Bancos de areia revelam como água e sedimentos constroem novas paisagens
Podem variar desde pequenas faixas submersas até extensas áreas que lembram ilhas naturais.Foto: Simon V/Unsplash
Em alguns lugares do mundo, deram origem a vilas e cidades sobre solos formados por sedimentos. Além do valor ecológico, os bancos de areia atraem turistas. Veja alguns exemplos.
Banco de areia de Sable Island, Canadá: Localizado no Oceano Atlântico, ao sul da Nova Escócia, é conhecido como a “Ilha dos Náufragos”, por conta dos mais de 350 naufrágios registrados.Foto: Reprodução/YouTube
O local também é conhecido por abrigar uma população selvagem de cavalos e por ter tido uma única moradora, Zoe Lucas, que vive há mais de 40 anos sozinha na ilha.Foto: Reprodução/YouTube
Whitsunday, Austrália: Localizado em Queensland, próximo à Grande Barreira de Corais. É frequentemente visitado por barcos e excursões, por conta das suas águas rasas cristalinas.Foto: Reprodução/YouTube
A Whitehaven Beach, famosa por sua areia branca de sílica quase pura, é formada por depósitos em bancos de areia.Foto: Flickr - Damien Dempsey
Ponte de Adão, entre o Sri Lanka e a Índia: Com cerca de 48 km de comprimento, esse banco de areia é famoso por ser muito perigoso para embarcações que cruzam o local.Foto: Wikimedia Commons/CarneDiem
Até hoje a região é motivo de disputa entre os governos da Índia e do Sri Lanka. A origem do banco também é cercada de mistérios.Foto: Flickr - Charith Gunarathna
Banco de Arguim, Mauritânia: Parte do Parque Nacional Banco de Arguim, este banco de areia é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1989.Foto: Reprodução/YouTube
O local é conhecido por ser uma importante rota migratória de milhões de aves vindas da Europa, Sibéria e Groenlândia.Foto: Reprodução/YouTube
Sandbanks, Inglaterra: Conhecida como uma das áreas mais exclusivas e caras do mundo, Sandbanks é uma península que se projeta no Porto de Poole e no Canal da Mancha.Foto: Reprodução/YouTube
A faixa de areia tem cerca de 1 km de extensão e conta com uma praia frequentemente premiada.Foto: Reprodução/YouTube
Palm Beaches, EUA: Essa região na Flórida é famosa por seus diversos bancos de areia, que oferecem águas claras e rasas, ideais para famílias e atividades aquáticas.Foto: Wikimedia Commons/Michael Kagdis
O local começou a ser habitado em 1872 e hoje abriga cerca de 9.200 moradores.Foto: Reprodução/YouTube
Areia Vermelha, Brasil: Localizado na Paraíba, esse banco de areia forma uma ilha temporária próximo à Praia de Camboinha e surge durante a maré baixa.Foto: Flickr - MTur Destinos
O fenômeno revela um solo arenoso de tons avermelhados e piscinas naturais. Se tornou um atrativo turístico muito procurado na Paraíba.Foto: Flickr - MTur Destinos