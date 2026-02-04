Assine
Plantas e sementes perfeitas que rendem ótimos cosméticos

Redação Flipar
  • <p>Seus extratos concentram substâncias que auxiliam na manutenção do brilho dos cabelos e na uniformidade da pele, contribuindo para uma aparência mais saudável.Veja plantas que rendem bons cosméticos.</p>

    Seus extratos concentram substâncias que auxiliam na manutenção do brilho dos cabelos e na uniformidade da pele, contribuindo para uma aparência mais saudável.Veja plantas que rendem bons cosméticos.

     Foto: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay
    Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras.

     Foto:
    Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais.

     Foto: Buenas Dicas/Pixabay
    Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares

     Foto: Daniel*D - wikimedia commons
    Camomila – Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares.

     Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
    Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares.

     Foto: Luluworks wikimedia commons
    Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes.

     Foto: AmonDhan wikimedia commons
    Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes.

     Foto: Imagem Freepik
    Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis.

     Foto: wikimedia commons Ermell
    Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz.

     Foto: Divulgação
    Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba.

     Foto: brewbooks wikimedia commons
    Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores.

     Foto: Marjon Besteman por Pixabay
    Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos.

     Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
     Foto: Forest & Kim Starr wikimedia commons
    Baunilha – Suas vagens produzem um extrato aromático com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bálsamos labiais.

     Foto: domínio público
    Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes.

     Foto: Imagem de ekrem por Pixabay
    Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras.

     Foto: Imagem de Kai Reschke por Pixabay
    Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol.

     Foto: P. S. Sena - wikimedia commons
    Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais.

     Foto: Flickr Leon Wong
