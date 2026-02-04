Assine
A origem dos abadás: populares no carnaval de rua

Redação Flipar
  • <p>Os abadás surgiram no início da década de 1990. Antes disso, as pessoas que participavam dos blocos de rua usavam fantasias tradicionais, como pierrôs, piratas, marinheiros e caretas.</p>

     Foto: flcikr Agência Brasília
  • <p>No início dos anos 1970, as fantasias começaram a ser substituídas pelas mortalhas, que eram túnicas longas, geralmente pretas, com símbolos religiosos ou políticos.</p>

     Foto: reprodução facebook
  • <p>As mortalhas eram mais práticas e confortáveis, e também serviam como forma de expressão política ou social.</p>

     Foto: reprodução instagram
  • <p>No início dos anos 1990, o designer e carnavalesco Pedrinho da Rocha, o músico Durval Lelys, da Banda Asa de Águia, e o Bloco Carnavalesco Eva lançaram um novo tipo de fantasia para substituir as antigas mortalhas. </p>

    Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>Essa nova fantasia era uma camiseta de algodão, com o logotipo do bloco estampado.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>Originalmente, os abadás eram brancos e tinham uma ligação com os capoeiristas.</p>

     Foto: flickr ministério da cultura
  • <p>Com o passar do tempo, as cores vivas e os designs que expressam a identidade única de cada bloco foram tomando conta da vestimenta.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>O nome “abadá” tem origem na palavra árabe “abad”, que significa “escravo”. A palavra foi trazida para o Brasil pelos africanos escravizados, e passou a ser usada para caracterizar a roupa usada pelos capoeiristas.</p>

     Foto: Agecom Bahia wikimedia commons
  • <p>Os abadás logo se tornaram populares, e rapidamente se espalharam para outros estados do Brasil. </p>

    Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>No contexto do Carnaval, o abadá é uma forma de identificação dos foliões com o bloco ou camarote que eles estão frequentando.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>Também é uma forma de expressão cultural e artística, já que os abadás costumam ser estampados com cores, desenhos e frases que representam a cultura do bloco ou camarote.</p>

     Foto: flickr Bahia Notícias
  • <p>Os abadás não são apenas peças de roupa, mas também funcionam como ingressos para os blocos carnavalescos. Ao adquirir um abadá, os foliões garantem o acesso aos desfiles dos trios elétricos e outras atrações.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>Mas também existem os abadás gratuitos; nesse caso, eles costumam ser distribuídos pelos blocos ou camarotes aos seus foliões.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>No Rio de Janeiro, por exemplo, alguns blocos como o Cordão da Bola Preta distribuem abadás com designs divertidos e irreverentes, que representam o espírito carioca.</p>

     Foto: André Lobo - Riotur - Flickr
  • <p>O abadá não apenas se consolidou como um item de vestuário distintivo durante o Carnaval, mas também como um símbolo da festividade, representando a diversidade, a alegria e a identidade cultural do Brasil.</p>

     Foto: reprodução instagram @pedrinhodarochaoficial
  • <p>Nas últimas décadas, tem crescido a tendência dos abadás personalizados, principalmente entre os famosos.</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Não é difícil encontrar ideias diferentonas pelo Instagram, TikTok ou Pinterest. Tem abadá vestido e até versão em cropped…</p>

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Outra tendência que tem aparecido entre os famosos são os abadás com franjas ou fitas. Alguns ainda adicionam miçangas ou paetês.</p>

     Foto: reprodução instagram
  • <p>A diversão principal do Carnaval está em misturar diferentes cores, formas e estilos. Quem gosta de um toque mais elegante, pode usar rendas, lantejoulas, patches e canutilhos para enfeitar o seu abadá!</p>

     Foto: reprodução instagram
