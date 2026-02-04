De tirar o fôlego! Passeio de trem a 1.200 metros de altura em meio a falésias impressiona turistas na China
Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
As curvas próximas às encostas dão a sensação de “voar” ao lado da montanha.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Após chuvas, pode surgir o chamado “mar de nuvens”, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto.Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma “joia secreta” da China.Foto: - Reprodução do Youtube Canal Travel East