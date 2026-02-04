Esses atores viveram o Diabo no cinema
Harvey Keitel em “Um Diabo Diferente” (2000): Nessa comédia, Keitel faz um Diabo bem mais cômico e extravagante do que qualquer outro dessa lista.Foto: Divulgação
Gabriel Byrne em “Fim dos Dias” (1999): Ao interpretar um homem possuído por Satanás, Byrne enfrenta Arnold Schwarzenegger em uma luta apocalíptica entre o bem e o mal.Foto: Divulgação
A atuação de Byrne foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso do filme, que foi muito mal nas críticas especializadas.Foto: reprodução
Peter Stormare em “Constantine” (2005): No filme, que é baseado em uma história em quadrinhos, Stormare entrega uma interpretação memorável e intimidadora como Lúcifer, ainda que seja uma participação pequena.Foto: Divulgação
Dave Grohl em “Tenacious D – Uma Dupla Infernal” (2006): Conhecido principalmente como o vocalista e guitarrista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana, Grohl fez uma aparição como o Diabo nesta comédia musical protagonizada por Jack Black.Foto: Divulgação
Com direito a chifres e dentes afiados — e, é claro, uma guitarra — sua participação culmina na épica “Batalha de Bandas” (Rock Off), que é o clímax do filme.Foto: reprodução
Jack Nicholson em “As Bruxas de Eastwick” (1987): Na trama, Nicholson interpreta Daryl Van Horne, uma figura diabólica que seduz três mulheres em uma pequena cidade.Foto: Divulgação
Seu desempenho carismático e malicioso deu ao Diabo uma aparência de charme, mas também de perversidade.Foto: Divulgação
Al Pacino em “O Advogado do Diabo” (1997): Ao lado de Keanu Reeves e Charlize Theron, Al Pacino incorpora John Milton, uma versão mais “moderna” do Diabo.Foto: Divulgação
Ele se destacou por seu retrato enigmático e sedutor do mal personificado. Pacino é frequentemente lembrado por suas falas memoráveis e a intensidade de sua atuação.Foto: reprodução
Robert De Niro em “Coração Satânico” (1987): Sua performance sutil e sinistra trouxe uma camada de mistério e suspense ao filme, solidificando seu papel como uma das interpretações mais perturbadoras do Diabo no cinema.Foto: Divulgação
Ele interpreta Louis Cyphre, um personagem enigmático que é, na verdade, uma representação do Diabo.Foto: reprodução
Viggo Mortensen em “Anjos Rebeldes” (1995): Antes de ficar conhecido pelo herói Aragorn na trilogia “O Senhor dos Anéis”, Mortensen vive Lúcifer como um anjo caído atormentado neste filme que ainda tem Christopher Walken no elenco.Foto: Divulgação
Sua interpretação foi marcante por ser ao mesmo tempo calma e aterrorizante, trazendo uma aura de mistério e poder.Foto: reprodução
Tim Curry em “A Lenda” (1985): Tida como uma das representações mais assustadoras do Diabo, Tim Curry é bastante lembrado por sua interpretação do Senhor das Trevas neste filme dirigido por Ridley Scott (de “Gladiador”).Foto: Divulgação
Neal McDonough em “The Shift” – O Deslocamento” (2023): O filme é um thriller de ficção científica cristã cuja trama gira em torno de um personagem que viaja por universos paralelos para se reunir com a esposa. McDonough interpreta “O Benfeitor”, um personagem enigmático associado ao Diabo.Foto: Divulgação
Igor Rickli na novela “Gênesis” (2021): No Brasil, alguns atores também ficaram conhecidos por dar vida ao Diabo, principalmente em novelas da Record. Em “Gênesis”, o ator Igor Rickli interpretou o anjo mau, Lúcifer.Foto: Divulgação
Mayana Moura na novela “Jesus” (2018): A atriz encarnou Satanás nesta novela da Record. Para viver o anjo caído, Mayana passou por uma transformação radical, tendo que raspar a cabeça e as sobrancelhas.Foto: Divulgação
Luís Melo em “O Auto da Compadecida” (2000): Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro também teve um Diabo para chamar de seu. Sua aparência foi cuidadosamente construída para refletir um ser ao mesmo tempo sinistro e caricato, de acordo com o tom humorístico da obra de Ariano Suassuna.Foto: Divulgação