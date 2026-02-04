Irandhir Santos conquista prêmio de melhor ator por ‘Guerreiros do Sol’
O anúncio dos vencedores foi feito pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) na noite de 26 de janeiro de 2026. A premiação reconhece os principais destaques do ano em diferentes áreas artísticas.Foto: - Portal ArteBlitz/Wikimédia Commons
Irandhir Santos disputava o prêmio com André Lamoglia, por “Os Donos do Jogo” (Netflix); Jaffar Bambirra, por “Dias Perfeitos” (Glob Foto: Divulgação
Na categoria televisão, a própria novela “Guerreiros do Sol”, da Globoplay, foi escolhida como a melhor produção do ano. A cerimônia de entrega dos troféus da 70ª edição do Prêmio APCA está prevista para acontecer em maio, no Teatro Sérgio Cardoso, na cidade de São Paulo.Foto: Reprodução do Instagram @irandhirsan
Irandhir Santos nasceu em 22 de agosto de 1978, na cidade de Barreiros, em Pernambuco. Com formação em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, ele deu os primeiros passos na carreira no teatro e acumula mais de duas décadas de trajetória no cinema e na televisão brasileiros.Foto: Reprodução do Facebook
O contato inicial com o cinema aconteceu em 2005, quando participou do filme “Cinema, Aspirinas e Urubus”, dirigido por Marcelo Gomes.Foto: Reprodução do Flickr Rogerio Resende
Dois anos depois, ganhou destaque ao integrar o elenco de “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis, interpretando Maninho. A atuação foi amplamente elogiada e lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Brasília. No mesmo ano, estreou na televisão na minissérie “A Pedra do Reino”, da TV Globo, vivendo o protagonista Dom Pedro Diniz Quaderna.Foto: Ministério da Cultura/Wikimédia Commons
Em 2009, protagonizou “Olhos Azuis”, dirigido por José Joffily, no papel do professor Nonato, personagem central de uma trama de forte repercussão internacional. A atuação rendeu seu primeiro troféu Guarani.Foto: Reprodução do Flickr Rogerio Resende/R2Foto
No mesmo ano, integrou o elenco de “Besouro” e foi o narrador de “Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo”, de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz. A partir de então, Irandhir passou a ser presença constante em produções cinematográficas de destaque.Foto: Divulgação
A década de 2010 marcou um período decisivo de consolidação. Em 2011, interpretou o ativista Diogo Fraga em “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro”, trabalho que lhe trouxe maior popularidade nacional e sua primeira indicação ao prêmio Grande Otelo.Foto: Divulgação
Em 2012, protagonizou “Febre do Rato”, novamente sob a direção de Cláudio Assis, interpretando o poeta anarquista Zizo, papel que lhe rendeu o prêmio Guarani de Melhor Ator. Ele também viveu personagens intensos em produções como “O Senhor do Labirinto” e “Quincas Berro d’Água”.Foto: Divulgação
No ano seguinte, destacou-se em “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, e alcançou consagração definitiva com “Tatuagem”, dirigido por Hilton Lacerda, atuação que lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Gramado.Foto: Divulgação
Ele ainda integrou o elenco de “Aquarius”, reforçando sua colaboração com Kleber Mendonça Filho. Em 2018, esteve no filme “O Animal Cordial”, no papel do chef Djair. No mesmo período, atuou em outros filmes, como “Ausência” e “A Luneta do Tempo”.Foto: Divulgação
A sua trajetória na televisão ganhou força a partir de 2014, quando protagonizou “Meu Pedacinho de Chão” e integrou o elenco da minissérie “Amores Roubados”, ambas na TV Globo.Foto: Divulgação
Em 2016, voltou a trabalhar com Luiz Fernando Carvalho na novela “Velho Chico”, onde interpretou Bento dos Anjos, papel que lhe rendeu o Prêmio Extra de melhor ator coadjuvante.Foto: Divulgação
Já em 2019, alcançou grande repercussão popular ao interpretar o vilão Álvaro da Nóbrega na novela “Amor de Mãe”, personagem que lhe rendeu aclamação da crítica e novas indicações a prêmios.Foto: Divulgação
Nos anos seguintes, seguiu alternando cinema e televisão. Em 2020, protagonizou “Fim de Festa”, de Hilton Lacerda. Dois anos depois, voltou às novelas com grande destaque na nova versão de “Pantanal”, interpretando inicialmente o Velho do Rio e, depois, José Lucas de Nada, um dos protagonistas da trama.Foto: Divulgação
Em 2024, participou da regravação de “Renascer”, vivendo Tião Galinha, personagem marcado pela simplicidade, exploração e sonhos de ascensão social.Foto: Divulgação
Desde 2014, Irandhir Santos é casado com o escritor e professor Roberto Efrem Filho, com quem vive no Recife.Foto: Reprodução do Instagram @irandhirsan