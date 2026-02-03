Assine
Desenho animado

Curiosidades sobre a Akatsuki

  • <p>O que significa Akatsuki? – Todo grupo, ainda mais recheados de grandes ninjas, precisa ter um nome imponente e com personalidade.</p>

     Foto: Reprodução/Naruto
  • <p>No caso a escolha é a Akatsuki, sonoro e com um significado bem reflexivo, já que a tradução literal para este nome é Amanhecer (relação com o termo recomeçar).</p>

     Foto: Reprodução/Naruto
  • <p>As famosas nuvens vermelhas – Outro elemento forte na construção da imagem dos ninjas da Akatsuki é o roupão preto com diversas nuvens vermelhas</p>

     Foto: Reprodução/Naruto
  • <p>Muita gente entende que elas não estão ali por acaso ou apenas pelo valor visual, pois seriam um alerta para a violência, destruição de povos e a própria morte.</p>

     Foto: Reprodução/Naruto
  • <p>Monstros ou humanos? – Segundo o autor Naruto, a primeira ideia era que a Akatsuki fosse baseada em monstros (literalmente), sem que os personagens fossem humanos.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Agora você consegue entender porque Kisame parece tanto um tubarão e Zetsu tem um aspecto muito mais alienígena do que humano?</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Ninjas poderosos – Parece meio óbvia essa curiosidade, mas você já percebeu que todos os ninjas da Akatsuki possuem características de luta bem específicas e são extremamente poderosos.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Para compreender melhor esse fato, responda essa pergunta: quais são os ninjas que conseguem vencer nomes como Pain, Itachi, Kakuzu, Deidara e Kisame?</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Poderiam ser melhor aproveitados – Tem alguns personagens da Akatsuki que poderiam ser melhor aproveitados na história. </p>

    Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Entre eles estão Sasori, que tinha uma história bem profunda e potencial de luta pouco aproveitado, e Kisame, que aparece no enredo muito mais como companheiro de busca de Itachi do que um poderoso e agressivo ninja que ele é. </p>

    Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Akatsuki e os signos – Um ponto interesante sobre a criação deste grupo é que eles estão, de certa forma, relacionados com seus signos.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Por exemplo, Sasori seria do signo de Escorpião (relação com a armadura com a cauda parecida com este animal), enquanto Kisame seria de Peixes (justsus relacionados com a água).</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Meta do autor – A ideia do autor de Naruto é que todos os ninjas pertencentes a esse grupo tivessem um passado sofrido. </p>

    Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Desta forma, todos os ninjas da Akatsuki poderiam ser considerados anti-heróis pelos fãs que acompanhassem a história. No entanto, essa relação íntima com o público não aconteceu.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>O único que Naruto não conheceu – Não sei se você já parou para pensar, mas só teve um integrante da Akatsuki (considerando a formação original) que Naruto não conheceu e esse ninja é Hidan. </p>

    Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>Hidan apareceu em poucos momentos na história e ele enfrenta Shikamaru e Asuma, porém não encontra o personagem principal, que chegou a conhecer e lutar contra Kakuzu, que era o parceiro do ninja da foice. </p>

    Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>A história de Itachi – Itachi é um dos ninjas mais poderosos do anime e isso é revelado desde o momento em que ele aparece.</p>

     Foto: Reprodução/ Youtube
  • <p>Sua história de vida é uma das mais complexas e profundas, já que ele preferiu matar todo o seu clã para proporcionar uma vida menos dolorosa para o seu irmão, já que os Uchihas planejavam um golpe e isso poderia afetar diretamente Sasuke. </p>

    Foto: Reprodução/Naruto
  • <p>Relação com o budismo – Pain é o grande símbolo da Akatsuki e muitos elementos colocam ele como um ninja diferente.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
  • <p>O que deixa a história do vilão ainda mais interessante é que ele tem mais de um corpo controlado, sendo que Os Seis Caminhos da Dor são inspirados nos caminhos budistas da reencarnação.</p>

     Foto: Reprodução/ Naruto
