Eugene Sandow: conheça o ‘pai do fisiculturismo moderno’
Considerado o “pai do fisiculturismo moderno”, Eugene Sandow foi um forte homem alemão que popularizou a ideia de exibir o físico muscular. Em 1891, ele organizou a primeira competição de fisiculturismo em Londres, e a sua imagem tornou-se sinônimo de força e estética corporal.Foto: domínio público
Durante a primeira metade do século 20, o fisiculturismo começou a se profissionalizar nos Estados Unidos. A International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB) foi fundada em 1946, criando uma plataforma internacional para competições.Foto: wikimedia commons/www.localfitness.com.au
Competições de fisiculturismo começaram a se organizar, como o Mister Universo da Associação Nacional de Fisiculturistas Amadores (NABBA), em 1948.Foto: wikimedia commons Mikhail Volinkin1
Considerada a “era dourada” do fisiculturismo, a década de 1970 viu o surgimento de figuras icônicas como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu e Lou Ferrigno.Foto: reprodução/instagram
Criado em 1965, o “Mr. Olympia” tornou-se o evento de maior prestígio no fisiculturismo profissional. Com o passar dos anos, o fisiculturismo continuou a evoluir, com competições tornando-se mais sofisticadas e profissionais.Foto: flickr/Eddie Maloney
Com o passar dos anos, o fisiculturismo se diversificou, com a inclusão de novas categorias como a “Men’s Physique” e a “Women’s Bikini”, que oferecem opções para atletas com diferentes tipos de corpo.Foto: flickr/Eddie Maloney
Em fevereiro de 2024, o brasileiro Ramon Dino foi vice-campeão mundial no “Arnold Classic Ohio”, segundo evento mais prestigiado do mundo do ramo, ficando atrás apenas do Mr. Olympia.Foto: reprodução instagram
Ramon, que já havia sido campeão em 2023, disputou na categoria “Classic Physique” e perdeu a primeira colocação para o holandês Wesley Vissers (à direita).Foto: Reprodução/Arnold Sports
O atleta de 29 anos e é conhecido como “Dinossauro do Acre”, em referência ao estado onde nasceu. Foi quarto colocado do Mr. Olympia, em Las Vegas, nos EUA. Campeão no Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo, garantindo uma vaga para disputar o Mr. Olympia 2025Foto: Reprodução/Arnold Sports
Na modalidade feminina, a brasileira Francielle Mattos, conhecida como “Ferrari Humana”, bateu a compatriota Isabelle Pereira Nunes e conquistou o título na categoria “Wellness”.Foto: Divulgação/Arnold Classic
“Eu não posso acreditar que estou em frente ao maior ídolo do bodybuilding. Eu sonhei com este momento. Eu estou muito emocionada”, disse Francielle ao receber o prêmio das mãos de Arnold Schwarzenegger, responsável pelo evento.Foto: reprodução youtube
A brasileira já é considerada um fenômeno da categoria, sendo inclusive a atual tricampeã do “Mrs. Olympia”, principal competição da modalidade.Foto: divulgação
Outra categoria de destaque para os brasileiros foi a “Men’s Physique Pro”, na qual três representantes nacionais subiram ao pódio: Diogo Montenegro (1º lugar), Vinicius Mateus (2º) e Vitor Chaves (3º).Foto: reprodução instagram @diogomontpro
Em outra categoria, conhecida como “Wheelchair” — específica para cadeirantes –, o brasileiro Josué Fabiano, mais conhecido como “Gorila Albino”, conquistou a 3ª colocação.Foto: reprodução instagram
Disputada anualmente, a “Arnold Classic” Ã© uma competiÃ§Ã£o de fisiculturismo profissional realizada em homenagem ao ex-fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger.Foto: DivulgaÃ§Ã£o Arnold Classic
Desde quando foi criada, em 1989, a modalidade é referência para a IFBB Pro League (Liga de Fisiculturismo Profissional) e já contou com eventos na Austrália, Reino Unido, alguns países da África e até no Brasil.Foto: Divulgação Arnold Classic
Atualmente, a competição conta com sete categorias no total. Essa foi a 35ª edição do evento.Foto: reprodução instagram
Além disso, o “Arnold Classic” faz parte do “Arnold Sports Festival”, um evento multiesportivo que também engloba outras modalidades esportivas, como “strongman” e “bodybuilding”.Foto: wikimedia commons/Paula R. Lively
A principal diferenÃ§a entre o Arnold Classic e o Mr. Olympia estÃ¡ na organizaÃ§Ã£o e nos promotores: enquanto a primeira Ã© organizada pelo prÃ³prio ator e sua equipe, a segunda Ã© organizada pela International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) e pela Weider Publications.Foto: wikimedia commons
Os critÃ©rios de julgamento sÃ£o semelhantes em ambos os eventos, mas hÃ¡ algumas diferenÃ§as sutis. O Mr. Olympia tende a dar mais Ãªnfase ao tamanho e Ã massa muscular, enquanto o Arnold Classic valoriza mais a simetria, a proporÃ§Ã£o e a estÃ©tica geral.Foto: wikimedia commons Kevin Laval
Como fisiculturista, Arnold Schwarzenegger faturou sete vezes o Mr. Olympia, recorde que vigorou até o norte-americano Lee Haney vencer oito vezes seguidas, de 1984 a 1991.Foto: wikimedia commons Madison Square Garden Center
Depois dele, outro norte-americano também acabou vencendo oito vezes o Mr. Olympia foi Ronnie Coleman, conhecido como “The King” (“O Rei”).Foto: wikimedia commons www.localfitness.com.au
