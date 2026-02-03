Assine
Explorador americano ‘redescobriu’ Machu Picchu; conheça a história

RF
Redação Flipar
  • <p>Foi neste dia que o explorador e político norte-americano Hiram Bingham (1875-1956) tornou pública a existência da cidadela Inca, em 1911.</p>

    Foi neste dia que o explorador e político norte-americano Hiram Bingham (1875-1956) tornou pública a existência da cidadela Inca, em 1911.

     Foto: Desconhecido/Wikimedia Commons
  • <p>Embora, na época, o lugar já fosse conhecido por habitantes locais, Bingham foi fundamental para apresentar Machu Picchu ao mundo por meio de suas expedições e pesquisas.</p>

    Embora, na época, o lugar já fosse conhecido por habitantes locais, Bingham foi fundamental para apresentar Machu Picchu ao mundo por meio de suas expedições e pesquisas.

     Foto: Domínio Público / Wikimedia Commons
  • <p>Em 1911, ele liderou uma expedição à procura da “Cidade Perdida dos Incas”, guiado por um fazendeiro local e encontrou Machu Picchu. Nas décadas seguintes, se dedicou a escavações e pesquisas sobre o lugar.</p>

    Em 1911, ele liderou uma expedição à procura da “Cidade Perdida dos Incas”, guiado por um fazendeiro local e encontrou Machu Picchu. Nas décadas seguintes, se dedicou a escavações e pesquisas sobre o lugar.

     Foto: Imagem de Aline Dassel por Pixabay
  • <p>Bingham publicou livros e artigos sobre Machu Picchu, despertando o interesse internacional no local e contribuindo para sua transformação daquele que se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru.</p>

    Bingham publicou livros e artigos sobre Machu Picchu, despertando o interesse internacional no local e contribuindo para sua transformação daquele que se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru.

     Foto: wikimedia commons/Harris & Ewing
  • <p>Em julho de 2023, uma notícia envolvendo Macchu Picchu deu o que falar na internet.</p>

    Em julho de 2023, uma notícia envolvendo Macchu Picchu deu o que falar na internet.

     Foto: Flickr Daniel Vinuesa
  • <p>A placa de ouro que dá ao lugar o título de “Nova Maravilha do Mundo” desapareceu e causou alvoroço nas autoridades locais. O item foi encontrado dois dias depois, em uma estante de livros…</p>

    A placa de ouro que dá ao lugar o título de “Nova Maravilha do Mundo” desapareceu e causou alvoroço nas autoridades locais. O item foi encontrado dois dias depois, em uma estante de livros…

     Foto: Instagram @eluniversal
  • <p>A placa de ouro foi cedida à cidade inca em 2007, quando ela foi declarada uma das “novas sete maravilhas do mundo”. </p>

    A placa de ouro foi cedida à cidade inca em 2007, quando ela foi declarada uma das “novas sete maravilhas do mundo”.

    Foto: Reprodução de Vídeo RPP
  • <p>Machu Picchu, também chamado de “cidade perdida dos incas”, já havia sido reconhecido como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!</p>

    Machu Picchu, também chamado de “cidade perdida dos incas”, já havia sido reconhecido como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!

     Foto: Madden - Wikimedia Commons
  • <p>Machu Picchu significa “velha montanha” em quéchua, língua nativa do local. A cidade foi construída a pedido do nono imperador inca Pachacutéc, em meados do século XV.</p>

    Machu Picchu significa “velha montanha” em quéchua, língua nativa do local. A cidade foi construída a pedido do nono imperador inca Pachacutéc, em meados do século XV.

     Foto: Diego Delso - Wikimédia Commons
  • <p>Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urubamba, no Peru.</p>

    Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urubamba, no Peru.

     Foto: Colegota/Wikimedia Comons
  • <p>A construção teve motivações religiosas: uma forma de homenagear o deus inca Inti. E a cidade foi erguida num local tão alto para ficar perto dos deuses. </p>

    A construção teve motivações religiosas: uma forma de homenagear o deus inca Inti. E a cidade foi erguida num local tão alto para ficar perto dos deuses.

    Foto: Flickr Carmenza Arango
  Além da questão religiosa, os incas optaram também pela altitude devido à possibilidade de desenvolvimento de estudos astronômicos.

    AlÃ©m da questÃ£o religiosa, os incas optaram tambÃ©m pela altitude devido Ã  possibilidade de desenvolvimento de estudos astronÃŽmicos.

     Foto: Eduardo Ruiz por Pixabay
  • <p>Estudos apontam que os incas usaram pedras porque elas eram um elemento sagrado e os construtores usavam técnicas precisas para o corte pois era visto como algo sagrado por eles.</p>

    Estudos apontam que os incas usaram pedras porque elas eram um elemento sagrado e os construtores usavam técnicas precisas para o corte pois era visto como algo sagrado por eles.

     Foto: Flickr Antonio Romei
  Um dos elementos mais emblemáticos da cidade sagrada é o relógio de sol (Intihuatana, na foto). Feito de pedra, ele está localizado no ponto mais alto da cidade.

    Um dos elementos mais emblemÃ¡ticos da cidade sagrada Ã© o relÃ³gio de sol (Intihuatana, na foto). Feito de pedra, ele estÃ¡ localizado no ponto mais alto da cidade.

     Foto: Jordan Klein - WikimÃ©dia Commons
  • <p>A cidade era composta por casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos. Havia, ainda, terraços em degraus para o desenvolvimento da agricultura. </p>

    A cidade era composta por casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos. Havia, ainda, terraços em degraus para o desenvolvimento da agricultura.

    Foto: Flickr Apollo
  • <p>Outro destaque da cidadela vai para a criação de animais, sendo a lhama o mais popular até os dias de hoje.</p>

    Outro destaque da cidadela vai para a criação de animais, sendo a lhama o mais popular até os dias de hoje.

     Foto: Imagem de Maik por Pixabay
  • <p>Após a chegada dos espanhóis no continente americano, sob o comando de Francisco Pizarro, o local foi preservado por estar numa região de difícil acesso.</p>

    Após a chegada dos espanhóis no continente americano, sob o comando de Francisco Pizarro, o local foi preservado por estar numa região de difícil acesso.

     Foto: Flickr Emilio Figueras
  • <p>Atualmente, Machu Picchu é um sítio arqueológico cujas ruínas são atrativos para turistas do mundo todo. É o local mais buscado por viajantes no Peru e um dos destinos mais procurados na América Latina.</p>

    Atualmente, Machu Picchu é um sítio arqueológico cujas ruínas são atrativos para turistas do mundo todo. É o local mais buscado por viajantes no Peru e um dos destinos mais procurados na América Latina.

     Foto: Imagem de Isabel Planelles por Pixabay
  • <p>Cerca de 30% da estrutura original de Machu Picchu estão preservados, o restante foi reconstruído. Mesmo assim, é possível ter noção do nível de desenvolvimento dos incas, inclusive os eficientes sistemas de irrigação e abastecimento de água. </p>

    Cerca de 30% da estrutura original de Machu Picchu estão preservados, o restante foi reconstruído. Mesmo assim, é possível ter noção do nível de desenvolvimento dos incas, inclusive os eficientes sistemas de irrigação e abastecimento de água.

    Foto: Flickr @ngèle
  • <p>O sítio arqueológico de Machu Picchu tem como referência a cidade de Cusco. Uma das atrações turísticas desta região é a trilha inca, que busca refazer o trajeto idealizado por esse povo para defesa e comercialização de produtos.</p>

    O sítio arqueológico de Machu Picchu tem como referência a cidade de Cusco. Uma das atrações turísticas desta região é a trilha inca, que busca refazer o trajeto idealizado por esse povo para defesa e comercialização de produtos.

     Foto: W. Bulach/Wikimedia Commons
  • <p>A Trilha Inca Salcantay começa na cidade de Mollepata e termina em Águas Calientes. No total são cerca de 70 km, que podem ser percorridos em, pelo menos, 5 dias.</p>

    A Trilha Inca Salcantay começa na cidade de Mollepata e termina em Águas Calientes. No total são cerca de 70 km, que podem ser percorridos em, pelo menos, 5 dias.

     Foto: colegota-Wikimediacommons_resized
overflay