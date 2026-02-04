Atuação de Suely Franco em ‘Dona de Mim’ rende Prêmio APCA 2025
A premiação foi concedida por sua atuação como Rosa na novela “Dona de Mim”. A interpretação de Suely Franco foi apontada pela crítica como um dos grandes destaques da teledramaturgia recente, o que lhe garantiu o troféu concedido pela Associação Paulista de Críticos de Artes.
A cerimônia oficial de entrega dos troféus, que marca a 70ª edição da premiação, está programada para ocorrer em maio, no Teatro Sérgio Cardoso, localizado na cidade de São Paulo.
Suely Franco Mendes nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1939, Atriz, cantora, dubladora e humorista, ela mantém atuação constante no cinema, no teatro e na televisão desde o final da década de 1950.
Ao longo dos anos, foi contemplada com importantes prêmios, como APCA, Bibi Ferreira, Molière e dois troféus Shell, além de ter recebido indicação ao Prêmio Guarani.
Sua entrada no meio artístico ocorreu ainda no final dos anos 1950, quando começou a trabalhar como garota-propaganda na TV Tupi. Pouco tempo depois, passou a integrar o elenco fixo dos teleteatros da emissora, espaço fundamental para a formação de diversos atores brasileiros naquele período.
Em 1960, recebeu o convite da atriz Zilka Salaberry para ingressar no Teatro dos Sete, companhia comandada por Fernanda Montenegro e Fernando Torres, marco decisivo em sua formação teatral.
A estreia profissional nos palcos aconteceu em 1961, na primeira montagem oficial da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues.
Em cerca de 50 anos de atividade nos palcos, participou de mais de 70 espetáculos, com destaque especial para comédias e musicais. Entre os trabalhos que lhe renderam prêmios e reconhecimento estão as peças “A Capital Federal”, “O Mágico de Oz” e “Somos Irmãs”.
Na televisão, Suely Franco construiu uma carreira igualmente prolífica. Desde a década de 1960, participou de inúmeras telenovelas, consolidando-se como um rosto familiar para o público brasileiro.
Entre seus personagens mais lembrados estão Cordélia Fontana, em “O Espigão”, e Mimosa, na novela “O Cravo e a Rosa”.
Entre 2005 e 2006, interpretou Dona Benta no seriado “Sítio do Picapau Amarelo”, baseado na obra de Monteiro Lobato, papel que marcou sua trajetória na televisão infantil.
Posteriormente, voltou a viver a personagem em outra temporada da série. Em seguida, deu vida à personagem Agripina, figura interesseira e implicante da novela “Sete Pecados”, ampliando sua galeria de tipos cômicos.
Mesmo com o sucesso televisivo, o teatro sempre permaneceu como seu principal interesse artÃstico, o que se reflete na quantidade e diversidade de montagens das quais participou.
Em 2019, voltou a ganhar grande destaque junto ao público ao interpretar a personagem Marlene na novela “A Dona do Pedaço”.
A personagem cômica e de comportamento ousado tornou-se um dos pontos altos da trama, reafirmando a capacidade da atriz de transitar entre o humor e a dramaticidade com naturalidade.
No segundo semestre de 2022, estrelou uma nova montagem da peça “Três Mulheres Altas”, de Edward Albee, ao lado de Deborah Evelyn e Nathalia Dill. No espetáculo, as atrizes interpretam três versões da mesma mulher em fases distintas da vida, juventude, maturidade e velhice, estabelecendo um embate entre diferentes experiências e visões de mundo.
Na vida pessoal, Suely Franco foi casada entre 1964 e 1974 com o ator Carlos Koppa. Dessa união nasceu seu filho, Carlos Franco Guimarães, em 1970.
