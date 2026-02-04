Paisagens que desafiam o olhar: os fiordes mais espetaculares da Terra
-
Além do valor geológico, os fiordes são considerados atrações turísticas de grande destaque, reunindo principalmente visitantes interessados em cruzeiros panorâmicos, esportes ao ar livre e contato direto com ambientes preservados.Foto: Imagem de 6391394 por Pixabay
-
Os fiordes sÃ£o tÃ£o comuns e marcantes na Noruega que o prÃ³prio termo vem da palavra norueguesa fjord, usada para descrever esses vales profundos invadidos pelo mar. No entanto, pode ser encontrado em diferentes continentes. Veja os fiordes mais espetaculares do mundo.Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
-
Fiorde de Lyse – Noruega – Fiorde profundo, mede 42 km de comprimento, com uma altitude que se eleva até 422 metros. Seu nome significa fiorde da luz. Com relevo acidentado , tem baixo povoamento. Excursões em navios percorrem o fiorde de ponta a ponta.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Fiorde de Sogn – Noruega – É o maior fiorde da Europa, e o segundo maior do mundo, superado somente pelo Scoresby Sund, na Groenlândia. Tem 205 km de extensão, desde Skjolden até Solund. Alcança até 1.308m de profundidade. As falésias à margem do fiorde alcançam cerca de 1.000m de altitude. Povoados formados no percurso se ligam uns aos outros por barcos.Foto: Reprodução de vídeo outdoornorway
-
-
Fiorde Hardanger – Noruega – Com 179 km de extensão, fica na região de Hordaland. O ponto mais baixo situa-se a cerca de 800m de profundidade, em Norheimsund. É um grande centro de produção de salmão – um dos cinco maiores do mundo.Foto: Imagem de GK von Skoddeheimen por Pixabay
-
Fiorde Naeroy – Noruega – Situado na comuna de Aurland, em Sogn og Fjordane, tem 20 km de extensão e é uma ramificação do fiorde Sogn. Suas rochas íngremes se erguem até 1400m acima do nível do mar e descem até 500m de profundidade. Seu ponto mais estreito tem 250m de largura. Há várias quedas de água no percurso.Foto: Flickr/Henning Peters
-
Fiorde Milford Sound – Nova Zelândia – Principal ponto turístico natural do país, fica na Ilha Sul e é o mais famoso dos 15 fiordes que compõem o Parque Nacional de Fiordland. Seu ponto culminante no Pico Mitre, a 1.692m de altitude.Foto: Divulgação
-
-
Fiorde Geiranger – Noruega – Um dos locais mais visitados do país. Fica em Sunnmøre, na região de Møre og Romsdal. Tem 15 km de extensão e profundidade máxima de 258 m, sendo um braço do Fiorde Grande (Storfjorden). Tem povoados à margem e algumas quintas abandonadas que foram restauradas para visitação.Foto: Imagem de Valerii Iavtushenko por Pixabay
-
Fiorde ilulissat Ice – Groenlândia – Fiorde de gelo perto da cidade de Ilulissat.Percorre 40 km para oeste, culminando na baía de Disko. Flui a um ritmo de 25 a 30 metros por dia. A combinação de uma camada de gelo gigantesca com a corrente de gelo forma um fenômeno único, só visto na Antártida e na Groenlândia.Foto: Imagem de Velimir Marinkovic por Pixabay
-
Fiorde Kenai Fjords National Park – Alasca (EUA) – Com 2.711 km², o parque Nacional recebeu o nome de seus numerosos fiordes esculpidos em glaciares. Eles descem as montanhas até o Harding Icefield, um dos maiores campos de gelo do país que engloba 40 geleiras.Foto: Flickr/James McKenzie
-
-
Fiorde The Tasermiut – Groenlândia – Com 70 km de extensão, no sul da Groenlândia, tem assentamentos à sua margem e atrai a passagem de navios que são feitos especialmente para entrar em locais gelados onde outros não conseguiriam. No assentamento Tasiusaq, fundado em 1933, havia cerca de 90 habitantes no Censo local de 2010. E existe um heliporto para transporte aéreo.Foto: Flickr/Ed Anderson
-
Fiorde Doubtful Sound- Nova Zelândia – Localizado no oeste do país, no Mar da Tasmânia , tem 40 km de extensão e atinge 421m de profundidade. A região tem chuvas abundantes e na margem do fiorde ficam densas florestas tropicais com vegetação que contrasta com a origem gélida do fiorde.Foto: Flickr/digitaltrails
-
Fiorde Misty – Alasca (EUA) – Fica no extremo sudeste do Alasca, 64 km a leste de Ketchikan. Faz parte da parte da Floresta de Tongass e é um monumento nacional do país. As geleiras Soule e Through cobrem altos planaltos e vales nas montanhas Lincoln e Seward, onde um pico tem 1.900m de altitude.Foto: Flickr/Reiner Mim
-
-
Fiorde Cornau – Chile – Integra o Campo de Gelo da região da Patagônia, no Sul do país. Uma area repleta de fiordes com bacias aprofundadas, línguas de gelo e enormes icebergs compondo a paisagem, onde os turistas a bordo de cruzeiros veem várias espécies da fauna nativa.Foto: Wirestock por Freepik
-
Fiordes Ocidentais – Islândia – Uma gigantesca península, conectada por um istmo de 7 km de largura entre Gilsfjördur e Bitrufjördur. Em 2020 a região tinha 7.115 habitantes numa área de 9.409 km². Ali ficam as falésias de Látrabjarg – a maior habitada por pássaros no norte do Oceano Atlântico.Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
-
Fiorde Howe Sound – Canadá – Fica a noroeste de Vancouver. Tem 42 km de extensão e possui um pequeno afloramento de rocha vulcânica chamado de Centro Vulcânico de Watts Point . Possui várias ilhas habitadas no percurso.Foto: Flickr/James McKenzie
-
-
Fiorde Bocas/Baía de Kotor – Montenegro – Formado por quatro golfos unidos por estreitos: Castelnuovo, Teodo, Risan e Kotor. Fica numa profunda enseada no sul do Adriático, margeada por montanhas na faixa de 1.800m de altura. O pico mais elevado é o Monte Orjen (1.894m).Foto: Imagem de Velimir Marinkovic por Pixabay
-
Fiorde de Tracy Arm – Alasca (EUA) – Fica 72 km ao sul de Juneau e 110 km ao norte de Petersburgo, ao largo da Baía de Holkham. Forma um conjunto chamado Tracy Arm-Fords com o fiorde Endicott Arm, ambos com cerca de 48 km de extensão. O Tracy tem duas geleiras gêmeas em seu final: a North Sawyer e a South Sawyer.Foto: Domínio público
-
Fiorde Scoresby Sund – Groenlândia – Localizado na costa oriental, é o maior fiorde do mundo, com mais de 350 km de extensao, e um dos mais profundos (cerca de 1.500m). No fiorde há várias ilhas. Milne Land é a maior delas.Foto: Flickr/Terry Allen
-
-
O Brasil tem um único fiorde: o Saco de Mamanguá, em Santa Catarina. Tem 8 Km de comprimento por 1 Km de largura. No meio do percurso fica o Pico do Pão de Açúcar, montanha de 425 metros de altura de cuja trilha se tem uma visão panorâmica da área.Foto: Flickr/Manoel Moraes
-
Ao longo do Saco de Mamanguá, cujo acesso é somente feito por trilha ou barco, há mais de 30 praias. Comunidades pesqueiras se espalham pela região.Foto: Flickr/Carlos Dantas