ormir com a TV ligada faz mal para a saúde Descubra o que acontece

Dormir com a TV ligada faz mal para a saúde Descubra o que acontece

  • <p>A principal razão é a luz emitida pela tela, ainda que os olhos estejam fechados. As pálpebras não bloqueiam totalmente a luminosidade.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Essa luz é percebida pela retina e enviada ao cérebro por vias ligadas ao relógio biológico. O organismo entende que ainda não é hora de descansar profundamente.</p>

     Foto: Hal Gatewood/Unsplash
  • <p>Com isso, ocorre uma redução na liberação de melatonina, hormônio essencial para o sono reparador.O corpo entra em descanso, mas não atinge os estágios mais profundos com facilidade.</p>

     Foto: Sbrools wikimedia commons
  • <p>O resultado costuma ser um sono mais leve e fragmentado. Pequenos despertares ao longo da noite podem acontecer sem que a pessoa perceba.</p>

     Foto: dimonka por freepik
  • <p>Imagens em movimento agravam esse efeito, mesmo sem áudio. Mudanças de brilho, cores e cenas mantêm o cérebro em estado de alerta.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A longo prazo, o hábito pode provocar cansaço matinal persistente. Também pode afetar concentração, memória e humor ao longo do dia.</p>

     Foto: fabioleon - Flickr
  • <p>Algumas pessoas relatam dor de cabeça ou sensação de não ter descansado. Isso ocorre porque o cérebro não “desliga” completamente durante a noite.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O impacto varia de pessoa para pessoa. Quem jÃ¡ tem sono leve ou insÃŽnia tende a sentir os efeitos com mais intensidade.</p>

     Foto: jcomp freepik
  • <p>Reduzir o brilho da tela diminui, mas não elimina, a interferência. A luz fraca ainda é suficiente para estimular áreas cerebrais sensíveis.</p>

     Foto: Imagem de WOKANDAPIX por Pixabay
  • <p>Usar temporizador para desligar a TV após pegar no sono ajuda bastante. Assim, a exposição luminosa não se mantém durante toda a noite.</p>

     Foto: vecstock por freepik
  • <p>Outra alternativa é substituir a TV por um abajur de luz quente e indireta. Esse tipo de iluminação interfere menos no ritmo biológico.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Se acordar bem disposta e sem sonolência diurna, o impacto pode ser pequeno. Mas sinais de cansaço frequente merecem atenção.</p>

     Foto: - Olena Kamenetska /Unsplash Public Domain
  • <p>Dormir no escuro continua sendo a melhor opção para o cérebro. É nesse ambiente que o corpo realmente entra em modo de recuperação.</p>

     Foto: wavebreakmedia_micro por freepik
