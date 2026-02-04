Assine
Atuação de Suely Franco em ‘Dona de Mim’ rende Prêmio APCA 2025

RF
Redação Flipar
    Foto: Divulgação

    A premiação foi concedida por sua atuação como Rosa na novela “Dona de Mim”. A interpretação de Suely Franco foi apontada pela crítica como um dos grandes destaques da teledramaturgia recente, o que lhe garantiu o troféu concedido pela Associação Paulista de Críticos de Artes.

     Foto: Divulgação
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    A cerimônia oficial de entrega dos troféus, que marca a 70ª edição da premiação, está programada para ocorrer em maio, no Teatro Sérgio Cardoso, localizado na cidade de São Paulo.

     Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    Suely Franco Mendes nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1939, Atriz, cantora, dubladora e humorista, ela mantém atuação constante no cinema, no teatro e na televisão desde o final da década de 1950.

     Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Reprodução de Arquivo Pessoal

    Ao longo dos anos, foi contemplada com importantes prêmios, como APCA, Bibi Ferreira, Molière e dois troféus Shell, além de ter recebido indicação ao Prêmio Guarani.

     Foto: Reprodução de Arquivo Pessoal
    Foto: Reprodução de Arquivo Pessoal

    Sua entrada no meio artístico ocorreu ainda no final dos anos 1950, quando começou a trabalhar como garota-propaganda na TV Tupi. Pouco tempo depois, passou a integrar o elenco fixo dos teleteatros da emissora, espaço fundamental para a formação de diversos atores brasileiros naquele período. 

     Foto: Reprodução de Arquivo Pessoal
    Foto: Reprodução do Facebook Suely Franco

    Em 1960, recebeu o convite da atriz Zilka Salaberry para ingressar no Teatro dos Sete, companhia comandada por Fernanda Montenegro e Fernando Torres, marco decisivo em sua formação teatral.

     Foto: Reprodução do Facebook Suely Franco
    Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

    A estreia profissional nos palcos aconteceu em 1961, na primeira montagem oficial da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. 

     Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
    Foto: Reprodução do Facebook Suely Franco

    Em cerca de 50 anos de atividade nos palcos, participou de mais de 70 espetáculos, com destaque especial para comédias e musicais. Entre os trabalhos que lhe renderam prêmios e reconhecimento estão as peças “A Capital Federal”, “O Mágico de Oz” e “Somos Irmãs”. 

     Foto: Reprodução do Facebook Suely Franco
    Foto: Divulgação

    Na televisão, Suely Franco construiu uma carreira igualmente prolífica. Desde a década de 1960, participou de inúmeras telenovelas, consolidando-se como um rosto familiar para o público brasileiro. 

     Foto: Divulgação
    Foto: Divulgação

    Entre seus personagens mais lembrados estão Cordélia Fontana, em “O Espigão”, e Mimosa, na novela “O Cravo e a Rosa”.

     Foto: Divulgação
    Foto: Divulgação

    Entre 2005 e 2006, interpretou Dona Benta no seriado “Sítio do Picapau Amarelo”, baseado na obra de Monteiro Lobato, papel que marcou sua trajetória na televisão infantil. 

     Foto: Divulgação
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    Posteriormente, voltou a viver a personagem em outra temporada da série. Em seguida, deu vida à personagem Agripina, figura interesseira e implicante da novela “Sete Pecados”, ampliando sua galeria de tipos cômicos.

     Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    Mesmo com o sucesso televisivo, o teatro sempre permaneceu como seu principal interesse artÃ­stico, o que se reflete na quantidade e diversidade de montagens das quais participou.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Divulgação

    Em 2019, voltou a ganhar grande destaque junto ao público ao interpretar a personagem Marlene na novela “A Dona do Pedaço”.

     Foto: Divulgação
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    A personagem cômica e de comportamento ousado tornou-se um dos pontos altos da trama, reafirmando a capacidade da atriz de transitar entre o humor e a dramaticidade com naturalidade.

     Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial

    No segundo semestre de 2022, estrelou uma nova montagem da peça “Três Mulheres Altas”, de Edward Albee, ao lado de Deborah Evelyn e Nathalia Dill. No espetáculo, as atrizes interpretam três versões da mesma mulher em fases distintas da vida, juventude, maturidade e velhice, estabelecendo um embate entre diferentes experiências e visões de mundo.

     Foto: Reprodução do Instagram @suelyfrancooficial
    Foto: Guga Melgar/Wikimédia Commons

    Na vida pessoal, Suely Franco foi casada entre 1964 e 1974 com o ator Carlos Koppa. Dessa união nasceu seu filho, Carlos Franco Guimarães, em 1970. 

     Foto: Guga Melgar/Wikimédia Commons
