foto: Youtube Canal Cozinhando com a Ly
Ele é comum em padarias, confeitarias e mesas de café, especialmente em receitas caseiras e tradicionais.
-
Veja agora outros tipos de biscoito que são apreciados em diferentes países e que unem tradição e sabor.Foto: imagem gerada por i.a
-
Nürnberger Lebkuchen (Alemanha): É um tipo tradicional de biscoito de gengibre originário de Nuremberg, na Alemanha. Em sua receita, leva canela, cravo, noz-moscada, cardamomo e gengibre, além de amêndoas, avelãs ou nozes.Foto: Divulgação
-
-
Perní?ky (República Tcheca): Também conhecidos como pernícios tchecos, esses biscoitos de gengibre tradicionais da República Tcheca são frequentemente feitos durante o Natal.Foto: Imagem de Ivana Sladkovska por Pixabay
-
Sablé (França): Esse é um tipo de biscoito francês, originário da região da Normandia. O nome “sablé” significa “arenoso” em francês, referindo-se à textura delicada e quebradiça do quitute.Foto: Reprodução de Youtube Canal Edu Santos na Cozinha
-
Macarons (França): São docinhos franceses mundialmente famosos, conhecidos por sua textura crocante por fora e macia por dentro, além de cores vibrantes e sabores variados.Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
-
-
Paste di meliga (Itália): Originários da região do Piemonte, esses biscoitinhos italianos são feitos com uma mistura de farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, manteiga e ovos, resultando em uma textura crocante e um sabor amanteigado e ligeiramente doce.Foto: F.Ceragioli/Wikimédia Commons
-
Baci di Alassio (Itália): Feitos com uma massa de amêndoas moídas, açúcar, claras de ovos e raspas de limão, esses biscoitos são típicos da cidade de Alassio, na região da Ligúria.Foto: Reprodução de Youtube Canal Cookist
-
Praline stuffed cookies (Turquia): Esses biscoitos são crocantes por fora e recheados com praliné, uma massa crocante e caramelizada feita com nozes e caramelo.Foto: Reprodução de Youtube Canal pastry notes
-
-
Moustokouloura (Grécia): São feitos com mosto de uva (líquido extraído da uva) ou vinho doce, farinha, açúcar, azeite de oliva e especiarias como canela e cravo.Foto: Reprodução de Youtube Canal Dimitra's Dishes
-
Kaab el ghazal (Marrocos): Também conhecido como “Chifres de Gazela”, em português, é um biscoito tradicional da culinária marroquina e argelina, famoso por seu sabor levemente adocicado e aromatizado com temperos típicos da região.Foto: Reprodução de Youtube Canal KARIMA GENOVA
-
Amygdalotá (Grécia): Esse são biscoitos doces tradicionais feitos com amêndoas moídas, açúcar e clara de ovo. Eles têm uma textura macia e são moldados em pequenas formas de amêndoa ou ocasionalmente cobertos com açúcar de confeiteiro.Foto: Reprodução de Youtube Canal Dimitra's Dishes
-
-
Baci di dama (Itália): Abrindo o top 10, esses biscoitos originários da região do Piemonte, também são conhecidos como “Beijos de Dama”. Isso porque são duas metades arredondadas, unidas por um recheio cremoso de chocolate, lembrando um beijo.Foto: - Flickr Baker's Corner
-
Vanillekipferl (Áustria): Tradicionais da Áustria e da Alemanha, esses biscoitos são feitos com uma massa à base de farinha, manteiga, açúcar e amêndoas moídas.Foto: - Imagem de Blueeyes por Pixabay
-
Speculaas (Holanda): Esse biscoito, que leva gengibre, açúcar mascavo e farinha de trigo, geralmente é feito em formatos natalinos como estrelas, bonecos, animais e sinos, com bordas serrilhadas e superfície gravada com desenhos decorativos.Foto: Flickr CookieMeister
-
-
Chocolate chip cookie (EUA): Típico cookie americano feito com uma massa básica de farinha, açúcar, manteiga e ovos. Além disso, é incrementado com pedaços de chocolate, geralmente na forma de gotas.Foto: - Imagem de pixel1 por Pixabay
-
Marranitos (México): Também conhecidos como puerquitos ou cochinitos, esses são pães de mel tradicionais na culinária mexicana feitos com melaço, farinha de trigo, bicarbonato de sódio, canela, gengibre e outros temperos.Foto: AlejandroLinaresGarcia/Wikimédia Commons
-
Melomakarona (Grécia): Esses biscoitos são famosos nos períodos natalinos na Grécia. Eles levam farinha, azeite, nozes e temperos como canela e cravo na receita. Depois, são assados, mergulhados em uma calda doce de mel e cobertos com sementes de nozes.Foto: Flickr Délices de France
-
-
Stroopwafel (Holanda): Biscoito doce tradicional holandês feito de duas camadas finas de massa de waffle prensadas com um recheio de caramelo (stroop) no meio. É popularmente consumido com café ou chá.Foto: Flickr Raul TO?A
-
Alfajores (Argentina): Consiste em duas ou mais camadas de biscoito macio (geralmente feito com farinha de trigo, amido de milho e açúcar) unidas por recheios como doce de leite, chocolate, ou geleia.Foto: Flickr Rebecca T. Caro
-
Makroud el louse (Argélia): Biscoito doce tradicional, especialmente popular na Argélia e na Tunísia. Consiste em bolinhos feitos de uma massa de sêmola de trigo, amêndoas ou tâmaras, e aromatizados com água de flor de laranjeira ou canela.Foto: Reprodução de Facebook TasteAtlas
-
-
Petticoat Tails (EscÃ³cia): O “melhor biscoito do mundo”, segundo o TasteAtlas, Ã© feito com uma massa rica em manteiga, farinha e aÃ§Ãºcar. Depois, eles sÃ£o assados atÃ© ficarem dourados e polvilhados com aÃ§Ãºcar de confeiteiro.Foto: ReproduÃ§Ã£o de Rede Social