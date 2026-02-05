Sem predadores naturais no Brasil, percevejo marrom asiático pode destruir dezenas de plantas

No fim de 2024, bares da regiÃ£o central do Rio de Janeiro passaram a usar mesas e cadeiras de plÃ¡stico apÃ³s uma infestaÃ§Ã£o de percevejos. Houve relatos de picadas do inseto em pessoas que estavam em estabelecimentos da Lapa, uma das Ã¡reas mais badaladas da cidade, e tambÃ©m nos bairros da GlÃ³ria e do Catumbi.