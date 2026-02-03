Assine
Inteligência Artificial transforma Princesas da Disney em heroínas da Marvel

Redação Flipar
  • <p>A Disney é uma empresa multinacional de mídia sediada nos Estados Unidos e responsável por produzir alguns dos principais desenhos que fizeram – e ainda fazem – parte da infância de diversas gerações. </p>

    Foto: The Walt Disney Company/Wikimedia Commons
  • <p>Em 2009, a empresa comprou uma concorrente, a Marvel por mais de quatro bilhões de dólares. Assim, passou a não precisar financiar seus próprios filmes, já que dependia do lucro pela venda de entradas no cinema para produzir novas obras cinematográficas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O grande trabalho dessa fusão foi a consolidação da saga ‘Os Vingadores’ , que atingiu o auge com ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018) e ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) (foto).</p>

     Foto:
  • <p>A franquia das princesas lançada em 2000 é um dos exemplos de sucesso da companhia. Veja, então, como o canal de YouTube ‘DreamyAI’ criou heroínas baseadas nessas princesas usando I.A. </p>

    Foto: Disney Princess / Wikimedia Commons
  • <p>Anna, uma das protagonistas dos filmes ‘Frozen’. Nas produções originais ela não tem poder, mas com a inteligência artificial ganha a capacidade de manusear o fogo.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Ariel, principal personagem de ‘A Pequena Sereia’, recebe o poder de respirar na água.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Aurora, que é vítima do feitiço de Malévola em ‘A Bela Adormecida’, se torna capaz de controlar os sonhos nesse novo universo.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Bela, uma menina de 17 anos que se oferece como moeda de troca para a libertação de seu pai em “A Bela e A Fera”, ganha o poder de se transformar em uma fera.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Primeira princesa da Disney e protagonista de um longa-metragem da empresa, Branca de Neve ganha a habilidade de se comunicar com animais.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Cinderela, uma jovem de 19 anos, que virou escrava de sua madrasta após a morte do seu pai, recebe uma armadura que pode transformá-la em qualquer coisa.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Elsa, a outra personagem principal do filme “Frozen”, nasceu com o poder de criar gelo e neve, que foi mantido pela inteligência artificial.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>A ousada Jasmine, de “Aladdin”, de 16 anos, filha do Sultão que desafiava as tradições da família, ganha o poder do fogo de tigre.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Merida, de “Valente”, é mais uma princesa que não deseja ter o seu destino determinado por terceiros. A inteligência artificial a transforma em uma mestra arqueira.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Moana, destemida princesa, se aventura pelo mar com o objetivo de salvar a sua nação de uma praga. Na simulação, ela virou uma espécie de Avatar, já que recebe o poder de dominar os elementos.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Mulan é a primeira personagem principal criada pela Disney que se tornou uma princesa graças a uma proeza heroica. Ela se disfarçou de homem e foi defender a China no lugar de seu pai, que estava velho e doente. Com a inteligência artificial, Mulan é transformada em uma mestre em artes marciais. </p>

    Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Pocahontas, a única filha do chefe da tribo, se apaixonou por um dos colonos ingleses que tentavam dominar o território. Juntos, os dois conseguem acabar com a guerra pela terra natal da princesa, que recebe o poder de controlar as plantas na simulação.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Rapunzel, de “Enrolados”, é prisioneira na torre de um castelo. A vilã Gothel, uma velha, usa a magia dos cabelos da princesa para conservar sua juventude. Com a inteligência artificial, Rapunzel ganha o poder de uma luz que tem a capacidade de curar as pessoas.</p>

     Foto: Youtube Canal Dreamy AI
  • <p>Tiana, a protagonista, de “A Princesa e o Sapo”, de 19 anos, almeja abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans. No momento em que está perto de alcançar o seu objetivo se transforma em um sapo. Até por isso, na simulação ela recebe o poder de agilidade e salto. </p>

    Foto: Youtube Canal Dreamy AI
