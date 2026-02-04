Assine
Ariranha gigante reaparece nas águas do Cone Sul após décadas de ausência

Redação Flipar
    A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos.

     Foto: - Flickr Roger Sargent
    Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina.

    Foto: Reprodução
    Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país.

     Foto: Imagem de Stefan Weiss por Pixabay
    O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie.

     Foto: Flickr Juvenil Cares
    A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul.

     Foto: Joshua Stone/Wikimédia commons
    O processo de reintroduÃ§Ã£o exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleÃ§Ã£o de casais para reproduÃ§Ã£o e adaptaÃ§Ãµes comportamentais antes da libertaÃ§Ã£o.

     Foto: Imagem de Tanja Richter por Pixabay
    Para que tudo funcionasse, foi necessária a construção de estruturas de quarentena específicas, além de um monitoramento contínuo após a soltura.

     Foto: Muhammad por Pixabay
    Também houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas.

     Foto: Flickr Jorge Vieira
    Além disso, o aumento nos avistamentos está incentivando a criação de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econômico gerado pelo ecoturismo.

     Foto: Divulgação/ICMBio
    A ariranha, também conhecida como lontra-gigante, é o maior mustelídeo das Américas e uma das maiores espécies de lontra do mundo, podendo alcançar até 1,8 metro de comprimento.

     Foto: jebin ephrimraj/Unsplash
    Sua distribuição geográfica abrange biomas do Brasil (Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica), o leste dos Andes até o norte da Argentina.

    Foto: F. Muhammad por Pixabay
    Elas vivem em ambientes de água doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente.

     Foto: F. Muhammad por Pixabay
    É um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforçar laços sociais.

     Foto: - Flickr Allan Hopkins
    Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta é carnívora, baseada principalmente em peixes, mas também pode incluir crustáceos e moluscos.

    Foto: Flickr GENIVAL GONZAGA
    Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamíferos, ovos, aves aquáticas, e até mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarés.

     Foto: Flickr Leigh Sherratt
    A espécie é territorial e marca as margens dos rios com secreções odoríferas, deixando claro aos rivais os limites de seu espaço.

     Foto: Flickr Ana Carolina Pavarina
    Apesar de sua agilidade e força, a ariranha enfrenta sérias ameaças, como destruição de habitat e a contaminação dos rios por mercúrio devido ao garimpo.

    Foto: Flickr Roger Sargent
