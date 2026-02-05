Laura Linney celebra 62 anos com nova série e carreira premiada
-
Na trama, ela interpreta Kristen Forrest Bean, ex-namorada do protagonista e atual esposa do irmão dele, além de ajudar a administrar um teatro familiar em decadência na cidade natal. Com o retorno do antigo amor, agora uma estrela da Broadway em crise, Kristen passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais que abalam sua rotina.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-Jon-Tenney-Divulgaccao-MGM.jpg?20260205081524" width="1114" height="626">
Na trama, ela interpreta Kristen Forrest Bean, ex-namorada do protagonista e atual esposa do irmão dele, além de ajudar a administrar um teatro familiar em decadência na cidade natal. Com o retorno do antigo amor, agora uma estrela da Broadway em crise, Kristen passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais que abalam sua rotina.Foto: Divulgaçção MGM+
-
Laura Leggett Linney, nascida em 5 de fevereiro de 1964 em Manhattan, Nova York, se formou na Brown University em 1986 e concluiu o mestrado em atuação na Juilliard School.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-5.jpg?20260205081524" width="1114" height="626">
Laura Leggett Linney, nascida em 5 de fevereiro de 1964 em Manhattan, Nova York, se formou na Brown University em 1986 e concluiu o mestrado em atuação na Juilliard School.Foto: Reprodução Youtube
-
Iniciou a carreira no cinema com uma pequena participação em “O Óleo de Lorenzo”, seguida por um papel na comédia “Dave: Presidente por um Dia”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-7.jpg?20260205081525" width="1114" height="626">
Iniciou a carreira no cinema com uma pequena participação em “O Óleo de Lorenzo”, seguida por um papel na comédia “Dave: Presidente por um Dia”.Foto: Reprodução Youtube
-
Seu primeiro grande destaque veio quando estrelou ao lado de Richard Gere o thriller “As Duas Faces de um Crime”, centrado no assassinato de um arcebispo, papel que abriu portas para novos protagonistas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/As-duas-faces-de-um-crime.jpg?20260205081525" width="1114" height="626">
Seu primeiro grande destaque veio quando estrelou ao lado de Richard Gere o thriller “As Duas Faces de um Crime”, centrado no assassinato de um arcebispo, papel que abriu portas para novos protagonistas.Foto: Divulgação
-
-
Por sua atuação no filme “Conte Comigo”, recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Conte-Comigo.jpg?20260205081527" width="1114" height="626">
Por sua atuação no filme “Conte Comigo”, recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.Foto: Divulgação
-
Em “Kinsey”, conquistou sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ao interpretar a esposa de espírito livre do pesquisador Alfred Kinsey.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-2.jpg?20260205081527" width="1114" height="626">
Em “Kinsey”, conquistou sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ao interpretar a esposa de espírito livre do pesquisador Alfred Kinsey.Foto: Divulgação
-
Já em “A Família Savage”, recebeu sua terceira indicação ao Oscar ao dar vida a uma dramaturga marcada por uma infância disfuncional.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Philip-Seymour-Hoffman-Laura-Linney-Familia-Selvagem.jpg?20260205081527" width="1114" height="626">
Já em “A Família Savage”, recebeu sua terceira indicação ao Oscar ao dar vida a uma dramaturga marcada por uma infância disfuncional.Foto: Divulgação
-
-
Entre seus numerosos créditos no cinema estão “Poder Absoluto”, “O Show de Truman: O Show da Vida”, “Simplesmente Amor”, “O Diário de uma Babá”, “Animais Noturnos” e “Sully: O Herói do Rio Hudson”, entre outros.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-04-211127.jpg?20260205081530" width="1114" height="626">
Entre seus numerosos créditos no cinema estão “Poder Absoluto”, “O Show de Truman: O Show da Vida”, “Simplesmente Amor”, “O Diário de uma Babá”, “Animais Noturnos” e “Sully: O Herói do Rio Hudson”, entre outros.Foto: Divulgação
-
Na televisão, Linney também construiu uma carreira sólida. Por “Wild Iris”, venceu o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-3.jpg?20260205081529" width="1114" height="626">
Na televisão, Linney também construiu uma carreira sólida. Por “Wild Iris”, venceu o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.Foto: Reprodução Youtube
-
Depois, ganhou seu segundo Emmy por “Frasier”, na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia, graças à participação recorrente como Charlotte.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-Montclair-Film-Festival.jpg?20260205081534" width="1114" height="626">
Depois, ganhou seu segundo Emmy por “Frasier”, na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia, graças à participação recorrente como Charlotte.Foto: Wikimedia Commons / Montclair Film Festival
-
-
Pela minissérie “John Adams”, conquistou Emmy e Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/John-Adams.jpg?20260205081533" width="1114" height="626">
Pela minissérie “John Adams”, conquistou Emmy e Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.Foto: Divulgação
-
Entre 2010 e 2013, estrelou como uma professora diagnosticada com câncer na série de drama e comédia “Aquela Doença com C”, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro e um Emmy.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney.jpg?20260205081534" width="1114" height="626">
Entre 2010 e 2013, estrelou como uma professora diagnosticada com câncer na série de drama e comédia “Aquela Doença com C”, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro e um Emmy.Foto: Divulgação
-
Entre 2017 e 2022, protagonizou a série da Netflix “Ozark”, como a esposa de um lavador de dinheiro ligado a um cartel de drogas, atuação que lhe garantiu quatro indicações ao Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Jason-Bateman-Laura-Linney.jpg?20260205081532" width="1114" height="626">
Entre 2017 e 2022, protagonizou a série da Netflix “Ozark”, como a esposa de um lavador de dinheiro ligado a um cartel de drogas, atuação que lhe garantiu quatro indicações ao Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama.Foto: Divulgação
-
-
Linney também tem uma reconhecida carreira no teatro. Ela recebeu indicações ao Tony por seus papéis em “The Crucible”, “Sight Unseen”, “Time Stands Still”, “The Little Foxes” e “My Name Is Lucy Barton”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-4.jpg?20260205081532" width="1114" height="626">
Linney também tem uma reconhecida carreira no teatro. Ela recebeu indicações ao Tony por seus papéis em “The Crucible”, “Sight Unseen”, “Time Stands Still”, “The Little Foxes” e “My Name Is Lucy Barton”.Foto: Reprodução Youtube
-
Laura Linney foi casada com o ator David Adkins de 1995 a 2000. Posteriormente, em 2009, ela se casou com Marc Schauer, e o casal teve um filho em 2014.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-6.jpg?20260205081536" width="1114" height="626">
Laura Linney foi casada com o ator David Adkins de 1995 a 2000. Posteriormente, em 2009, ela se casou com Marc Schauer, e o casal teve um filho em 2014.Foto: Reprodução Youtube
-
Curiosidade: Como reconhecimento acadêmico, recebeu o título honorário de Doutora em Belas-Artes da Brown University.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laura-Linney-Dominio-Publico.jpg?20260205081536" width="1114" height="626">
Curiosidade: Como reconhecimento acadêmico, recebeu o título honorário de Doutora em Belas-Artes da Brown University.Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-