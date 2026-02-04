Assine
Entretenimento

Ritmos variados no Carnaval no Brasil: gingado e tradição em cada região

Redação Flipar
  Como o Brasil tem dimensões continentais, não faltam estilos musicais preferidos para se tocar e dançar nesta época do ano.

    Como o Brasil tem dimensões continentais, não faltam estilos musicais preferidos para se tocar e dançar nesta época do ano.

    Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
  Hoje em dia, os estilos musicais tocados no Carnaval vão desde os sambas-enredo das escolas de samba até os mais animados sertanejos passando pelo funk.

    Hoje em dia, os estilos musicais tocados no Carnaval vão desde os sambas-enredo das escolas de samba até os mais animados sertanejos passando pelo funk.

    Foto: Divulgação
  Mas existem ritmos que são tradicionais e característicos do Carnaval, marcando a história da folia e das pessoas que curtem a festa de geração em geração.

    Mas existem ritmos que são tradicionais e característicos do Carnaval, marcando a história da folia e das pessoas que curtem a festa de geração em geração.

    Foto: Divulgação/Cezar Loureiro/Riotur
  O primeiro deles, claro, é o samba, seja ele samba-enredo, partido alto, samba de terreiro ou qualquer outra derivação.

    O primeiro deles, claro, é o samba, seja ele samba-enredo, partido alto, samba de terreiro ou qualquer outra derivação.

     Foto: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
  O samba teve origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro e se difundiu por todo o Brasil a partir do início do século XX.

    O samba teve origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro e se difundiu por todo o Brasil a partir do início do século XX.

     Foto: Daniel Garcia Neto/Wikimedia Commons
  A origem da palavra vem do "semba", dos escravos de Angola, usada para designar "dança popular" ou "dança de roda semelhante ao batuque", e hoje é o ritmo musical que se tornou um verdadeiro patrimônio cultural e símbolo do Brasil.

    A origem da palavra vem do “semba”, dos escravos de Angola, usada para designar “dança popular” ou “dança de roda semelhante ao batuque”, e hoje é o ritmo musical que se tornou um verdadeiro patrimônio cultural e símbolo do Brasil.

     Foto: Wikimench100/Wikimedia Commons
  O marco inaugural do samba no Brasil começou em 1916, com a gravação da música "Pelo Telefone", cantada por Donga, que se assemelhava ao maxixe.

    O marco inaugural do samba no Brasil começou em 1916, com a gravação da música “Pelo Telefone”, cantada por Donga, que se assemelhava ao maxixe.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  O samba atual se originou na década de 1920, nasceu no bairro do Estácio e logo se estendeu a Oswaldo Cruz, Madureira e outras partes da cidade através de seus ramais ferroviários.

    O samba atual se originou na década de 1920, nasceu no bairro do Estácio e logo se estendeu a Oswaldo Cruz, Madureira e outras partes da cidade através de seus ramais ferroviários.

     Foto: Divulgação
  Com a popularização do samba, começaram a ser fundadas as Escolas de Samba, originadas dos "Zé Pereiras", ranchos carnavalescos e associações carnavalescas.

    Com a popularização do samba, começaram a ser fundadas as Escolas de Samba, originadas dos “Zé Pereiras”, ranchos carnavalescos e associações carnavalescas.

    Foto: Marvin Brandão - Viniciusmarvin wikimedia commons
  Oficialmente, a primeira Escola de Samba do Rio de Janeiro foi a "Deixa Falar", que surgiu no bairro do Estácio, em 1928, mesmo ano de fundação da Estação Primeira de Mangueira.

    Oficialmente, a primeira Escola de Samba do Rio de Janeiro foi a “Deixa Falar”, que surgiu no bairro do Estácio, em 1928, mesmo ano de fundação da Estação Primeira de Mangueira.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  A Portela, maior vencedora do carnaval carioca (22 títulos), foi fundada em 1923 como "Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz".

    A Portela, maior vencedora do carnaval carioca (22 títulos), foi fundada em 1923 como “Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz”.

    Foto: Marco Antonio Teixeira/Riotur
  Mas, além do samba, outros ritmos musicais também são característicos do Carnaval. E um deles é o Frevo.

    Mas, além do samba, outros ritmos musicais também são característicos do Carnaval. E um deles é o Frevo.

    Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda
  O frevo é um ritmo musical e uma dança originária e característica de Pernambuco, desde o fim do século 19.

    O frevo é um ritmo musical e uma dança originária e característica de Pernambuco, desde o fim do século 19.

    Foto: Carlos Augusto Horta Gomes/Wikimedia Commons
  O frevo é uma música ligeira, feita para o Carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos, e é uma fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, com a dança influenciada pela capoeira.

    O frevo é uma música ligeira, feita para o Carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos, e é uma fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, com a dança influenciada pela capoeira.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Recife
  Em 2012, o frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, sob a designação "Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife".

    Em 2012, o frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, sob a designação “Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife”.

    Foto: Divulgação
  Ainda em Pernambuco, outro ritmo brasileiro característico do Carnaval é o Maracatu.

    Ainda em Pernambuco, outro ritmo brasileiro característico do Carnaval é o Maracatu.

    Foto: Noelia Brito/Wikimedia Commons
  O Maracatu Nação é bastante comum na área metropolitana do Recife e teve seu primeiro registro em 1711.

    O Maracatu Nação é bastante comum na área metropolitana do Recife e teve seu primeiro registro em 1711.

     Foto: Noelia Brito/Wikimedia Commons
  E o Maracatu Rural é característico da cidade de Nazaré da Mata, da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O Maracatu é eminentemente percussivo, com instrumentos de batida que dão o ritmo da dança.

    E o Maracatu Rural é característico da cidade de Nazaré da Mata, da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O Maracatu é eminentemente percussivo, com instrumentos de batida que dão o ritmo da dança.

    Foto: Imagem de bartiradesigner0 por Pixabay
  O maracatu também é registrado como forma de expressão e Patrimônio Cultural do Brasil – aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

    O maracatu também é registrado como forma de expressão e Patrimônio Cultural do Brasil – aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

     Foto: Noelia Brito/Wikimedia Commons
  Outro ritmo que contagia os foliões no Carnaval e que consegue fazer sucesso também o ano inteiro é o Axé.

    Outro ritmo que contagia os foliões no Carnaval e que consegue fazer sucesso também o ano inteiro é o Axé.

     Foto: Alejandro Carrasco/wikimedia commons
  O Axé surgiu na Bahia na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, misturando o ijexá, samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, ritmos do candomblé, pop rock, bem como outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos.

    O Axé surgiu na Bahia na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, misturando o ijexá, samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, ritmos do candomblé, pop rock, bem como outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos.

     Foto: Divulgação
  A palavra "axé" é uma saudação religiosa usada no candomblé e a origem musical no Carnaval de Salvador data da década de 1950, quando Dodô e Osmar começaram a tocar frevo em guitarras elétricas em cima de um Ford 1929, dando origem ao que hoje é conhecido como "trio elétrico".

    A palavra “axé” é uma saudação religiosa usada no candomblé e a origem musical no Carnaval de Salvador data da década de 1950, quando Dodô e Osmar começaram a tocar frevo em guitarras elétricas em cima de um Ford 1929, dando origem ao que hoje é conhecido como “trio elétrico”.

    Foto: divulgação/acervo armandinho dodô e osmar
  Entre cantores de axé de sucesso, estão Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Olodum, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Ivete Sangalo, Banda Mel, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Asa de Águia e Chiclete com Banana.

    Entre cantores de axé de sucesso, estão Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Olodum, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Ivete Sangalo, Banda Mel, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Asa de Águia e Chiclete com Banana.

     Foto: Divulgação
