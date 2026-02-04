Navio usado para dar a volta ao mundo é encontrado após 25 séculos
A embarcação histórica foi identificada no fundo da Baía de Newport, no estado americano de Rhode Island.
O anúncio foi feito pelo Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM, na sigla em inglês), que lidera as buscas desde 1999.
Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.
A embarcação foi a primeira a chegar na costa leste da Austrália e a dar uma volta completa na Nova Zelândia.
Após suas missões exploratórias, o navio foi vendido para uso comercial e renomeado como Lord Sandwich, em 1775.
Três anos depois, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi afundado deliberadamente como parte de uma estratégia de bloqueio naval.
A confirmação da identidade do navio foi resultado de um extenso trabalho arqueológico que durou 25 anos.
Pesquisadores realizaram mergulhos e análises do naufrágio catalogado como RI 2394, comparando a estrutura com registros históricos do Endeavour.
Segundo o arqueólogo Kieran Hosty, do museu australiano, as medidas dos componentes de madeira coincidem quase exatamente com as do navio original.
A origem britânica da madeira usada no casco e indícios de reparos descritos em documentos históricos também reforçam a identificação.
Apesar das fortes evidências, o anúncio enfrentou resistência. O Projeto de Arqueologia Marinha de Rhode Island (RIMAP) criticou a divulgação precoce feita em 2022.
A instituição alegou quebra de acordo e precipitação nos resultados da descoberta.
O museu australiano, porém, sustenta sua conclusão com base em dados técnicos e documentos históricos.
James Hunter, outro arqueólogo do ANMM, lembrou que, como o navio foi propositalmente afundado, objetos identificáveis como sinos ou placas provavelmente foram removidos antes.
"Qualquer coisa que fosse de valor teria sido retirada daquele navio antes de afundar", explicou ele.
James Cook foi um dos mais importantes exploradores britânicos do século 18, conhecido por ter conseguido realizar três grandes viagens ao redor do mundo.
Nascido em 1728, na Inglaterra, ele liderou sua primeira expedição com o objetivo inicial de observar o trânsito de Vênus no Taiti.
O explorador também navegou pelo Oceano Pacífico, Alasca e Havaí, onde teve contato com diversas culturas indígenas.
Em sua terceira viagem, Cook foi morto no Havaí, em 1779, após um conflito com os nativos.
