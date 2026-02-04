Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Celebridades que trabalharam em restaurantes ou lanchonetes antes da fama

RF
Redação Flipar
  • <p>Bella contou que aquela experiência foi fundamental para sua formação pessoal e profissional. “Foi um período de aprendizado, de escutar pessoas diferentes todos os dias, e isso me deu sensibilidade para atuar”, resumiu a atriz.</p>

    Bella contou que aquela experiência foi fundamental para sua formação pessoal e profissional. “Foi um período de aprendizado, de escutar pessoas diferentes todos os dias, e isso me deu sensibilidade para atuar”, resumiu a atriz.

     Foto: - Reprodução do Instagram @bellacampox
  • <p>O jornal Extra publicou que o ex-patrão do café recorda com carinho a dedicação da ex-funcionária. “Ela sempre foi atenciosa, tinha brilho no olhar e tratava todo cliente com carinho. Não me surpreende o sucesso que conquistou na TV”, afirmou.</p>

    O jornal Extra publicou que o ex-patrão do café recorda com carinho a dedicação da ex-funcionária. “Ela sempre foi atenciosa, tinha brilho no olhar e tratava todo cliente com carinho. Não me surpreende o sucesso que conquistou na TV”, afirmou.

     Foto: - Reprodução do Instagram @bellacampox
  • <p>Várias pessoas que se tornaram famosas chegaram a trabalhar em restaurantes ou lanchonetes para se sustentar no começo da carreira. Veja só: </p>

    Várias pessoas que se tornaram famosas chegaram a trabalhar em restaurantes ou lanchonetes para se sustentar no começo da carreira. Veja só:

    Foto: Chin Onn Ong
  • <p>Margot Robbie – Atriz e produtora australiana, nascida em 2 de julho de 1990, em Dalby, Queensland.</p>

    Margot Robbie – Atriz e produtora australiana, nascida em 2 de julho de 1990, em Dalby, Queensland.

     Foto: divulgação
  • <p>A atriz que bombou como Barbie contou que trabalhou na lanchonete de fast food Subway antes de se consagrar. </p>

    A atriz que bombou como Barbie contou que trabalhou na lanchonete de fast food Subway antes de se consagrar.

    Foto: Divulgação
  • <p>Chris Rock – Ator, comediante, diretor, produtor e dublador americano, nascido em 7/2/1965 na Carolina do Sul. </p>

    Chris Rock – Ator, comediante, diretor, produtor e dublador americano, nascido em 7/2/1965 na Carolina do Sul.

    Foto: Reprodução/@chrisrock
  • <p>O comediante conciliou o trabalho de ator iniciante com o de garçom, mas, assim que deu, saiu do restaurante (Red Lobster). Ele detestava, principalmente, limpar a sujeira deixada nas mesas pelas crianças. </p>

    O comediante conciliou o trabalho de ator iniciante com o de garçom, mas, assim que deu, saiu do restaurante (Red Lobster). Ele detestava, principalmente, limpar a sujeira deixada nas mesas pelas crianças.

    Foto: Reprodução do Instagram @chrisrock
  • <p>Rodrigo Lombardi – Ator e dublador nascido em 15/12/1976, em São Paulo.</p>

    Rodrigo Lombardi – Ator e dublador nascido em 15/12/1976, em São Paulo.

     Foto: Reprodução / Globoplay
  • <p>O ator pensava em ser esportista e chegou a morar nos EUA quando jovem. Mas desistiu, voltou ao Brasil e trabalhou como garçom e agente de viagens enquanto se dedicava ao novo sonho: construir uma carreira de ator. </p>

    O ator pensava em ser esportista e chegou a morar nos EUA quando jovem. Mas desistiu, voltou ao Brasil e trabalhou como garçom e agente de viagens enquanto se dedicava ao novo sonho: construir uma carreira de ator.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>Jennifer Aniston – Atriz, produtora e empresária americana, nascida em 11/2/1969 em Los Angeles. </p>

    Jennifer Aniston – Atriz, produtora e empresária americana, nascida em 11/2/1969 em Los Angeles.

    Foto: Emily Miller - Flickr
  • <p>A atriz, ex-mulher de Brad Pitt, trabalhou num restaurante em Nova York por 2 anos e reconhece que não era boa garçonete: deixava cair coisas com frequência. </p>

    A atriz, ex-mulher de Brad Pitt, trabalhou num restaurante em Nova York por 2 anos e reconhece que não era boa garçonete: deixava cair coisas com frequência.

    Foto: reprodução tv
  • <p>Chris Pratt – Ator americano nascido em 21/6/1979 na Virginia. </p>

    Chris Pratt – Ator americano nascido em 21/6/1979 na Virginia.

    Foto: reprodução instagram prattprattpratt
  • <p>O galã de Guardiões da Galáxia trabalhava como garçom no Bubba Gump, no Havaí, e diz que costumava comer camarão do prato dos clientes. Uma cliente, a atriz Rae Dawn Chong, o indicou para o cinema.</p>

    O galã de Guardiões da Galáxia trabalhava como garçom no Bubba Gump, no Havaí, e diz que costumava comer camarão do prato dos clientes. Uma cliente, a atriz Rae Dawn Chong, o indicou para o cinema.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Murilo Benício – Ator e diretor nascido em 13/7/1971 em Niterói (RJ).</p>

    Murilo Benício – Ator e diretor nascido em 13/7/1971 em Niterói (RJ).

     Foto: Wikimedia Commons - Arte Blitz
  • <p>O ator foi garçom nos Estados Unidos, quando, aos 18 anos, foi para a Califórnia já pensando em oportunidades como ator de cinema. Ele também foi entregador de pizza. </p>

    O ator foi garçom nos Estados Unidos, quando, aos 18 anos, foi para a Califórnia já pensando em oportunidades como ator de cinema. Ele também foi entregador de pizza.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>Megan Fox – Atriz e modelo americana, nascida em 16/5/1986 no Tennessee.</p>

    Megan Fox – Atriz e modelo americana, nascida em 16/5/1986 no Tennessee.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>A atriz e modelo trabalhou no Tropical Smoothie Cafe, onde, além de servir, ela se vestia de banana para promover o local. Também reclamou de assédio de clientes, por causa de sua beleza. Caiu fora. </p>

    A atriz e modelo trabalhou no Tropical Smoothie Cafe, onde, além de servir, ela se vestia de banana para promover o local. Também reclamou de assédio de clientes, por causa de sua beleza. Caiu fora.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>Amy Adams – Atriz e cantora americana, nascida em Vicenza, na Itália em 20/8/1974.</p>

    Amy Adams – Atriz e cantora americana, nascida em Vicenza, na Itália em 20/8/1974.

     Foto: wikimedia commons Patrick L.
  • <p>A atriz trabalhou no Hooters, que tem um “uniforme” para as funcionárias: short laranja e camiseta decotada. Na época, ela tinha concluído o ensino médio e tentava lançar a carreira de atriz. </p>

    A atriz trabalhou no Hooters, que tem um “uniforme” para as funcionárias: short laranja e camiseta decotada. Na época, ela tinha concluído o ensino médio e tentava lançar a carreira de atriz.

    Foto: Divulgação Netflix
  • <p>Nicki Minaj – Rapper, compositora, atriz e modelo nascida em Trinidad e Tobago em 8/12/1982, e radicada nos Estados Unidos. </p>

    Nicki Minaj – Rapper, compositora, atriz e modelo nascida em Trinidad e Tobago em 8/12/1982, e radicada nos Estados Unidos.

    Foto: Reprodução Instagram @nickiminaj
  • <p>A rapper, uma das mais famosas da atualidade, trabalhou em alguns restaurantes e não se firmou em nenhum. Era esquentada e chegou a expulsar um casal que não devolveu a caneta dela. Era sempre demitida. </p>

    A rapper, uma das mais famosas da atualidade, trabalhou em alguns restaurantes e não se firmou em nenhum. Era esquentada e chegou a expulsar um casal que não devolveu a caneta dela. Era sempre demitida.

    Foto: reproduçao instagram
  • <p>Sarah Silverman – Atriz, comediante e escritora americana, nascida em 1/12/1970 em New Hampshire. </p>

    Sarah Silverman – Atriz, comediante e escritora americana, nascida em 1/12/1970 em New Hampshire.

    Foto: Ali Shaker/VOA wiki commons
  • <p>A atriz, famosa como comediante, teve uma experiência ruim como garçonete de um restaurante mexicano: foi assediada pelo chefe. </p>

    A atriz, famosa como comediante, teve uma experiência ruim como garçonete de um restaurante mexicano: foi assediada pelo chefe.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>Chelsea Handler -Atriz, comediante, apresentadora e escritora americana, nascida em 25/2/1975, em New Jersey.</p>

    Chelsea Handler -Atriz, comediante, apresentadora e escritora americana, nascida em 25/2/1975, em New Jersey.

     Foto: US Department of Education flickr
  • <p>Comediante de stand-up de sucesso, tem fama de boa parceira de trabalho e isso já começou quando era garçonete em restaurante e fazia os turnos dos colegas que não podiam comparecer. Era pontual e respeitada no serviço. </p>

    Comediante de stand-up de sucesso, tem fama de boa parceira de trabalho e isso já começou quando era garçonete em restaurante e fazia os turnos dos colegas que não podiam comparecer. Era pontual e respeitada no serviço.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>James Franco – Ator, diretor, produtor e escritor americano, nascido em 19/4/1978, em Palo Alto. </p>

    James Franco – Ator, diretor, produtor e escritor americano, nascido em 19/4/1978, em Palo Alto.

    Foto: reprodução instagram @officialjamesfrancoo
  • <p>O ator de Homem-Aranha e Planeta dos Macacos serviu hambúrgueres no balcão no McDonald’s. Ele não gostou da experiência porque se sentia maltratado pelos clientes. </p>

    O ator de Homem-Aranha e Planeta dos Macacos serviu hambúrgueres no balcão no McDonald’s. Ele não gostou da experiência porque se sentia maltratado pelos clientes.

    Foto: Divulgação do site IMDB.com
  • <p>Anderson Silva -Lutador nascido em 14/4/1975 em São Paulo. Conhecido pelo apelido de Spider.</p>

    Anderson Silva -Lutador nascido em 14/4/1975 em São Paulo. Conhecido pelo apelido de Spider.

     Foto: Instagram/@spiderandersonsilva
  • <p>Ele atendeu muitos clientes no McDonald’s antes de perceber que tinha tudo para ser campeão em lutas. Assim que deu, investiu na carreira de lutador.</p>

    Ele atendeu muitos clientes no McDonald’s antes de perceber que tinha tudo para ser campeão em lutas. Assim que deu, investiu na carreira de lutador.

     Foto: Twitter @Anderson
  • <p>Rachel McAdams – Atriz canadense nascida em 17/11/1978 na cidade de London, província de Ontário. </p>

    Rachel McAdams – Atriz canadense nascida em 17/11/1978 na cidade de London, província de Ontário.

    Foto: Andrew Bishkinsky wiki commons
  • <p>A atriz de Mean Girls trabalhou no McDonald’s por três anos, quebrou uma máquina e foi criticada por ser lenta. Não funcionou bem. </p>

    A atriz de Mean Girls trabalhou no McDonald’s por três anos, quebrou uma máquina e foi criticada por ser lenta. Não funcionou bem.

    Foto: Instagram @rachelmcadams1
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay