Igreja de Brasília vira referência internacional de arquitetura; e não é do Niemeyer
A Paróquia Sagrada Família, localizada na região de Park Way, é uma obra inspirada no legado de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.Foto: Reprodução TV Globo
A igreja foi projetada pelos arquitetos André Velloso e Eder Alencar, do escritório ARQBR, em parceria com a arquiteta Luciana Saboia, da Universidade de Brasília.Foto: Reprodução TV Globo
Além de ser um importante local de fé, ela vem sendo tratada como uma obra de arte da cidade, que se integra à natureza e seu ambiente ao redor.Foto: Reprodução TV Globo
A estrutura central da igreja, conhecida como Nave, tem um formato circular, simbolizando acolhimento e união.Foto: reprodução/@sagradafamiliaparkway
Revertidas de madeira, as paredes internas recebem o reflexo da luz natural vinda de uma ampla claraboia, criando um visual espetacular no interior da igreja.Foto: Reprodução TV Globo
Em volta do templo, aberturas conectam visualmente o ambiente interno com a paisagem externa, enquadrando a natureza e o horizonte.Foto: Reprodução TV Globo
O projeto ainda contempla outras três construções; um deles é o Pavilhão Comunitário, que abriga uma biblioteca e salas de catequese.Foto: reprodução/@sagradafamiliaparkway
Além desse, ainda tem a Casa Paroquial e o Campanário. Toda a arquitetura foi projetada para se integrar ao estilo modernista de Brasília.Foto: Reprodução TV Globo
Graças ao bom trabalho, nos últimos anos a Paróquia Sagrada Família acumulou prêmios de prestígio, destacando ainda mais Brasília no panorama internacional da arquitetura.Foto: Reprodução TV Globo
Entre as honrarias, estão o prêmio MCHAP para Prática Emergente, concedido nos Estados Unidos em 2024.Foto: Reprodução TV Globo
A construção brasileira também garantiu o segundo lugar no Prêmio Internacional de Arquitetura Sacra, na Itália.Foto: Reprodução TV Globo
Outro prêmio importante foi o “Building of the Year 2024” (“Construção do Ano”) dado pelos leitores do ArchDaily, portal sediado no Chile.Foto: Reprodução TV Globo
Em 2023, a Paróquia venceu o prêmio “Archello Awards 2023” na categoria “Edifícios Públicos”, em Amsterdã, nos Países Baixos.Foto: reprodução/@sagradafamiliaparkway
Também em 2023, a Paróquia entrou em uma lista das 12 mais espetaculares do mundo feita pelo site “architecturaldigest”, especializado em arquitetura internacional.Foto: reprodução/@sagradafamiliaparkway
Inaugurada em 1960 como a nova capital do Brasil, Brasília representa um marco importante para a evolução arquitetônica do país.Foto: Agência Brasil
A cidade ficou marcada por seus amplos espaços, formas geométricas e estruturas ousadas que harmonizam com o céu e o horizonte abertos do cerrado.Foto: Arturdiasr wikimedia commons
Algumas obras como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio da Alvorada (foto), destacam-se pela inovação e estética minimalista.Foto: Thum_Fel - wikimedia commons
Em 1987, Brasília foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, reforçando sua importância como símbolo de criatividade e excelência arquitetônica no cenário global.Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agencia Brasil