Celebridades que trabalharam em restaurantes ou lanchonetes antes da fama
-
Bella contou que aquela experiência foi fundamental para sua formação pessoal e profissional. “Foi um período de aprendizado, de escutar pessoas diferentes todos os dias, e isso me deu sensibilidade para atuar”, resumiu a atriz.Foto: - Reprodução do Instagram @bellacampox
-
O jornal Extra publicou que o ex-patrão do café recorda com carinho a dedicação da ex-funcionária. “Ela sempre foi atenciosa, tinha brilho no olhar e tratava todo cliente com carinho. Não me surpreende o sucesso que conquistou na TV”, afirmou.Foto: - Reprodução do Instagram @bellacampox
-
Várias pessoas que se tornaram famosas chegaram a trabalhar em restaurantes ou lanchonetes para se sustentar no começo da carreira. Veja só:Foto: Chin Onn Ong
-
Margot Robbie – Atriz e produtora australiana, nascida em 2 de julho de 1990, em Dalby, Queensland.Foto: divulgação
-
-
A atriz que bombou como Barbie contou que trabalhou na lanchonete de fast food Subway antes de se consagrar.Foto: Divulgação
-
Chris Rock – Ator, comediante, diretor, produtor e dublador americano, nascido em 7/2/1965 na Carolina do Sul.Foto: Reprodução/@chrisrock
-
O comediante conciliou o trabalho de ator iniciante com o de garçom, mas, assim que deu, saiu do restaurante (Red Lobster). Ele detestava, principalmente, limpar a sujeira deixada nas mesas pelas crianças.Foto: Reprodução do Instagram @chrisrock
-
-
Rodrigo Lombardi – Ator e dublador nascido em 15/12/1976, em São Paulo.Foto: Reprodução / Globoplay
-
O ator pensava em ser esportista e chegou a morar nos EUA quando jovem. Mas desistiu, voltou ao Brasil e trabalhou como garçom e agente de viagens enquanto se dedicava ao novo sonho: construir uma carreira de ator.Foto: reprodução instagram
-
Jennifer Aniston – Atriz, produtora e empresária americana, nascida em 11/2/1969 em Los Angeles.Foto: Emily Miller - Flickr
-
-
A atriz, ex-mulher de Brad Pitt, trabalhou num restaurante em Nova York por 2 anos e reconhece que não era boa garçonete: deixava cair coisas com frequência.Foto: reprodução tv
-
Chris Pratt – Ator americano nascido em 21/6/1979 na Virginia.Foto: reprodução instagram prattprattpratt
-
O galã de Guardiões da Galáxia trabalhava como garçom no Bubba Gump, no Havaí, e diz que costumava comer camarão do prato dos clientes. Uma cliente, a atriz Rae Dawn Chong, o indicou para o cinema.Foto: reprodução instagram
-
-
Murilo Benício – Ator e diretor nascido em 13/7/1971 em Niterói (RJ).Foto: Wikimedia Commons - Arte Blitz
-
O ator foi garçom nos Estados Unidos, quando, aos 18 anos, foi para a Califórnia já pensando em oportunidades como ator de cinema. Ele também foi entregador de pizza.Foto: reprodução instagram
-
Megan Fox – Atriz e modelo americana, nascida em 16/5/1986 no Tennessee.Foto: Reprodução Instagram
-
-
A atriz e modelo trabalhou no Tropical Smoothie Cafe, onde, além de servir, ela se vestia de banana para promover o local. Também reclamou de assédio de clientes, por causa de sua beleza. Caiu fora.Foto: reprodução instagram
-
Amy Adams – Atriz e cantora americana, nascida em Vicenza, na Itália em 20/8/1974.Foto: wikimedia commons Patrick L.
-
A atriz trabalhou no Hooters, que tem um “uniforme” para as funcionárias: short laranja e camiseta decotada. Na época, ela tinha concluído o ensino médio e tentava lançar a carreira de atriz.Foto: Divulgação Netflix
-
-
Nicki Minaj – Rapper, compositora, atriz e modelo nascida em Trinidad e Tobago em 8/12/1982, e radicada nos Estados Unidos.Foto: Reprodução Instagram @nickiminaj
-
A rapper, uma das mais famosas da atualidade, trabalhou em alguns restaurantes e não se firmou em nenhum. Era esquentada e chegou a expulsar um casal que não devolveu a caneta dela. Era sempre demitida.Foto: reproduçao instagram
-
Sarah Silverman – Atriz, comediante e escritora americana, nascida em 1/12/1970 em New Hampshire.Foto: Ali Shaker/VOA wiki commons
-
-
A atriz, famosa como comediante, teve uma experiência ruim como garçonete de um restaurante mexicano: foi assediada pelo chefe.Foto: reprodução instagram
-
Chelsea Handler -Atriz, comediante, apresentadora e escritora americana, nascida em 25/2/1975, em New Jersey.Foto: US Department of Education flickr
-
Comediante de stand-up de sucesso, tem fama de boa parceira de trabalho e isso já começou quando era garçonete em restaurante e fazia os turnos dos colegas que não podiam comparecer. Era pontual e respeitada no serviço.Foto: reprodução instagram
-
-
James Franco – Ator, diretor, produtor e escritor americano, nascido em 19/4/1978, em Palo Alto.Foto: reprodução instagram @officialjamesfrancoo
-
O ator de Homem-Aranha e Planeta dos Macacos serviu hambúrgueres no balcão no McDonald’s. Ele não gostou da experiência porque se sentia maltratado pelos clientes.Foto: Divulgação do site IMDB.com
-
Anderson Silva -Lutador nascido em 14/4/1975 em São Paulo. Conhecido pelo apelido de Spider.Foto: Instagram/@spiderandersonsilva
-
-
Ele atendeu muitos clientes no McDonald’s antes de perceber que tinha tudo para ser campeão em lutas. Assim que deu, investiu na carreira de lutador.Foto: Twitter @Anderson
-
Rachel McAdams – Atriz canadense nascida em 17/11/1978 na cidade de London, província de Ontário.Foto: Andrew Bishkinsky wiki commons
-
A atriz de Mean Girls trabalhou no McDonald’s por três anos, quebrou uma máquina e foi criticada por ser lenta. Não funcionou bem.Foto: Instagram @rachelmcadams1
-