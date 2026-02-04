Esse filme é uma Babel: ‘Anjos e Demônios’ reúne atores de 14 países e está no streaming
-
Uma verdadeira Babel no set de filmagens. Selecionamos alguns atores que – em papéis de destaque ou em participações modestas – formaram essa curiosa mescla de nacionalidades e culturas num único filme.Foto: divulgação
-
Tom Hanks – Americano – Interpreta Robert Langdon.Foto: Divulgação
-
David Pasquesi – Americano – Interpreta Vincenzi.Foto: reprodução do filme
-
Ayelet Zurer – Israelense – Interpreta Vittoria Vetra.Foto: divulgação
-
-
Ewan McGregor – Escocês – Interpreta o Camerlengo Patrick McKenna.Foto: divulgação
-
Stellan Skarsgard – Sueco – Interpreta o Comandante Richter.Foto: divulgação
-
Thure Lindhardt – Dinamarquês. Interpreta o segurança Chartrand.Foto: reprodução do filme
-
-
Nikolaj Lie Kass – Dinamarquês – Interpreta o assassino.Foto: divulgação
-
Pierfrancesco Favino – Italiano – Interpreta o Comandante Olivetti.Foto: reprodução do filme
-
Armin Mueller-Stahl – Russo – Também é alemão. Interpreta o Cardeal Strauss.Foto: reprodução do filme
-
-
Além destes, em papéis de alta relevância no filme, outros de diferentes nacionalidades marcaram presença em pequenas participações. Veja….Foto: divulgação
-
Curt Lowens – Polonês – Interpreta o Cardeal Ebner.Foto: divulgação
-
Thomas Morris – Austríaco – Interpreta um guarda suíço.Foto: IMDb divulgação
-
-
Fritz Michel – Francês – Interpreta um repórter.Foto: IMDb reprodução
-
Masasa Moyo – Canadense – Interpreta uma repórter.Foto: IMDb reprodução
-
Elya Baskin – Letonês – Também é russo-americano. Interpreta o Cardeal Petrov.Foto: IMDb reprodução
-
-
August Wittgenstein – Alemão – Nasceu em 22/1/1981 em Siegen. É príncipe da Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg – Interpreta um guarda suíço.Foto: IMDb reprodução
-
Felipe Torres Urso – Hondurenho – Interpreta um turista.Foto: IMDb reprodução
-
Cosimo Fusco – Italiano – Interpreta o padre SimeonFoto: reprodução IMDb
-
-
“Anjos e Demônios” está disponível no catálogo da Amazon Prime, Max, YouTube, Apple e Google Play.Foto: Divulgação