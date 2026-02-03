Três anos sem Rolando Boldrin: ícone da cultura “caipira” deixou importante legado
A cultura caipira tem suas raízes nas zonas rurais do interior do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.Foto: wikimedia commons/Elias Gonçalves Jr
Embora não seja uma data oficial nacionalmente reconhecida, eventos e festividades relacionadas à cultura caipira são realizados em diversas regiões do país, refletindo a rica herança cultural que essa comunidade representa.Foto: wikimedia commons/Amialves23
Um dos grandes representantes dessa vertente era o cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, que morreu em 9/11/2022, aos 86 anos. Conheça mais sobre ele!Foto: Divulgação TV Cultura
Boldrin nasceu em 22/10/1936, cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Era o sétimo filho de uma família de 12 irmãos.Foto: Marco Aurélio Esparz wikimedia commons
Bem jovem, aos 16 anos, incentivado pelo pai, Boldrin foi para a capital São Paulo, de carona em um caminhão.Foto: Acervo Rolando Boldrin
Como artista, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil.Foto: Divulgação Pierre Yves Refalo
Ainda menino, ele já tocava viola. E fez parceria com o irmão Leili para apresentações do cancioneiro caipira. Era a dupla Boy (Boldrin) e Formiga.Foto: Arquivo pessoal-Reprodução Coleção Aplauso
Além disso, Rolando Boldrin tinha mais de 60 anos de carreira na TV e apresentou o programa musical “Sr. Brasil”, da TV Cultura, por 17 anos. O programa tem sido reprisado às segundas-feiras, à 1h30. E pode ser visto em qualquer horário pela internet.Foto: Divulgação TV Cultura
No programa, ele cantava, contava “causos”, tocava viola, dançava, exibia peças teatrais e pequenos documentários. Tudo isso desde 2005.Foto: MARCO AURÉLIO ESPARZ WIKIMEDIA COMMONS
Na televisão, ainda apresentou os programas “Empório Brasileiro” na TV Bandeirantes e “Empório Brasil” no SBT.Foto: Marco Aurélio Esparz wikimedia commons
Em 2015, Rolando Boldrin recebeu a Ordem do Mérito Cultural concedida pelo Ministério da Cultura, pelo conjunto de sua importante obra.Foto: Ministério da Cultura wikimedia commons
Como ator, Rolando Boldrin marcou presença no Grande Teatro Tupi, programa de teleteatro idealizado por Sérgio Britto e produzido pela TV Tupi nos anos 1950. Na foto, Boldrin contracena com Susana Vieira.Foto: Acervo Rolando Boldrin
Rolando atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”, “As Pupilas do Senhor Reitor”. Na foto, Boldrin com Irene Ravache, com quem contracenou em “A Viagem”, “O Profeta” e “Cara a Cara”.Foto: Domínio Público
Rolando também fez cinema. Entre os filmes, o da foto mostra cena de “Doramundo”, com Armando Bogus, dirigido por João Batista de Andrade em 1978.Foto: Acervo Rolando Boldrin
Na música, o artista múltiplo gravou 174 obras de diversos estilos musicais ao longo de 60 anos de carreira.Foto: Reprodução da capa
E ele valorizou a música dos outros artistas com seus programas que exaltavam a música brasileira. Tanto de famosos (como Gilberto Gil, com Boldrin na foto) como de compositores desconhecidos com grande talento.Foto: Acervo Rolando Boldrin
Antes de emplacar na carreira de cantor e ator, Boldrin foi sapateiro, frentista, carregador, garçom e ajudante de farmacêutico. Aos 18, se alistou no Exército em Quitaúna, na cidade de Osasco. Na foto, Boldrin com Cláudio Marzo e Percy Aires no Teleteatro Tupi.Foto: Acervo Rolando Boldrin
Boldrin é tema de um livro da Coleção Aplauso, criada pela Imprensa Oficial para divulgar a trajetória de grandes nomes da cultura no Brasil.Foto: Reprodução da capa
Rolando Boldrin se identificava da seguinte maneira: “Radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias”.Foto: Marco Aurélio Esparz wikimedia commons
Muitos artistas, de diferentes segmentos musicais, lamentaram a sua morte. Em uma publicação, o rapper Emicida exaltou a importância de Boldrin.Foto: Reprodução Twitter
O legado que Rolando Boldrin deixou continua vivo através de suas músicas, livros e programas de televisão, inspirando novas gerações de artistas e amantes da cultura caipira.Foto: Reprodução Instagram