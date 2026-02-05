Assine
Axl Rose completa 64 anos em ano que marca mais uma turnê do Guns N’ Roses.

    As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.

     Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
    Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.

     Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
    Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
    Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.

     Foto: Reprodução Youtube
    Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades.  

     Foto: Reprodução Youtube
    Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.

     Foto: Reprodução Youtube
    No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose. 

     Foto: Wikimedia Commons / Kreepin Deth
    Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”. 

     Foto: Divulgação/gunsnroses.com
    O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução Youtube
    Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.

     Foto: Flickr / Carlos Varela
    Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash,  levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais. 

     Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
    Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação. 

     Foto: Flickr / Ed Vill
    Em 2012, o Guns N’ Roses foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, cerimônia da qual Rose optou por não participar.

     Foto: Raph PH wikimedia commons
    Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”. 

     Foto: Reprodução Youtube
    A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991. 

     Foto: Youtube/ Podcast Cortes [LEGENDADO]
    No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.

     Foto: Wikimedia Commons / Jeremiah Garcia
    Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.

     Foto: Divulgação
