Cássio Gabus Mendes retorna às novelas em “A nobreza do amor
Em entrevista, o ator explicou que o personagem foge do estereótipo dos coronéis tradicionalmente retratados na televisão. Casemiro é dono de um engenho de cana-de-açúcar, um homem justo, de postura firme, que entra em conflito constante com o filho por conta de visões opostas sobre os negócios da família.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184853.jpg?20260204111419" width="1114" height="626">
Ao mesmo tempo, a personagem interpretada por Fabiana Karla, com quem ele fará par romântico, acrescentará leveza e humor ao núcleo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Fabiana-Karla-Wikimedia-Commons-Multishow.jpg?20260204111419" width="1114" height="626">
Mendes encerrou, em 2024, um contrato de 42 anos com a TV Globo. Segundo ele, o desligamento não aconteceu do nada e foi amplamente conversado.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184824.jpg?20260204111419" width="1114" height="626">
O ator reconhece que existe certa instabilidade fora do contrato fixo, porém ressaltou que as portas na emissora continuam abertas e que, logo após a saída, novos trabalhos começaram a surgir.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184843.jpg?20260204111419" width="1114" height="626">
Assim, em 2026, o ator volta a interpretar Hudson na sequência “Bruna Surfistinha 2”. O personagem, que no primeiro filme era o principal cliente de Bruna, vivida por Deborah Secco, agora é marido da protagonista. Na trama, o casal enfrenta os desafios e conflitos da criação dos filhos, além das questões relacionadas ao impacto da antiga profissão de Bruna nessa dinâmica.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-183350.jpg?20260204111425" width="1114" height="626">
Outro projeto previsto para 2026 é “Quando ela desaparecer”, série do Globoplay em que Mendes vive um policial responsável por investigar o desaparecimento de uma adolescente.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184718.jpg?20260204111424" width="1114" height="626">
Cássio Gabus Mendes também retornou aos palcos após três décadas afastado do teatro. Ele permaneceu sete meses em cartaz com a peça “Uma ideia genial”, ao lado de Suzy Rêgo, Ary França e Zezeh Barbosa.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184303.jpg?20260204111424" width="1114" height="626">
Cássio Gabus Mendes nasceu em 29 de agosto de 1961, em São Paulo. Neto de Otávio Gabus Mendes e filho de Helenita Sanchez com o novelista Cassiano Gabus Mendes. É irmão do ator Tato Gabus Mendes e sobrinho de Luis Gustavo, também ator.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184702.jpg?20260204111424" width="1114" height="626">
Sua estreia na televisão ocorreu em 1982, na novela “Elas por Elas”, escrita por seu pai, na qual interpretou Elton.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-185519.jpg?20260204111424" width="1114" height="626">
O grande destaque veio em 1983, quando viveu o punk Greg na novela “Champagne”, também assinada por Cassiano Gabus Mendes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Champagne.jpg?20260204111428" width="1114" height="626">
O sucesso se consolidou em 1985, na primeira versão de “Ti-Ti-Ti”, em que interpretou o filho de Victor Valentim, personagem de Luis Gustavo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-185628.jpg?20260204111426" width="1114" height="626">
Foi nessa produção que formou, ao lado de Malu Mader, um dos casais mais queridos pelo público. A parceria se repetiu anos depois na minissérie “Anos Rebeldes”, em 1992, e em “O Mapa da Mina”, em 1993.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Anos-Rebeldes.jpg?20260204111426" width="1114" height="626">
Seu primeiro grande desafio dramático foi em 1986, na novela “Roda de Fogo”, de Lauro César Muniz, no papel de Celso Resende Jr.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Roda-de-Fogo.jpg?20260204111427" width="1114" height="626">
Ao longo da carreira, participou de diversas outras produções da TV Globo, como “Brega e Chique”, “Vale Tudo”, “Tieta”, “A Indomada”, “Insensato Coração” e “Tempo de Amar”, “Elas por Elas (remake), entre outras.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Tieta.jpg?20260204111427" width="1114" height="626">
No cinema, integrou o elenco de filmes como “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol”, “Se Eu Fosse Você 2”, “Orfeu”, “Como Fazer um Filme de Amor”, “Chico Xavier”, “Batismo de Sangue”, “Caixa Dois” e “Assalto ao Banco Central”, entre outros.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184815.jpg?20260204111430" width="1114" height="626">
Cássio Gabus Mendes é casado com a ex-atriz Lídia Brondi desde 1991. Os dois marcaram época como o casal Afonso e Solange na primeira versão de “Vale Tudo”, exibida em 1988.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-183557.jpg?20260204111429" width="1114" height="626">
Lídia deixou a carreira artística, tornou-se psicóloga e se afastou da televisão. Ainda assim, Mendes relata que, até pouco tempo atrás, ela continuava recebendo convites para entrevistas e participações, especialmente após o remake da novela reacender o interesse do público pela atriz.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-03-184834.jpg?20260204111428" width="1114" height="626">
