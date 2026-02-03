Assine
Celebridades e TV

Monólogo estrelado por Maria Fernanda Cândido em Paris ‘bomba’ e precisa de sessão extra

Redação Flipar
  • <p>A peça está em cartaz no Théâtre du Soleil e conta com a participação da pianista brasileira Sônia Rubinsky.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O espetáculo marca a estreia da atriz em um monólogo em francês e reúne textos adaptados de Clarice Lispector, algo já vivido por Cândido no filme “<em data-start=A Paixão Segundo G.H.”, de 2023.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Maria-Fernanda-Candido-Foto-Wikimedia-Commons-Kacy-Bao-e1770143136923.jpg?20260203163348" width="1114" height="626">

     Foto: Kacy Bao/Wikimedia Commons
  • <p>Maria Fernanda Cândido nasceu em 21 de maio de 1974, em Londrina, no Paraná. Ela é descendente de italianos.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>Quando ela tinha apenas 4 anos de idade, sua família se mudou para Curitiba. Aos 12 anos, ela foi morar em São Paulo.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>Aos 14, Cândido foi “descoberta” por uma vizinha e virou modelo internacional. Com 15, por exemplo, ela já desfilava em Paris e Nova York, para grandes marcas.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>Em 1994, ano em que completou 20 anos, ingressou no curso de terapia ocupacional, mas precisou trancar no terceiro ano por conta de sua agenda como modelo e depois como atriz.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>Por isso, ela só se formou em 2003. Por outro lado, ela já havia concluído um curso de cinema e televisão em 1996.</p>

     Foto: @mariafernandacandidooficial
  • <p>Na TV, Cândido ingressou fez sua estreia em 1997, quando gravou a abertura da novela “A Indomada”, na Globo.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>No mesmo ano, participou de sua primeira peça de teatro: “Anchieta, Nossa História”. Depois, participou de algumas novelas do SBT e na Band.</p>

     Foto: @mariafernandacandidooficial
  • <p>Sua carreira mudou radicalmente em 1999, quando participou da novela “Terra Nostra”, da Globo. A obra foi até 2000, mas até hoje é lembrada pelos internautas.</p>

     Foto: Divulgação Viva
  • <p>Em 2000, ela foi eleita a mulher mais bonita do século, em uma votação promovida pelo “Fantástico”.</p>

     Foto: Divulgação/Stéphane Rolland
  • <p>Fernanda chegou a ser comparada com a atriz e cantora italiana Sophia Loren quando esta era jovem.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Ainda naquele ano, ela ganhou vários prêmios e acabou sendo convidada para ser protagonista da novela “Aquarela do Brasil”. Aos poucos, foi deixando a carreira de modelo e investindo nas artes cênicas.</p>

     Foto: @mariafernandacandidooficial
  • <p>O talento e a facilidade com o idioma italiano a fizeram ser convidada para participar de vários filmes como “Il Traditore”, de 2019, e “Bastardi a Mano Armata”, de 2021.</p>

     Foto: senna.org.br wikimedia commons
  • <p>Em 2022, Cândido participou de “Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore”, uma continuação da saga Harry Potter.</p>

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>No Brasil, um trabalho recente de sucesso dela foi na novela “A Força do Querer”, de 2017, na Rede Globo. No mesmo ano e na mesma emissora, participou da série “Dois Irmãos”.</p>

     Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
  • <p>Em 2025, ela estrelou o filme “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura. A produção foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A atriz é casada há 20 anos com o empresário Petrit Spahija, com quem tem dois filhos: Tomás e Nicolás. Desde 2017, a família mora na França, onde a atriz se mudou para acompanhar o marido, que precisou retornar ao seu país de origem.</p>

     Foto: Instagram
