M. Night Shyamalan se declara a brasileiro indicado ao Oscar: ‘Brilhante irmão’

RF
Redação Flipar
    Shyamalan, que irá trabalhar ao lado do brasileiro em seu próximo filme, “Remain”, se referiu a Veloso como seu “brilhante irmão”. 

     Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
    M. Night Shyamalan nasceu em 6 de agosto de 1970, na pequena cidade de Mahé, na Índia, e é naturalizado americano, pois cresceu no subúrbio da Filadélfia. Desde adolescente, queria ser cineasta e rodava filmes amadores.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Ele se formou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, onde desenvolveu seu estilo autoral.

     Foto: Divulgação
    Antes de “explodir” em Hollywood, Shyamalan dirigiu “Olhos Abertos”, de 1998, que não teve grande repercussão. Na trama, um garoto de 10 anos começa a questionar o sentido da vida após a morte do avô.

     Foto: Divulgação
    Sua fama foi alcançada de vez em 1999, após o lançamento de “O Sexto Sentido”, filme conhecido por ter uma das maiores reviravoltas da história do cinema.

     Foto: Divulgação
    Pelo longa, Shyamalan recebeu duas indicações ao Oscar: Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

     Foto: Divulgação
    Nos anos 2000, o cineasta continuou embalado pela fama de “O Sexto Sentido” e ganhou uma legião de fãs.

     Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
    Em 2002, dirigiu “Sinais”, estrelado por Mel Gibson. O filme conta a história de uma família que fica intrigada depois que símbolos gigantescos aparecem na plantação de sua fazenda.

     Foto: Divulgação
  Em seguida, veio o elogiado "Fragmentado", de 2016, continuação direta de "Corpo Fechado". A conexão culminou em "Vidro", de 2019, que encerrou a trilogia.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/09/James-McAvoy-em-Fragmentado2.jpg?20260203154228" width="1114" height="626">

    Em seguida, veio o elogiado “Fragmentado”, de 2016, continuação direta de “Corpo Fechado”. A conexão culminou em “Vidro”, de 2019, que encerrou a trilogia.

     Foto: Divulgação/Universal Pictures
    Shyalaman ainda dirigiu “Tempo”, de 2021, “Batem à Porta”, de 2023, e “Armadilha”, de 2024, todos com críticas mistas.

     Foto: Divulgação/Warner Bros
    Uma curiosidade interessante é que o diretor sempre faz alguma aparição em seus próprios filmes. Em “O Sexto Sentido”, por exemplo, ele interpretou um médico.

     Foto: Divulgação
  Desde 1992, o cineasta é casado com Bhavna Vaswani, com quem tem três filhos. Eles se conheceram na Universidade de Nova York. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/M.-Night-Shyamalan-e1770140427501.jpg?20260203154243" width="1114" height="626">

    Desde 1992, o cineasta é casado com Bhavna Vaswani, com quem tem três filhos. Eles se conheceram na na Universidade de Nova York. 

     Foto: Reprodução Instagram /@mnight
overflay