Espécie ameaçada: Brasileiros comem tubarão sem saber
-
Sem conhecimento, as pessoas estão consumindo tubarão, um peixe com níveis elevados de substâncias tóxicas e cuja população tem diminuído globalmente nas últimas décadas.Foto: wikimedia commons Albert Kok
-
E o impacto é grande, afinal, o Brasil é o maior importador e consumidor de carne de tubarão em todo o mundo.Foto: Sharkdiver wikimedia commons
-
Segundo a reportagem, a maioria dos brasileiros desconhece essa situação devido à falta de etiquetagem apropriada.Foto: Imagem de Thomas por Pixabay
-
Além disso, os preços atrativos e a ausência de políticas públicas eficazes tornam o Brasil uma ameaça para a preservação dos tubarões.Foto: Imagem de Sinousxl por Pixabay
-
-
A população de tubarões e arraias no mundo diminuiu em 71% desde 1970, enquanto a pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes.Foto: Imagem de Des Kerrigan por Pixabay
-
Segundo Bianca Rangel, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), é necessária uma maior conscientização da população acerca do tema.Foto: Terry Goss wikimedia commons
-
“Em vez de ser embalada com rotulagem adequada, a carne de tubarão é vendida no Brasil normalmente como cação, um nome ambíguo usado para várias espécies”, disse Gil, da Sea Shepherd Brasil, ONG de conservação da vida marinha.Foto: Yaroslav Danylchenko por Freepik
-
-
A pesquisa foi conduzida pela agência independente de pesquisa Blend e encomendada pela Sea Shepherd Brasil, entrevistando 5 mil brasileiros em todo o país.Foto: wirestock/Freepik
-
Em um artigo, os pesquisadores alertam sobre essa situação e propõem maneiras pelas quais o Brasil pode ajudar a preservar a população de tubarões.Foto: Zander Janzen van Rensburg unplash
-
O Brasil se tornou o principal destino para carcaças de tubarão sem as barbatanas, de acordo com os pesquisadores.Foto: alon por Pixabay
-
-
A cada ano, os brasileiros consomem cerca de 45 mil toneladas desse tipo de carne. Consideradas iguarias no mercado asiático, as barbatanas de tubarão podem atingir preços extremamente elevados, chegando a custar mais de US$ 1,5 mil por quilo (aproximadamente R$ 8 mil).Foto: David Clode Unsplash
-
A técnica para obtenção de nadadeiras é conhecida como “finning” e a maioria dos países proíbe essa prática.Foto: Andrea Bohl por Pixabay
-
No “finning”, na maioria das vezes as nadadeiras são retiradas e o restante do corpo é descartado no mar.Foto: Mark/Pixabay
-
-
Os “restos” dos tubarões acabam tendo como destino o Brasil. Surpreendentemente, o Brasil foi o primeiro país a concordar com um tratado que proíbe essa prática.Foto: Wow Phochiangrak/Pixabay
-
O artigo afirma que o Brasil adquire carcaças e cortes do animal sem as nadadeiras de nações como China e Espanha, além do Uruguai, que exporta carne processada de tubarão.Foto: Ryan Geller Unsplash
-
No Brasil, tubarões podem ser importados sem restrições, apesar da comercialização por pescadores ou empresários locais ser legalmente proibida.Foto: Ali Abdul Rahman na Unsplash
-
-
De acordo com os cientistas, mesmo que haja discussões sobre a etiquetagem errônea de tubarões por parte das ONGs e instituições acadêmicas, nenhum passo foi tomado pelo governo até agora.Foto: Kurt Cotoaga Unsplash
-
Eles acrescentam que, como resultado, os compradores no Brasil continuam a adquirir carne de tubarão sem consciência disso, o que está impactando negativamente as espécies vulneráveis.Foto: Pexels por Pixabay