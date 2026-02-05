Axl Rose completa 64 anos em ano que marca mais uma turnê do Guns N’ Roses.
-
As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Guns-N-Roses-show-_12.jpg?20260205094719" width="1114" height="626">
As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
-
Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Guns-N-Roses-show-_06.jpg?20260205094719" width="1114" height="626">
Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
-
Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Axl-Rose-Raph_PH.jpg?20260205094719" width="1114" height="626">
Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
-
Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Axl-Rose-Reproducao-Youtube-Patience.jpeg?20260205094720" width="1114" height="626">
Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.Foto: Reprodução Youtube
-
-
Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-182720.jpg?20260205094721" width="1114" height="626">
Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades.Foto: Reprodução Youtube
-
Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-182411.jpg?20260205094722" width="1114" height="626">
Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.Foto: Reprodução Youtube
-
No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Axl-Rose-Kreepin-Deth.jpg?20260205094722" width="1114" height="626">
No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose.Foto: Wikimedia Commons / Kreepin Deth
-
-
Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/12/GunnRoses-Sao-Paulo-2017-02.jpg?20260205094723" width="1114" height="626">
Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”.Foto: Divulgação/gunsnroses.com
-
O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-184422.jpg?20260205094724" width="1114" height="626">
O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.Foto: Reprodução Youtube
-
Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Axl-Rose-Flickr-Carlos-Varela.jpg?20260205094730" width="1114" height="626">
Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.Foto: Flickr / Carlos Varela
-
-
Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash, levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Guns-N-Roses-show-_04.jpg?20260205094728" width="1114" height="626">
Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash, levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais.Foto: - Divulgação / gunsnroses.com
-
Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Axl-Rose-Flickr-Ed-Vill.jpg?20260205094729" width="1114" height="626">
Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação.Foto: Flickr / Ed Vill
-
Em 2012, o Guns N’ Roses foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, cerimônia da qual Rose optou por não participar.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/02/1280px-GNR_London_Stadium_2017_3_cropped.jpg?20260205094727" width="1114" height="626">
Em 2012, o Guns N’ Roses foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, cerimônia da qual Rose optou por não participar.Foto: Raph PH wikimedia commons
-
-
Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-183028.jpg?20260205094728" width="1114" height="626">
Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”.Foto: Reprodução Youtube
-
A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Axl-Rose.jpg?20260205094731" width="1114" height="626">
A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991.Foto: Youtube/ Podcast Cortes [LEGENDADO]
-
No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Stephanie-Seymour-Jeremiah-Garcia.jpg?20260205094731" width="1114" height="626">
No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.Foto: Wikimedia Commons / Jeremiah Garcia
-
-
Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-181243.jpg?20260205094732" width="1114" height="626">
Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.Foto: Divulgação