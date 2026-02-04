Assine
Arlequim, Pierrot e Colombina: a origem de personagens clássicos do Carnaval

Redação Flipar
    A origem dos três remete à Commedia dell’Arte, também conhecida como Commedia Alla Maschera (Comédia com máscaras), estilo teatral surgido na Itália durante o século 16 e que foi popular até o século 18.

     Foto: Paulo Cézanne/Wikimédia Commons
    O gênero foi criado como uma alternativa popular ao que se chamava Commedia Erudita, fundada na literatura e falada em latim, língua restrita à elite da época.

     Foto: - Reprodução de Facebook
    As histórias do trio eram encenadas em ruas e praças de cidades da Itália, servindo como entretenimento público inspirado pelas festividades carnavalescas.

    Foto: Reprodução de Freepik
    Era também uma representação satírica da vida e dos costumes da elite italiana do período.

    Foto: Divulgação
    Embora houvesse um enredo prévio, a improvisação cômica em esquetes, técnica conhecida como iazzi, era a característica principal das peças. As entradas e saídas dos personagens em cena eram roteirizadas.

     Foto: Paul Cézanne/Wikimédia Commons
    Pierrot, Arlequim e Colombina tornaram-se os personagens mais famosos desse estilo teatral, representando os servos palhaços (zanni, no original), porém havia muitos outros.

    Foto: Imagem de Steph684 por Pixabay
    Entre as outras figuras nas encenações aparecia o Pantaleão, um comerciante avarento e desajeitado que era patrão dos serviçais e vivia sendo debochado por eles. Havia ainda o Doutor, um intelectual exibicionista, e o Capitão, oficial que fingia valentia, entre outros

     Foto: Domínio Público
    Os personagens eram baseados em tipos reais, porém com caracterizações exageradas para dar o tom satírico às peças.

     Foto: Flickr State Library of New South Wales
    Originalmente, o personagem Pierrot chamava-se Pedrolino. No século 19, os franceses o rebatizaram com o nome com o qual é popular atualmente.

     Foto: Imagem de 6557056 por Pixabay
    Mais pobre entre os serviçais, Pierrot não utilizava máscara e tinha o rosto pintado de branco. Suas vestes eram feitas de sacos de farinha.

    Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
    O contínuo sofrimento do Pierrot pelo amor não correspondido da Colombina o fazia ser alvo de piadas. Por isso, o personagem costuma aparecer representado com uma lágrima abaixo dos olhos.

     Foto: Flickr Ella Ormerod
    Preguiçoso e metido a esperto, o malandro Arlequim costumava dançar e fazer ousados movimentos acrobáticos. Com roupas de losangos, pregava peças nos companheiros de cena e sempre conseguia se desvencilhar com desenvoltura dos tumultos que criava.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
    Uma características marcante do Arlequim era a pantomima, técnica de teatro focada no gestual, de mímicas, com poucas falas.

     Foto: Chris Brown/Wikimédia Commons
     Foto: DomÃ­nio pÃºblico/WikimÃ©dia Commons
    No Carnaval brasileiro, os personagens aparecem ainda hoje representados em blocos e salões com suas caracterizações clássicas. Eles foram integrados à festa no Brasil graças a composições que se inspiraram na commedia dell’arte no início do século 20.

     Foto: Reprodução do X @Shelli_BH
