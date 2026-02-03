Dicas para exercícios fisicos com saúde no tempo seco
Com baixa umidade do ar, a melhor forma é realizar atividades em horários mais frescos, como de manhã cedo ou à noite, e manter-se bem hidratado, usando roupas leves e respiráveis.Foto: Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay
Água é essencial para a hidratação durante exercícios. Mas as pessoas tambem pode acrescentar bebidas esportivas que ajudam a repor eletrólitos em treinos intensos.Foto: freepik
Os melhores isotônicos para exercícios são aqueles com uma boa proporção de sódio, potássio e carboidratos, como Gatorade e Powerade. Bebidas isotônicas sem adição de açúcares excessivos, como Nuun ou Tailwind, também são eficazesFoto: Imagem de Anna por Pixabay
Suco de frutas naturais, como laranja ou maçã, também pode ajudar, fornecendo vitaminas e minerais adicionais. Bebidas com baixo teor de cafeína, como chá gelado sem açúcar, são uma alternativa refrescante e hidratante.Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
Para exercícios no tempo seco, use roupas leves e respiráveis, como tecidos de algodão ou materiais sintéticos que absorvem o suor e secam rapidamente.Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Optar por roupas de cores claras também ajuda a refletir o calor e manter a temperatura corporal mais fresca para encarar os dias de calor e baixa umidadeFoto: Imagem de StockSnap por Pixabay
No tempo seco é recomendável usar hidratante na pele antes dos exercícios. O ar seco pode desidratar a pele, tornando-a mais propensa a irritações e rachadurasFoto: Imagem de Aesthetic Journey por Pixabay
Aplicar um hidratante ajuda a manter a barreira cutânea protegida e a evitar desconfortos durante e após o exercício. Escolha hidratantes que absorvam rapidamente para evitar sensação pegajosa.Foto:
Entre os melhores exercícios ao ar livre em tempo seco estão a corrida ou caminhada rápida para melhorar a resistência cardiovascular e o ciclismo para fortalecer as pernas e aumentar a resistência.Foto: Imagem de dae jeung kim por Pixabay
Também recomenda-se um treinamento funcional, que combina movimentos variados e pode ser feito em parques. Essas atividades proporcionam um treino eficiente e agradável. Muitos gostam de ioga, que também ajuda a relaxar.Foto: Imagem de Belloso & Herchen GbR por Pixabay
Após os exercícios, o banho deve ser morno ou frio para ajudar a reduzir a inflamação muscular e a recuperar a temperatura corporalFoto:
Evite água quente, pois pode aumentar a inflamação e a sensação de cansaço. Tomar um banho após o treino também ajuda a limpar o suor e prevenir irritações na peleFoto: user18526052 por freepik
Antes dos exercícios, a alimentação deve ser leve e rica em carboidratos complexos e proteínas para fornecer energia, como uma banana com aveiaFoto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
Após o treino, consuma uma refeição equilibrada com proteínas e carboidratos para ajudar na recuperação muscular e reabastecer as reservas de energia, como um peito de frango com arroz integral e vegetais.Foto: Imagem de Joanna Wielgosz por Pixabay