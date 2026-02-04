Tradicional com bandas de carnaval, coretos têm usos variados pelo mundo
A principal função dos coretos é abrigar bandas, orquestras e grupos musicais em eventos públicos. Também servem como espaços para discursos, cerimônias e manifestações culturais.Foto: Prefeitura de Artur Nogueira
Além da música e das manifestações, os coretos servem como pontos de encontro e expressão artística. Em alguns locais, portanto são usados como áreas de lazer e convívio social.Foto: Reprodução do X @universalhub
Os coretos surgiram na Europa no século XVIII, inspirados em estruturas usadas por nobres para apresentações ao ar livre. Durante o século XIX, tornaram-se populares em praças públicas como espaços democráticos para a músicaFoto: Reprodução do X @bexhillmuseum
Sua expansão se deu em colônias europeias, onde se tornaram símbolos culturais. O tipo mais comum de coreto é o de formato octogonal, com colunas e cobertura para proteção contra sol e chuva.Foto: Imagem de Adam Farrell por Pixabay
Normalmente construído em ferro fundido ou alvenaria, possui um pequeno palco elevado. São frequentes em praças centrais e jardins públicos.Foto: Flickr Vítor Ribeiro
No carnaval, coretos recebem bandas de marchinhas e blocos tradicionais, animando foliões com música ao vivo. São palco para apresentações carnavalescas, principalmente em cidades que mantêm tradições de carnaval de ruaFoto: Divulgação
Veja agora alguns locais que têm coretos tradicionais, que fazem parte da cultura da cidade no Brasil e no exteriorFoto: Reprodução/Fundação Renova
Lisboa, Portugal – O coreto do Jardim da Estrela, um dos mais famosos da cidade, é palco de apresentações musicais e eventos culturais.Foto: Vitor Oliveira/Wikimédia Commons
Madrid, Espanha – O coreto do Parque del Retiro foi erguido no início do século XX e é um ponto tradicional para apresentações musicais e eventos culturais.Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
Nova York, EUA – O coreto do Central Park, conhecido como Naumburg Bandshell, foi inaugurado em 1923 e sedia concertos gratuitos e performances artísticas.Foto: - Divulgação
Cidade do México, México – O coreto da Alameda Central foi construído no século XIX e continua sendo um espaço tradicional para apresentações de mariachis e bandas locais.Foto: Flickr Dan
Roma, Itália – O coreto da Villa Borghese foi criado no final do século XIX e ainda hoje recebe concertos de música clássica e performances culturais.Foto: Divulgação
Londres, Reino Unido – O coreto do Regent’s Park foi construído em 1935 e é palco de apresentações de bandas tradicionais, especialmente no verão.Foto: Divulgação
Tóquio, Japão – O coreto do Ueno Park foi construído no século XIX e ainda abriga performances musicais e festivais tradicionais japoneses, especialmente na primavera.Foto: Divulgação
Sydney, Austrália – O coreto do Hyde Park foi inaugurado em 1927 e é utilizado para festivais culturais e concertos ao ar livre, sendo um dos espaços mais frequentados da cidade.Foto: Flickr Chris Adkins
São Paulo, Brasil – O coreto da Praça da República foi erguido em 1920 e recebe músicos e oradores, sendo um espaço histórico para manifestações culturais.Foto: Reprodução de Rede Social
Rio de Janeiro, Brasil – O coreto do Campo de São Cristovão, na zona norte da cidade, foi inaugurado em 1906 com material importado da Europa. A obra marcou a revitalização do Campo de São Cristóvão promovida pelo prefeito Pereira Passos dentro de seu plano de reforma urbana.Foto: Donatas Dabravolskas/Wikimédia Commons