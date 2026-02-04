Assine
“Planeta dos Macacos: O Reinado” e o desafio de suceder a trilogia original

RF
Redação Flipar
  • <p>Embora tenha alcançado uma bilheteria global de US$ 397 milhões, o resultado ficou abaixo do desempenho dos filmes anteriores, que haviam conquistado maior aclamação crítica e comercial.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Ainda assim, o longa chamou atenção pelo cuidado visual e pelos detalhes. Disponível no Disney+, o filme aponta caminhos promissores para o futuro da saga.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O filme, aliás, entrou em cartaz no dia 9 de maio de 2024 no Brasil e faturou 2,6 milhões de dólares (R$ 13,3 milhões) logo na primeira semana de exibição.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>“Planeta dos Macacos – O Reinado” é o quarto do reboot (ou versão) da franquia original. “Planeta dos Macacos – A Origem”, dirigido por Rupert Wyatt, iniciou a sequência, em 2011.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2014, entrou no circuito “Planeta dos Macacos – O Confronto”, com direção de Matt Reeves. O terceiro, “Planeta dos Macacos – A Guerra”, foi lançado em 2017 sob direção novamente de Matt Reevs.</p>

     Foto: Planeta dos Macacos: O Confronto (2014)- Planeta dos Macacos - Divulgação
  • <p>Ao mesmo tempo que é uma sequência dos três filmes anteriores, “Planeta dos Macacos – O Reinado” também abre uma nova trilogia, com nova direção, de Wez Ball – conhecido pela franquia “Maze Runner”.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A trama retrata os acontecimentos após a guerra deflagrada no filme de 2017. A sociedade dos macacos sofre uma ruptura e uma nova liderança tenta submeter grupos rivais para conquistar tecnologia dos humanos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Os fatos ocorrem três séculos após a morte de César e, portanto, trazem personagens inéditos, iniciando um novo período da história.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Um jovem chimpanzé, Noa, personagem de Owen Teague (“It, a Coisa”) tem papel central no novo capítulo, que tem como temática conflitos pelo poder e o valor da liberdade.A atriz Frey Allan (“The Witcher”) também tem atuação destacada.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Um dos principais aspectos destacados pela crítica em “Planeta dos Macacos – O Reinado” é o avanço tecnológico ainda maior na fisionomia e movimentos dos macacos e em traços dos cenários, aumentando o realismo das cenas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A franquia é baseada no livro “La Planète Des Singes” (“Planeta dos Macacos”, em francês) do escritor Pierre Boulle.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 1968, Franklin J. Schaffner fez a primeira adaptação cinematográfica, estrelado pelo lendário Charlton Heston na pele do astronauta George Taylor. O longa recebeu três indicações ao Oscar.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Entre 1970 e 1973 foram lançadas quatro sequências da franquia original, mas nenhuma obteve grande sucesso.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 2001, antes das novas trilogias, Tim Burton filmou um remake. O filme conta a história da chegada do astronauta Leo Davidson em um planeta habitado por macacos humanóides inteligentes.</p>

     Foto: Divulgação
