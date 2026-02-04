Carnaval 2026: a criação das fantasias das escolas de samba e seus materiais
Em primeiro lugar, as agremiações realizam uma pesquisa aprofundada sobre o enredo que querem levar para o próximo desfile e divulgam aos compositores uma sinopse. Uma espécie de guia que ajuda na elaboração dos sambas e no organograma das alas e alegorias.Foto: Divulgação
A partir dessa sinopse, os carnavalescos desenvolvem um roteiro, que mostrará o caminho que pretendem seguir no tema escolhido. Eles, então, fazem os desenhos dos croquis com a ajuda de suas equipes, que serão confeccionadas para o desfile.Foto: Divulgação
Depois do enredo e sinopse serem definidos, acontece um processo que lembra muito o das semanas de moda, com criação de diversos esboços, croquis, estudo de cores, Tudo para criar as peças que melhor se encaixem ao tema proposto.Foto: Reprodução de Instagram
Depois da elaboração dos croquis, as agremiações realizam uma festa de protótipos para mostrar internamente a reprodução de cada fantasia, de forma setorizada, seguindo o organograma do desfile.Foto: Reprodução de Instagram
Antigamente, algumas dessas festas de protótipos eram abertas à comunidade. No entanto, como forma de guardar segredo sobre o que apresentará nos espetáculos, as agremiações optaram por fazer algo mais interno, para a direção e alguns segmentos.Foto: Divulgação
No entanto, a realidade da Série Ouro e das escolas da Intendente ainda são de muita dificuldade quanto aos barracões e produção de fantasias em ateliês. Esses profissionais clamam pela construção de uma Cidade do Samba 2 e melhores condições de trabalho.Foto: - Reprodução Instagram@uniaodailha
Nesse processo, costureiras, aderecistas e outros profissionais trabalham para que as reproduções fiquem bem perto do que foi apresentado nos croquis. Em outras palavras, o foco é que boa parte das ideias do carnavalesco sejam empregadas.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
Semanas antes do desfile oficial, as escolas realizam a entrega dessas fantasias às alas de comunidade, que representam a maioria das pessoas de cada agremiação. As roupas das fantasias comerciais são feitas em ateliês próprios e tem perdido cada vez mais espaço.Foto: Reprodução de Instagram
Ao receber a fantasia, o componente deve vesti-la para fazer os ajustes necessários e possíveis trocas. Além disso, é necessário fazer os materiais “respirarem” fora do saco plástico, assim como ter todo cuidado para não danificá-las no manuseio.Foto: Imagem gerada por i.a
O componente de alas de comunidade pode receber outras partes na concentração, como adereços de mão. Ele deve entregar a fantasia (meses depois do carnaval) para que a agremiação possa reaproveitar materiais para o desfile seguinte.Foto: Divulgação
Além disso, o acetato também está presente nesse universo. Afinal, ele é um material plástico transparente e rígido que pode ser usado para fazer fantasias, máscaras, roupas e outros adereços carnavalescos.Foto: Reprodução de Instagram
Outro material presente nas fantasias das escolas de samba é o aljofre. Ele consiste em um feixe de penas ornamentais de certas aves, ou a um material utilizado em artesanato.Foto: Divulgação
O lamê é um tecido metálico e brilhante que é muito utilizado para fazer fantasias de carnaval. Ele pode ser usado para criar trajes inteiros ou para dar um toque especial a uma fantasia.Foto: - Reprodução de Instagram
Os tecidos de carnaval sÃ£o tecidos utilizados para fazer fantasias temÃ¡ticas, que podem ter diferentes cores, estampas e texturas.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
As penas artificiais são um acessório usado para criar fantasias e alegorias de Carnaval. Elas são feitas de materiais sintéticos e podem ser usadas na criação das vestimentas que passam pela Marquês de Sapucaí.Foto: Reprodução de Instagram
Lurex de carnaval é um tecido brilhante, flexível e elástico, feito de fios metálicos, que é muito usado para confecção de fantasias e decorações.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
Quem também tem espaço no carnaval são as pena palito. Elas são usadas para compor fantasias de carnaval, decorar ambientes e fazer artesanatos.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
Paetê de Carnaval é um tecido coberto de lantejoulas, que é muito utilizado para fazer fantasias, saias e outros detalhes. Já o EVA é leve, flexível, resistente e está disponível em vários acabamentos.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
As plumas são materiais nobres utilizados em fantasias de carnaval, principalmente por passistas, musas e destaques. As plumas podem ser de animais como faisões, galos, pavões, gansos e cisnes (de forma artificial).Foto: Reprodução de Instagram
Atualmente, o carnaval carioca tem apostado na iluminação. Assim, as fantasias podem apresentar materiais que brilham e refletem, assim como a presença de leds.Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda