Explorador americano ‘redescobriu’ Machu Picchu; conheça a história
Foi neste dia que o explorador e político norte-americano Hiram Bingham (1875-1956) tornou pública a existência da cidadela Inca, em 1911.Foto: Desconhecido/Wikimedia Commons
Embora, na época, o lugar já fosse conhecido por habitantes locais, Bingham foi fundamental para apresentar Machu Picchu ao mundo por meio de suas expedições e pesquisas.Foto: Domínio Público / Wikimedia Commons
Em 1911, ele liderou uma expedição à procura da “Cidade Perdida dos Incas”, guiado por um fazendeiro local e encontrou Machu Picchu. Nas décadas seguintes, se dedicou a escavações e pesquisas sobre o lugar.Foto: Imagem de Aline Dassel por Pixabay
Bingham publicou livros e artigos sobre Machu Picchu, despertando o interesse internacional no local e contribuindo para sua transformação daquele que se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru.Foto: wikimedia commons/Harris & Ewing
Em julho de 2023, uma notícia envolvendo Macchu Picchu deu o que falar na internet.Foto: Flickr Daniel Vinuesa
A placa de ouro que dá ao lugar o título de “Nova Maravilha do Mundo” desapareceu e causou alvoroço nas autoridades locais. O item foi encontrado dois dias depois, em uma estante de livros…Foto: Instagram @eluniversal
A placa de ouro foi cedida à cidade inca em 2007, quando ela foi declarada uma das “novas sete maravilhas do mundo”.Foto: Reprodução de Vídeo RPP
Machu Picchu, também chamado de “cidade perdida dos incas”, já havia sido reconhecido como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!Foto: Madden - Wikimedia Commons
Machu Picchu significa “velha montanha” em quéchua, língua nativa do local. A cidade foi construída a pedido do nono imperador inca Pachacutéc, em meados do século XV.Foto: Diego Delso - Wikimédia Commons
Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urubamba, no Peru.Foto: Colegota/Wikimedia Comons
A construção teve motivações religiosas: uma forma de homenagear o deus inca Inti. E a cidade foi erguida num local tão alto para ficar perto dos deuses.Foto: Flickr Carmenza Arango
Estudos apontam que os incas usaram pedras porque elas eram um elemento sagrado e os construtores usavam técnicas precisas para o corte pois era visto como algo sagrado por eles.Foto: Flickr Antonio Romei
A cidade era composta por casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos. Havia, ainda, terraços em degraus para o desenvolvimento da agricultura.Foto: Flickr Apollo
Outro destaque da cidadela vai para a criação de animais, sendo a lhama o mais popular até os dias de hoje.Foto: Imagem de Maik por Pixabay
Após a chegada dos espanhóis no continente americano, sob o comando de Francisco Pizarro, o local foi preservado por estar numa região de difícil acesso.Foto: Flickr Emilio Figueras
Atualmente, Machu Picchu é um sítio arqueológico cujas ruínas são atrativos para turistas do mundo todo. É o local mais buscado por viajantes no Peru e um dos destinos mais procurados na América Latina.Foto: Imagem de Isabel Planelles por Pixabay
Cerca de 30% da estrutura original de Machu Picchu estão preservados, o restante foi reconstruído. Mesmo assim, é possível ter noção do nível de desenvolvimento dos incas, inclusive os eficientes sistemas de irrigação e abastecimento de água.Foto: Flickr @ngèle
O sítio arqueológico de Machu Picchu tem como referência a cidade de Cusco. Uma das atrações turísticas desta região é a trilha inca, que busca refazer o trajeto idealizado por esse povo para defesa e comercialização de produtos.Foto: W. Bulach/Wikimedia Commons
A Trilha Inca Salcantay começa na cidade de Mollepata e termina em Águas Calientes. No total são cerca de 70 km, que podem ser percorridos em, pelo menos, 5 dias.Foto: colegota-Wikimediacommons_resized