Cientistas revelam novas espécies em profundezas extremas do Pacífico

    A descoberta amplia para 450 o número de espécies válidas da família Liparidae. Esses peixes habitam ambientes frios e temperados, incluindo trincheiras com mais de 6.000 metros de profundidade.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A ampla distribuição do grupo é atribuída à sua elevada taxa evolutiva, que possibilitou adaptações variadas, como corpos sem escamas e, em algumas espécies, um disco de sucção ventral especializado.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Recentemente, o projeto global chamado “Censo dos Oceanos” anunciou a descoberta de 30 novas espécies marinhas.

     Foto: Pixabay/xxolaxx
    A iniciativa nasceu em 2023 com o intuito de identificar 100 mil espécies desconhecidas nos 10 anos subsequentes.

     Foto: Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute © 2025
    A descoberta da vez foi feita durante uma expedição de 35 dias às ilhas Sandwich do Sul, uma das regiões mais remotas do planeta.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    Pesquisadores de diversas instituições utilizaram o navio R/V Falko do Schmidt Ocean Institute e robôs subaquáticos (ROVs) para gravar vídeos em alta resolução e coletar 2 mil espécimes de 14 grupos animais diferentes.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Uma esponja carnívora, apelidada de “bola da morte”, foi encontrada a 3.600 metros de profundidade. Ela tem formato esférico e utiliza minúsculos ganchos para capturar presas, diferentemente das que se alimentam por filtração.

     Foto: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census Schmidt Ocean Institute © 2025
    Também foram encontrados “vermes zumbis”, que não têm boca nem intestino e vivem das gorduras dos ossos de grandes vertebrados.

     Foto: Jialing Cai/The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute
    Com mais de 800 novas espécies anunciadas desde abril de 2023, o projeto foi criado pela Nippon Foundation, maior fundação sem fins lucrativos do Japão, e o Nekton, um instituto de conservação e ciência marinha sediado no Reino Unido.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    “Ferramentas avançadas nos permitem explorar e coletar dados de lugares nunca antes vistos por humanos”, declarou Jyotika Virmani, diretora executiva do Schmidt Ocean Institute.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    O conhecimento humano sobre a vida nas profundezas oceânicas ainda é muito pequeno. Estimativas apontam que o oceano abriga cerca de 2,2 milhões de espécies, mas, conforme dados do censo, os cientistas descreveram até hoje apenas 240 mil.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    O projeto dá continuidade a iniciativas anteriores — entre elas, o Censo da Vida Marinha, concluído em 2010, que apontou a possibilidade de seis mil novas espécies.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    Agora, a pesquisa conta com recursos tecnolÃ³gicos mais avanÃ§ados, como imagens subaquÃ¡ticas em alta resoluÃ§Ã£o, tÃ©cnicas de aprendizado de mÃ¡quina e anÃ¡lise de DNA presente na Ã¡gua do mar.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    Ferramentas como escaneamento a laser subaquático permitem observar organismos frágeis diretamente em seu ambiente, evitando a necessidade de removê-los da água.

     Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
    Segundo o biólogo marinho Alex Rogers, que é o diretor científico da iniciativa e professor de biologia da conservação na Universidade de Oxford, “as inovações ajudarão a acelerar a velocidade e a escala da descoberta de novas formas de vida.”

     Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
    Além de identificar novas espécies, o programa também pretende compreender como os ecossistemas marinhos estão reagindo às mudanças climáticas.

     Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
overflay