Monólogo estrelado por Maria Fernanda Cândido em Paris ‘bomba’ e precisa de sessão extra
A peça está em cartaz no Théâtre du Soleil e conta com a participação da pianista brasileira Sônia Rubinsky.Foto: Divulgação
A Paixão Segundo G.H.”, de 2023.
O espetáculo marca a estreia da atriz em um monólogo em francês e reúne textos adaptados de Clarice Lispector, algo já vivido por Cândido no filme “A Paixão Segundo G.H.”, de 2023.Foto: Kacy Bao/Wikimedia Commons
Maria Fernanda Cândido nasceu em 21 de maio de 1974, em Londrina, no Paraná. Ela é descendente de italianos.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Quando ela tinha apenas 4 anos de idade, sua família se mudou para Curitiba. Aos 12 anos, ela foi morar em São Paulo.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Aos 14, Cândido foi “descoberta” por uma vizinha e virou modelo internacional. Com 15, por exemplo, ela já desfilava em Paris e Nova York, para grandes marcas.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Em 1994, ano em que completou 20 anos, ingressou no curso de terapia ocupacional, mas precisou trancar no terceiro ano por conta de sua agenda como modelo e depois como atriz.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Por isso, ela só se formou em 2003. Por outro lado, ela já havia concluído um curso de cinema e televisão em 1996.Foto: @mariafernandacandidooficial
Na TV, Cândido ingressou fez sua estreia em 1997, quando gravou a abertura da novela “A Indomada”, na Globo.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
No mesmo ano, participou de sua primeira peça de teatro: “Anchieta, Nossa História”. Depois, participou de algumas novelas do SBT e na Band.Foto: @mariafernandacandidooficial
Sua carreira mudou radicalmente em 1999, quando participou da novela “Terra Nostra”, da Globo. A obra foi até 2000, mas até hoje é lembrada pelos internautas.Foto: Divulgação Viva
Em 2000, ela foi eleita a mulher mais bonita do século, em uma votação promovida pelo “Fantástico”.Foto: Divulgação/Stéphane Rolland
Fernanda chegou a ser comparada com a atriz e cantora italiana Sophia Loren quando esta era jovem.Foto: domínio público
Ainda naquele ano, ela ganhou vários prêmios e acabou sendo convidada para ser protagonista da novela “Aquarela do Brasil”. Aos poucos, foi deixando a carreira de modelo e investindo nas artes cênicas.Foto: @mariafernandacandidooficial
O talento e a facilidade com o idioma italiano a fizeram ser convidada para participar de vários filmes como “Il Traditore”, de 2019, e “Bastardi a Mano Armata”, de 2021.Foto: senna.org.br wikimedia commons
Em 2022, Cândido participou de “Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore”, uma continuação da saga Harry Potter.Foto: Reprodução Youtube
No Brasil, um trabalho recente de sucesso dela foi na novela “A Força do Querer”, de 2017, na Rede Globo. No mesmo ano e na mesma emissora, participou da série “Dois Irmãos”.Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Em 2025, ela estrelou o filme “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura. A produção foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional.Foto: Divulgação
A atriz é casada há 20 anos com o empresário Petrit Spahija, com quem tem dois filhos: Tomás e Nicolás. Desde 2017, a família mora na França, onde a atriz se mudou para acompanhar o marido, que precisou retornar ao seu país de origem.Foto: Instagram