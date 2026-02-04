Cássio Gabus Mendes retorna às novelas em “A nobreza do amor

Assim, em 2026, o ator volta a interpretar Hudson na sequência “Bruna Surfistinha 2”. O personagem, que no primeiro filme era o principal cliente de Bruna, vivida por Deborah Secco, agora é marido da protagonista. Na trama, o casal enfrenta os desafios e conflitos da criação dos filhos, além das questões relacionadas ao impacto da antiga profissão de Bruna nessa dinâmica.