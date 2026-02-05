Assine
‘Superalimento’ utilizado por astronautas no espaço pode ser encontrado nos armazéns

    Mas é preciso atenção. Por perderem até um terço da massa muscular e até 6% da massa óssea quando estão no espaço, os astronautas precisam de uma dieta especial.

     Foto: Divulgação NASA
    Para amenizar os efeitos que a falta de gravidade exerce sobre o corpo, um alimento específico rico em proteína é essencial para eles: a quinoa.

     Foto: freepik KamranAydinov
    Considerada um “superalimento” graças ao seu alto valor nutricional, a quinoa é um tipo de pseudocereal integral, o que significa que possui propriedades semelhantes aos cereais tradicionais, como trigo, aveia, cevada, centeio e arroz.

     Foto: wikimedia commons Grupocolombio
    Se por outro lado proteínas são bem-vindas, por outro os astronautas são proibidos de comer pão.

     Foto: Manfred Richter por Pixabay
    O motivo, segundo especialistas, é que esse tipo de alimento solta migalhas e, com a gravidade zero, elas flutuam e podem danificar equipamentos. Aliás, no espaço não é permitido sequer usar sal ou qualquer condimento em pó.

     Foto: Mariana Kurnyk pexels
    Para a comida não ficar totalmente destemperada, é possível fazer uso de temperos líquidos.

     Foto: Karolina Grabowska pexels
    Além de comer pão, existem muitas atividades que os astronautas são impedidos de fazer enquanto estão admirando a Terra de fora.

     Foto: PIRO por Pixabay
    Imagina ter que assistir 15 pores-do-sol em um dia! Confira outras coisas que os astronautas são proibidos de fazer no espaço!

     Foto: Arek Socha/Pixabay
    Cheiro e gosto dos alimentos: Essa nem chega a ser uma proibição, mas sim uma condição por conta da gravidade zero. Sabe aquele cheirinho de café quentinho logo pela manhã? Esquece!

     Foto: Free Photos por Pixabay
    Acontece que os líquidos do corpo se movem de forma diferente no espaço. Eles acabam indo para a cabeça e preenchendo os tubos nasais dos astronautas, o que acaba afetando o sabor e o cheiro dos alimentos.

     Foto: DanaTentis por Pixabay
    Beber bebida alcoólica: Não existe uma proibição universal aqui, mas sim regras de cada país. Se o astronauta for dos Estados Unidos, por exemplo, a cervejinha está proibida, assim como qualquer outro tipo de bebida alcoólica.

     Foto: Marcelo Ikeda Tchelão por Pixabay
    Já para os russos, beber álcool não só está liberado, como eles são incentivados a tomar doses de conhaque enquanto estão no espaço, pois acreditam que isso pode melhorar o sistema imunológico.

     Foto: Petra por Pixabay
    No caso dos norte-americanos, a proibição se dá por conta da opinião pública, que já se manifestou contra o fato de astronautas – muitas vezes militares – beberem álcool enquanto estão em missão.

     Foto: Domínio Público
    Ah! Os refrigerantes também são proibidos no espaço porque a carbonatação – dissolução do dióxido de carbono em um líquido para torná-lo gaseificado – da bebida não se separa da microgravidade.

     Foto: AC works Co., Ltd. por Pixabay
    Chorar: Tecnicamente Ã© impossÃ­vel chorar no espaÃ§o porque as lÃ¡grimas simplesmente nÃ£o escorrem! Esse efeito acontece por conta da gravidade zero, que acaba criando uma espÃ©cie de bolha, que cresce atÃ© sair flutuando!

     Foto: divulgaÃ§Ã£o / nasa
    Tomar banho: Se as lÃ¡grimas nÃ£o escorrem, a mesma coisa acontece com um chuveiro, por exemplo. AtÃ© por isso, eles nem sequer foram instalados nas estaÃ§Ãµes espaciais!

     Foto: tookapic por Pixabay
    Além do mais, a água precisa ser usada de maneira consciente pelos astronautas, uma vez que ela é escassa. O mais próximo de um banho que eles conseguem é usar uma esponja com água destilada proveniente da umidade do ar, da lavagem das mãos ou até da própria urina!

     Foto:
    Usar caneta esferográfica: Pelos mesmos motivos, é impossível usar uma caneta esferográfica no espaço. A tinta precisa de gravidade para descer até a ponta, o que não acontece.

     Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
    Caso precisem escrever, os astronautas utilizam algo que parece ter vindo do futuro: uma caneta com cartucho pressurizado com nitrogÃªnio!

     Foto: divulgaÃ§Ã£o / nasa
    Usar o vaso sanitário: Não tem banheiro nem vaso sanitário na “ISS” e o local destinado a essa atividade não possui porta, apenas uma cortina. Além disso, o buraco que precisa ser “mirado” é bem pequeno.

     Foto: Thomas Malyska por Pixabay
    Ter um sono saudável: Se você precisa de um lugar escurinho para dormir, esqueça a ideia de ser astronauta! Isso porque a “ISS” dá cerca de 16 voltas em torno da Terra em 24 horas, o que implica ter o sol nascendo e se pondo 15 vezes em um só dia!

     Foto: ZCH/Pexels
overflay