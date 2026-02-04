Ariranha gigante reaparece nas águas do Cone Sul após décadas de ausência
A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos.Foto: - Flickr Roger Sargent
Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina.Foto: Reprodução
Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país.Foto: Imagem de Stefan Weiss por Pixabay
O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie.Foto: Flickr Juvenil Cares
A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul.Foto: Joshua Stone/Wikimédia commons
O processo de reintroduÃ§Ã£o exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleÃ§Ã£o de casais para reproduÃ§Ã£o e adaptaÃ§Ãµes comportamentais antes da libertaÃ§Ã£o.Foto: Imagem de Tanja Richter por Pixabay
Para que tudo funcionasse, foi necessária a construção de estruturas de quarentena específicas, além de um monitoramento contínuo após a soltura.Foto: Muhammad por Pixabay
Também houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas.Foto: Flickr Jorge Vieira
Além disso, o aumento nos avistamentos está incentivando a criação de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econômico gerado pelo ecoturismo.Foto: Divulgação/ICMBio
A ariranha, também conhecida como lontra-gigante, é o maior mustelídeo das Américas e uma das maiores espécies de lontra do mundo, podendo alcançar até 1,8 metro de comprimento.Foto: jebin ephrimraj/Unsplash
Sua distribuição geográfica abrange biomas do Brasil (Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica), o leste dos Andes até o norte da Argentina.Foto: F. Muhammad por Pixabay
Elas vivem em ambientes de água doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente.Foto: F. Muhammad por Pixabay
É um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforçar laços sociais.Foto: - Flickr Allan Hopkins
Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta é carnívora, baseada principalmente em peixes, mas também pode incluir crustáceos e moluscos.Foto: Flickr GENIVAL GONZAGA
Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamíferos, ovos, aves aquáticas, e até mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarés.Foto: Flickr Leigh Sherratt
A espécie é territorial e marca as margens dos rios com secreções odoríferas, deixando claro aos rivais os limites de seu espaço.Foto: Flickr Ana Carolina Pavarina
Apesar de sua agilidade e força, a ariranha enfrenta sérias ameaças, como destruição de habitat e a contaminação dos rios por mercúrio devido ao garimpo.Foto: Flickr Roger Sargent