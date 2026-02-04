Assine
Esse filme é uma Babel: ‘Anjos e Demônios’ reúne atores de 14 países e está no streaming

Redação Flipar
    Uma verdadeira Babel no set de filmagens. Selecionamos alguns atores que – em papéis de destaque ou em participações modestas – formaram essa curiosa mescla de nacionalidades e culturas num único filme.

    Foto: divulgação
    Tom Hanks – Americano – Interpreta Robert Langdon.

     Foto: Divulgação
    David Pasquesi – Americano – Interpreta Vincenzi.

    Foto: reprodução do filme
    Ayelet Zurer – Israelense – Interpreta Vittoria Vetra.

    Foto: divulgação
    Ewan McGregor – Escocês – Interpreta o Camerlengo Patrick McKenna.

    Foto: divulgação
    Stellan Skarsgard – Sueco – Interpreta o Comandante Richter.

    Foto: divulgação
    Thure Lindhardt – Dinamarquês. Interpreta o segurança Chartrand.

    Foto: reprodução do filme
    Nikolaj Lie Kass – Dinamarquês – Interpreta o assassino.

    Foto: divulgação
    Pierfrancesco Favino – Italiano – Interpreta o Comandante Olivetti.

    Foto: reprodução do filme
    Armin Mueller-Stahl – Russo – Também é alemão. Interpreta o Cardeal Strauss.

    Foto: reprodução do filme
    Além destes, em papéis de alta relevância no filme, outros de diferentes nacionalidades marcaram presença em pequenas participações. Veja….

     Foto: divulgação
    Curt Lowens – Polonês – Interpreta o Cardeal Ebner.

    Foto: divulgação
    Thomas Morris – Austríaco – Interpreta um guarda suíço.

    Foto: IMDb divulgação
    Fritz Michel – Francês – Interpreta um repórter.

    Foto: IMDb reprodução
    Masasa Moyo – Canadense – Interpreta uma repórter.

    Foto: IMDb reprodução
    Elya Baskin – Letonês – Também é russo-americano. Interpreta o Cardeal Petrov.

    Foto: IMDb reprodução
    August Wittgenstein – Alemão – Nasceu em 22/1/1981 em Siegen. É príncipe da Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg – Interpreta um guarda suíço.

    Foto: IMDb reprodução
    Felipe Torres Urso – Hondurenho – Interpreta um turista.

    Foto: IMDb reprodução
    Cosimo Fusco – Italiano – Interpreta o padre Simeon

    Foto: reprodução IMDb
    “Anjos e Demônios” está disponível no catálogo da Amazon Prime, Max, YouTube, Apple e Google Play.

     Foto: Divulgação
