Ritmo contagiante: a importância das baterias nas escolas de samba

    As baterias são formadas por uma grande variedade de instrumentos, que são tocados por ritmistas experientes.

     Foto: wikimedia commons Wigder Frota
    A tradição das baterias de escola de samba é longa e rica. Elas surgiram no início do século 20, quando os blocos carnavalescos começaram a incorporar instrumentos de percussão em seus desfiles.

    Foto: flickr Geraldo Viola
    As primeiras baterias usavam como instrumento tamborins, latas de manteiga, cuícas e pandeiro.

     Foto: wikimedia commons Alno
    Com o tempo, as baterias se tornaram cada vez mais complexas e sofisticadas, e hoje são um dos elementos mais importantes do carnaval.

     Foto: flickr Rodrigo Propósito
    Além de serem importantes para dar ritmo, as baterias de escola de samba influenciam nos outros quesitos técnicos do desfile de diversas maneiras.

    Foto: wikimedia commons Fernando Maia
    São elas que podem ajudar a criar uma atmosfera animada e contagiante, o que ajuda a motivar as demais alas e atrair a atenção do público.

     Foto: Agência Brasil/Tata Barreto
    As baterias tornaram-se verdadeiras orquestras percussivas, compostas por instrumentos específicos que desempenham papéis distintos na formação do som característico das escolas de samba.

     Foto: Raphael David / Riotur
    Confira os instrumentos mais comuns usados nas baterias de escola de samba:

     Foto: Raphael David / Riotur
    Tambor-mor: É o instrumento de maior destaque na bateria, e é responsável por dar o ritmo básico do samba.

     Foto: wikimedia commons Fernando
    Caixa: Também conhecida como tarol, a caixa é um tambor pequeno e agudo que fornece o ritmo principal da bateria. É responsável por criar padrões rítmicos complexos e marcantes.

     Foto: reprodução
    Surdo: Um dos instrumentos mais icônicos da bateria de escola de samba, o surdo é um tambor de dimensões variadas que produz diferentes notas.

    Foto: reprodução
    Os surdos graves fornecem a base rítmica, enquanto os agudos adicionam nuances e complexidade ao som.

     Foto: wikimedia commons Alno
    Cuíca: É um instrumento de percussão de origem africana, feito de um tambor cilíndrico com um aro de metal na parte superior. O som é produzido esfregando uma vareta de madeira ou de bambu no interior do tambor, produzindo um som áspero e sibilante.

     Foto: reprodução tv globo
    Timbal: É um instrumento de percussão de mão, responsável por dar o ritmo dos refrões do samba.

    Foto: reprodução facebook
    Agogô: Instrumento de metal composto por duas campânulas, o agogô contribui para a sonoridade característica da bateria, fornecendo um brilho metálico ao conjunto.

     Foto: reprodução
    Repique: Um tambor de altura média com som agudo, o repique desempenha um papel importante nas transições e variações rítmicas, além de ser usado para comunicação entre os membros da bateria.

     Foto: reprodução
    Tamborim: Funciona como um pequeno tambor de mão. É utilizado para criar padrões rítmicos rápidos e marcantes, adicionando um elemento de destaque ao som da bateria.

     Foto: wikimedia commons Alno
    Chocalho: Instrumento de percussão composto por pequenas cápsulas metálicas, o chocalho adiciona um componente de vibração ao som da bateria.

     Foto: flickr Paulo Guereta
    Pandeiro: é um instrumento de percussão de mão, e é responsável por dar o ritmo dos versos do samba.

    Foto: wikimedia commons Alno
    A influência da bateria vai além do quesito de percussão. A marcação rítmica precisa e a intensidade controlada da bateria têm um impacto direto no andamento do desfile, influenciando a evolução da escola de samba na avenida.

     Foto: flickr José Doval
    Quanto mais rápido e forte a bateria toca, mais rápido os membros da escola geralmente desfilam. Isso está diretamente ligado à maneira como a escola evolui na avenida.

     Foto: flickr Geraldo Viola
    Nas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, cada bateria tem em mÃ©dia entre 250 e 300 componentes.

     Foto: reproduÃ§Ã£o
    Quando se avalia a bateria, deve-se levar em conta a consistência do ritmo em harmonia com o Samba-Enredo.

     Foto: reprodução youtube
    Também são levados em conta a combinação perfeita dos sons produzidos pelos diferentes instrumentos e a capacidade criativa e versátil da bateria.

     Foto: reprodução youtube
    No carnaval carioca, algumas escolas se destacam por estarem sempre conseguindo as melhores notas no quesito bateria. São elas: Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Beija-Flor e Mocidade Independente de Padre Miguel.

     Foto: reprodução youtube
    Um detalhe importante é que, até o início do século 20, as baterias das escolas de samba eram compostas apenas por homens, mas isso vem mudando radicalmente nos últimos anos.

     Foto: reprodução redes sociais
    Em 2023, por exemplo, as mulheres jÃ¡ representavam cerca de 40% dos ritmistas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o
