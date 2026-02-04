Irandhir Santos conquista prêmio de melhor ator por ‘Guerreiros do Sol’

Dois anos depois, ganhou destaque ao integrar o elenco de “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis, interpretando Maninho. A atuação foi amplamente elogiada e lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Brasília. No mesmo ano, estreou na televisão na minissérie “A Pedra do Reino”, da TV Globo, vivendo o protagonista Dom Pedro Diniz Quaderna.