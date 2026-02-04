Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Homem alega “vício em heavy metal” e consegue aposentadoria por invalidez

RF
Redação Flipar
  • <p>Segundo informações do jornal “The Local”, o homem tentou por anos conseguir uma pensão, alegando que sua obsessão pelo gênero musical dificultava sua capacidade de “viver uma vida normal”.</p>

    Segundo informações do jornal “The Local”, o homem tentou por anos conseguir uma pensão, alegando que sua obsessão pelo gênero musical dificultava sua capacidade de “viver uma vida normal”.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>O episódio, que aconteceu em 2015, foi lembrado recentemente pelo professor Francisco Trujillo, especialista em Direito Laboral e Previdenciário da Universidade Jaume I Castellón, em uma publicação no LinkedIn.</p>

    O episódio, que aconteceu em 2015, foi lembrado recentemente pelo professor Francisco Trujillo, especialista em Direito Laboral e Previdenciário da Universidade Jaume I Castellón, em uma publicação no LinkedIn.

     Foto: pexels Airam Dato-on
  • <p>Na postagem, o professor explicou que Tullgren buscava o reconhecimento de sua condição como uma deficiência, algo que levou cerca de uma década de batalhas legais para ser concretizado.</p>

    Na postagem, o professor explicou que Tullgren buscava o reconhecimento de sua condição como uma deficiência, algo que levou cerca de uma década de batalhas legais para ser concretizado.

     Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash
  • <p>“Há dez anos que tento que a minha situação seja reconhecida como deficiência. Falei com vários psicólogos que constataram que sofro de uma situação de discriminação”, alegou o homem.</p>

    “Há dez anos que tento que a minha situação seja reconhecida como deficiência. Falei com vários psicólogos que constataram que sofro de uma situação de discriminação”, alegou o homem.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Segundo os relatos, a obsessão de Roger Tullgren pelo gênero musical surgiu quando ele era bem jovem e isso dificultava sua vida profissional pois ele sentia uma “grande necessidade” de ir a shows.</p>

    Segundo os relatos, a obsessão de Roger Tullgren pelo gênero musical surgiu quando ele era bem jovem e isso dificultava sua vida profissional pois ele sentia uma “grande necessidade” de ir a shows.

     Foto: Fredrik Solli Wandem por Pixabay
  • <p>“Sou tão teimoso que queria mostrar que o metal é a única coisa na minha vida, a maior e melhor coisa que já aconteceu comigo”, afirmou.</p>

    “Sou tão teimoso que queria mostrar que o metal é a única coisa na minha vida, a maior e melhor coisa que já aconteceu comigo”, afirmou.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Só no ano de 2006, Roger Tullgren foi a mais de 300 shows de Heavy Metal! Ele foi demitido várias vezes por conta dessa “condição”.</p>

    Só no ano de 2006, Roger Tullgren foi a mais de 300 shows de Heavy Metal! Ele foi demitido várias vezes por conta dessa “condição”.

     Foto: Luuk Wouters/Unsplash
  • <p>“Tive que brigar muito com meu governo. E é a primeira vez que isso é feito. É bastante difícil conseguir esse tipo de ‘papel’, acho que também há muita luta com quem é viciado em outros hobbies, como futebol, desporto”, explicou.</p>

    “Tive que brigar muito com meu governo. E é a primeira vez que isso é feito. É bastante difícil conseguir esse tipo de ‘papel’, acho que também há muita luta com quem é viciado em outros hobbies, como futebol, desporto”, explicou.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>As idas e vindas nos tribunais suecos deram resultado e Tullgren finalmente conseguiu o reconhecimento de sua condição como deficiência, e passou a receber uma pensão por invalidez de 400 euros!</p>

    As idas e vindas nos tribunais suecos deram resultado e Tullgren finalmente conseguiu o reconhecimento de sua condição como deficiência, e passou a receber uma pensão por invalidez de 400 euros!

     Foto: Marta Posemuckel/Pixabay
  • <p>Depois da “vitória”, o homem passou a equilibrar sua paixão pelo Heavy Metal com um emprego de meio período como lavador de pratos em um restaurante. </p>

    Depois da “vitória”, o homem passou a equilibrar sua paixão pelo Heavy Metal com um emprego de meio período como lavador de pratos em um restaurante.

    Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>“Vício” de Roger Tullgren, o gênero do Heavy Metal começou a se popularizar no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, como uma ramificação do rock, marcada por sons mais pesados e agressivos.</p>

    “Vício” de Roger Tullgren, o gênero do Heavy Metal começou a se popularizar no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, como uma ramificação do rock, marcada por sons mais pesados e agressivos.

     Foto: Jay Wennington Unsplash
  • <p>O gênero é caracterizado por guitarras distorcidas, ritmo rápido, solos intensos e letras que frequentemente abordam temas sombrios, sociais e filosóficos. </p>

    O gênero é caracterizado por guitarras distorcidas, ritmo rápido, solos intensos e letras que frequentemente abordam temas sombrios, sociais e filosóficos.

    Foto: Hector Bermudez Unsplash
  • <p>A banda que muitas vezes é creditada por fundar o estilo é o Black Sabbath, especialmente com o lançamento de seu álbum homônimo em 1970. </p>

    A banda que muitas vezes é creditada por fundar o estilo é o Black Sabbath, especialmente com o lançamento de seu álbum homônimo em 1970.

    Foto: Divulgação
  • <p>Outras bandas como Led Zeppelin (foto), Deep Purple e Cream também desempenharam um papel importante na evolução do gênero, que se distanciava do rock psicodélico e do blues rock predominante na época.</p>

    Outras bandas como Led Zeppelin (foto), Deep Purple e Cream também desempenharam um papel importante na evolução do gênero, que se distanciava do rock psicodélico e do blues rock predominante na época.

     Foto: @ledzeppelin
  • <p>O termo “Heavy Metal” foi inicialmente usado de forma pejorativa para descrever o tipo de som que essas bandas faziam, mas logo foi adotado com orgulho por fãs e músicos.</p>

    O termo “Heavy Metal” foi inicialmente usado de forma pejorativa para descrever o tipo de som que essas bandas faziam, mas logo foi adotado com orgulho por fãs e músicos.

     Foto: Paul Hudson wikimedia commons
  • <p>Nos anos 1970, o gênero cresceu em popularidade, e bandas como Judas Priest, Motörhead e Iron Maiden ajudaram a solidificar o estilo, introduzindo mais velocidade e técnica instrumental.</p>

    Nos anos 1970, o gênero cresceu em popularidade, e bandas como Judas Priest, Motörhead e Iron Maiden ajudaram a solidificar o estilo, introduzindo mais velocidade e técnica instrumental.

     Foto: Reprodução/@ironmaiden
  • <p>Judas Priest, aliás, é frequentemente creditado por “limpar” o som, eliminando as influências de blues e criando um Heavy Metal mais puro, com riffs cortantes e vocais mais agudos.</p>

    Judas Priest, aliás, é frequentemente creditado por “limpar” o som, eliminando as influências de blues e criando um Heavy Metal mais puro, com riffs cortantes e vocais mais agudos.

     Foto: flickr - zoidberg photography
  • <p>Iron Maiden, por outro lado, popularizou o “New Wave of British Heavy Metal” (NWOBHM) no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, ajudando a disseminar o gênero pelo mundo.</p>

    Iron Maiden, por outro lado, popularizou o “New Wave of British Heavy Metal” (NWOBHM) no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, ajudando a disseminar o gênero pelo mundo.

     Foto: Divulgação
  • <p>O heavy metal não se limitou a um único estilo musical. Ao longo dos anos, o gênero se cruzou com outros estilos, dando origem a híbridos como o nu metal, o metalcore e o gothic metal.</p>

    O heavy metal não se limitou a um único estilo musical. Ao longo dos anos, o gênero se cruzou com outros estilos, dando origem a híbridos como o nu metal, o metalcore e o gothic metal.

     Foto: wikimedia commons Debylish
  • <p>Os anos 1980 viram o auge do Heavy Metal, com o surgimento de subgêneros como o Thrash Metal, Power Metal, e Speed Metal.</p>

    Os anos 1980 viram o auge do Heavy Metal, com o surgimento de subgêneros como o Thrash Metal, Power Metal, e Speed Metal.

     Foto: wikimedia commons Stefan Bollmann
  • <p>Além disso, o heavy metal influenciou diversos outros gêneros musicais que surgiram nos anos 1990, como o punk rock, o grunge e o rap.</p>

    Além disso, o heavy metal influenciou diversos outros gêneros musicais que surgiram nos anos 1990, como o punk rock, o grunge e o rap.

     Foto: pexels Dmitrii Eremin
  • <p>Nessa época, bandas como Korn, Slipknot e Linkin Park (foto) incorporaram elementos de outros gêneros, como rap, industrial e música eletrônica.</p>

    Nessa época, bandas como Korn, Slipknot e Linkin Park (foto) incorporaram elementos de outros gêneros, como rap, industrial e música eletrônica.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay