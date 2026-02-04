Tiago Abravanel vive nova fase após emagrecimento; fotos
Assim, adotou uma rotina regular de exercícios e cuidados pessoais. Segundo ele, a transformação teve impactos amplos, refletindo no humor, no sono, na disposição e até no equilíbrio emocional. “Mudou completamente a minha vida”, afirmou em entrevista à “Quem”.Foto: Reprodução / Instagram
O novo momento também trouxe ajustes profissionais, como adaptações nos figurinos de teatro, além de uma sensação renovada de bem estar físico e mental. “Eu me sinto bem-disposto e emocionalmente mais estabelecido”, disse.Foto: Reprodução / Instagram
Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Cíntia é filha do primeiro casamento do Senor Abravanel.Foto: Instagram @tiagoabravanel
Tiago iniciou sua carreira como ator em 2004 aos 17 anos, na peça teatral TeenBroadway. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como Avoar, Aroma do Tempo, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e Pinóquio, entre outras.Foto: Reprodução / Instagram
Em 2007, integrou o elenco do musical Miss Saigon, onde atuou também como engenheiro. Além de estar. durante os anos de 2009 e 2010, no aclamado musical Hairspray, sob direção de Miguel Falabella.Foto: Instagram @tiagoabravanel
A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo, Ele surgiu com destaque na mídia, quando protagonizou o espetáculo “Tim Maia – Vale Tudo: O Musical”, de 2011, papel que o projetou para a televisão.Foto: Instagram @tiagoabravanel
Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela Amor e Revolução, do SBT, emissora do eterno avô Silvio Santos, que enxergava muito talento em seu neto.Foto: Instagram @tiagoabravanel
Além disso, esbanjou versatilidade a apresentar programas como o reality gastronômico Famílias Frente a Frente (SBT) e o game show Popstar (Globo).Foto: Reprodução Instagram
Posteriormente, atuou em novelas da Globo como Salve Jorge, de 2012, e Joia Rara, 2013. Depois, esteve na série Chapa Quente, entre 2015 e 2016, e na novela Pega Pega de 2017.Foto: Instagram @tiagoabravanel
TambÃ©m atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versÃ£o brasileira da animaÃ§Ã£o Detona Ralph, de 2018.Foto:
Apresentou o game show “Famílias Frente a Frente” e, em 2020, o neto de Silvio Santos integrou o elenco da novela “As Aventuras de Poliana”.Foto: Reprodução Instagram
Como empreendedor, Tiago Abravanel fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio da rede de docerias Nanica.Foto: Instagram @tiagoabravanel
Dessa forma, ele também trabalhou como radialista, ao apresentar o programa Papo de Almoço, na Rádio Globo, em 2017.Foto: Youtube Humor Multishow
Participou de outros quadros televisivos como Dança dos Famosos, em 2013 e 2021, e o Show dos Famosos, e demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas.Foto: Instagram @tiagoabravanel
Em 2022, surpreendeu o público ao participar do Big Brother Brasil. Naquela edição, fez parte do grupo “Camarote”, ao lado de outros famosos como Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada.Foto: Divulgação GShow
Desistiu do BBB22 no dia 27 de fevereiro de 2022, após sentir dificuldades em se encaixar no jogo e não priorizar um papel mais estratégico dentro da casa.Foto: Reprodução TV Globo
