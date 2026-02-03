Musical irá homenagear 60 anos de carreira de Ronnie Von
O anúncio do projeto acontece pouco depois do apresentador pedir demissão da RedeTV!, após o desligamento de toda a sua equipe do programa “Companhia Certa”.Foto: Reprodução do Instagram @ronnievonoficial
Ronnie Von, cujo nome de nascimento é Ronaldo Nogueira, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 1944. Ele é filho de Noly e José Maria Nogueira. Seu pai era dentista, contador, radialista e teve envolvimento com o Instituto do Açúcar e do Álcool.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial
Começou a vida escolar com uma formação militar breve: estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas abandonou o curso aos 18 anos.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial
Sua carreira no mundo artístico começou no meio musical durante a “Jovem Guarda”, embora ele jamais tenha participado do programa televisivo que dava nome ao movimento.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial
O primeiro grande sucesso dele veio com a música “Meu Bem”, versão em português feita por ele da faixa “Girl”, dos Beatles.Foto: Divulgação
Outra canção importante em sua trajetória foi “A Praça”, composta por Carlos Imperial, que também teve boa aceitação do público.Foto: Divulgação
Ronnie Von lançou diversos álbuns ao longo de sua carreira. Alguns dos mais importantes são: “Ronnie Von”, de 1966, “A Misteriosa Luta do Reino de Parassempre Contra o Império de Nuncamais”, de 1969, e “A Máquina Voadora”, de 1970.Foto: Divulgação
Em 1966, estreou “O Pequeno Mundo de Ronnie Von”, programa da TV Record, em que Von interpretava um personagem inspirado em “O Pequeno Príncipe”. Foi ali que ele ganhou o apelido de “Príncipe”, dado por Hebe Camargo.Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Ele também teve papel importante como apresentador de programas de variedades e auditório nas décadas seguintes. Atuou como ator em novelas e filmes. Entre os títulos de que participou estão “Qual é a Música?”, “O Descarte” e “A Filha dos Trapalhões”.Foto: Divulgação
Em 2004, assumiu o comando do programa “Todo Seu”, na TV Gazeta, que permaneceu no ar até 2019. Após deixar a emissora, retomou sua atuação em plataformas digitais, inclusive com um canal no YouTube.Foto: Reprodução Instagram /@programatodoseu
Foi contratado pela RedeTV! em 2022 e passou a apresentar o “Manhã do Ronnie”. Também nesse ano, a emissora lançou o programa “Além do Vinho”, no canal “Sabor e Arte”.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial
Em 2024, passou a comandar novamente um programa noturno, o “Companhia Certa”, transmitido pela RedeTV!.Foto: Reprodução do Instagram @ronnievonoficial
Ronnie é casado com Maria Cristina Mestres Rangel, conhecida como “Kika Von”, desde 1986. Juntos tiveram um filho, Leonardo, nascido em 6 de junho de 1987.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial
Ele também tem outros dois filhos de seu casamento com Aretuza: Alessandra e Ronaldo, nascidos em 1970. A união durou cerca de 12 anos.Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial