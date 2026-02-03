Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Dicas para exercícios fisicos com saúde no tempo seco

RF
Redação Flipar
  • <p>Com baixa umidade do ar, a melhor forma é realizar atividades em horários mais frescos, como de manhã cedo ou à noite, e manter-se bem hidratado, usando roupas leves e respiráveis.</p>

    Com baixa umidade do ar, a melhor forma é realizar atividades em horários mais frescos, como de manhã cedo ou à noite, e manter-se bem hidratado, usando roupas leves e respiráveis.

     Foto: Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay
  • <p>Água é essencial para a hidratação durante exercícios. Mas as pessoas tambem pode acrescentar bebidas esportivas que ajudam a repor eletrólitos em treinos intensos.</p>

    Água é essencial para a hidratação durante exercícios. Mas as pessoas tambem pode acrescentar bebidas esportivas que ajudam a repor eletrólitos em treinos intensos.

     Foto: freepik
  • <p>Os melhores isotônicos para exercícios são aqueles com uma boa proporção de sódio, potássio e carboidratos, como Gatorade e Powerade. Bebidas isotônicas sem adição de açúcares excessivos, como Nuun ou Tailwind, também são eficazes</p>

    Os melhores isotônicos para exercícios são aqueles com uma boa proporção de sódio, potássio e carboidratos, como Gatorade e Powerade. Bebidas isotônicas sem adição de açúcares excessivos, como Nuun ou Tailwind, também são eficazes

     Foto: Imagem de Anna por Pixabay
  • <p>Suco de frutas naturais, como laranja ou maçã, também pode ajudar, fornecendo vitaminas e minerais adicionais. Bebidas com baixo teor de cafeína, como chá gelado sem açúcar, são uma alternativa refrescante e hidratante.</p>

    Suco de frutas naturais, como laranja ou maçã, também pode ajudar, fornecendo vitaminas e minerais adicionais. Bebidas com baixo teor de cafeína, como chá gelado sem açúcar, são uma alternativa refrescante e hidratante.

     Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Para exercícios no tempo seco, use roupas leves e respiráveis, como tecidos de algodão ou materiais sintéticos que absorvem o suor e secam rapidamente.</p>

    Para exercícios no tempo seco, use roupas leves e respiráveis, como tecidos de algodão ou materiais sintéticos que absorvem o suor e secam rapidamente.

     Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • <p>Optar por roupas de cores claras também ajuda a refletir o calor e manter a temperatura corporal mais fresca para encarar os dias de calor e baixa umidade </p>

    Optar por roupas de cores claras também ajuda a refletir o calor e manter a temperatura corporal mais fresca para encarar os dias de calor e baixa umidade

    Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • <p>No tempo seco é recomendável usar hidratante na pele antes dos exercícios. O ar seco pode desidratar a pele, tornando-a mais propensa a irritações e rachaduras</p>

    No tempo seco é recomendável usar hidratante na pele antes dos exercícios. O ar seco pode desidratar a pele, tornando-a mais propensa a irritações e rachaduras

     Foto: Imagem de Aesthetic Journey por Pixabay
  • <p>Aplicar um hidratante ajuda a manter a barreira cutânea protegida e a evitar desconfortos durante e após o exercício. Escolha hidratantes que absorvam rapidamente para evitar sensação pegajosa.</p>

    Aplicar um hidratante ajuda a manter a barreira cutânea protegida e a evitar desconfortos durante e após o exercício. Escolha hidratantes que absorvam rapidamente para evitar sensação pegajosa.

     Foto:
  • <p>Entre os melhores exercícios ao ar livre em tempo seco estão a corrida ou caminhada rápida para melhorar a resistência cardiovascular e o ciclismo para fortalecer as pernas e aumentar a resistência.</p>

    Entre os melhores exercícios ao ar livre em tempo seco estão a corrida ou caminhada rápida para melhorar a resistência cardiovascular e o ciclismo para fortalecer as pernas e aumentar a resistência.

     Foto: Imagem de dae jeung kim por Pixabay
  • <p>Também recomenda-se um treinamento funcional, que combina movimentos variados e pode ser feito em parques. Essas atividades proporcionam um treino eficiente e agradável. Muitos gostam de ioga, que também ajuda a relaxar. </p>

    Também recomenda-se um treinamento funcional, que combina movimentos variados e pode ser feito em parques. Essas atividades proporcionam um treino eficiente e agradável. Muitos gostam de ioga, que também ajuda a relaxar.

    Foto: Imagem de Belloso & Herchen GbR por Pixabay
  • <p>Após os exercícios, o banho deve ser morno ou frio para ajudar a reduzir a inflamação muscular e a recuperar a temperatura corporal</p>

    Após os exercícios, o banho deve ser morno ou frio para ajudar a reduzir a inflamação muscular e a recuperar a temperatura corporal

     Foto:
  • <p>Evite água quente, pois pode aumentar a inflamação e a sensação de cansaço. Tomar um banho após o treino também ajuda a limpar o suor e prevenir irritações na pele</p>

    Evite água quente, pois pode aumentar a inflamação e a sensação de cansaço. Tomar um banho após o treino também ajuda a limpar o suor e prevenir irritações na pele

     Foto: user18526052 por freepik
  • <p>Antes dos exercícios, a alimentação deve ser leve e rica em carboidratos complexos e proteínas para fornecer energia, como uma banana com aveia</p>

    Antes dos exercícios, a alimentação deve ser leve e rica em carboidratos complexos e proteínas para fornecer energia, como uma banana com aveia

     Foto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
  • <p>Após o treino, consuma uma refeição equilibrada com proteínas e carboidratos para ajudar na recuperação muscular e reabastecer as reservas de energia, como um peito de frango com arroz integral e vegetais.</p>

    Após o treino, consuma uma refeição equilibrada com proteínas e carboidratos para ajudar na recuperação muscular e reabastecer as reservas de energia, como um peito de frango com arroz integral e vegetais.

     Foto: Imagem de Joanna Wielgosz por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay