Atores que viveram o Diabo no cinema

  • <p>Harvey Keitel em “Um Diabo Diferente” (2000): Nessa comédia, Keitel faz um Diabo bem mais cômico e extravagante do que qualquer outro dessa lista.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Gabriel Byrne em “Fim dos Dias” (1999): Ao interpretar um homem possuído por Satanás, Byrne enfrenta Arnold Schwarzenegger em uma luta apocalíptica entre o bem e o mal.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A atuação de Byrne foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso do filme, que foi muito mal nas críticas especializadas.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Peter Stormare em “Constantine” (2005): No filme, que é baseado em uma história em quadrinhos, Stormare entrega uma interpretação memorável e intimidadora como Lúcifer, ainda que seja uma participação pequena.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Dave Grohl em “Tenacious D – Uma Dupla Infernal” (2006): Conhecido principalmente como o vocalista e guitarrista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana, Grohl fez uma aparição como o Diabo nesta comédia musical protagonizada por Jack Black.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Com direito a chifres e dentes afiados — e, é claro, uma guitarra — sua participação culmina na épica “Batalha de Bandas” (Rock Off), que é o clímax do filme.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Jack Nicholson em “As Bruxas de Eastwick” (1987): Na trama, Nicholson interpreta Daryl Van Horne, uma figura diabólica que seduz três mulheres em uma pequena cidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Seu desempenho carismático e malicioso deu ao Diabo uma aparência de charme, mas também de perversidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Al Pacino em “O Advogado do Diabo” (1997): Ao lado de Keanu Reeves e Charlize Theron, Al Pacino incorpora John Milton, uma versão mais “moderna” do Diabo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele se destacou por seu retrato enigmático e sedutor do mal personificado. Pacino é frequentemente lembrado por suas falas memoráveis e a intensidade de sua atuação.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Robert De Niro em “Coração Satânico” (1987): Sua performance sutil e sinistra trouxe uma camada de mistério e suspense ao filme, solidificando seu papel como uma das interpretações mais perturbadoras do Diabo no cinema.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele interpreta Louis Cyphre, um personagem enigmático que é, na verdade, uma representação do Diabo. </p>

    Foto: reprodução
  • <p>Viggo Mortensen em “Anjos Rebeldes” (1995): Antes de ficar conhecido pelo herói Aragorn na trilogia “O Senhor dos Anéis”, Mortensen vive Lúcifer como um anjo caído atormentado neste filme que ainda tem Christopher Walken no elenco.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Sua interpretação foi marcante por ser ao mesmo tempo calma e aterrorizante, trazendo uma aura de mistério e poder.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Tim Curry em “A Lenda” (1985): Tida como uma das representações mais assustadoras do Diabo, Tim Curry é bastante lembrado por sua interpretação do Senhor das Trevas neste filme dirigido por Ridley Scott (de “Gladiador”).</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Neal McDonough em “The Shift” – O Deslocamento” (2023): O filme é um thriller de ficção científica cristã cuja trama gira em torno de um personagem que viaja por universos paralelos para se reunir com a esposa. McDonough interpreta “O Benfeitor”, um personagem enigmático associado ao Diabo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Igor Rickli na novela “Gênesis” (2021): No Brasil, alguns atores também ficaram conhecidos por dar vida ao Diabo, principalmente em novelas da Record. Em “Gênesis”, o ator Igor Rickli interpretou o anjo mau, Lúcifer.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Mayana Moura na novela “Jesus” (2018): A atriz encarnou Satanás nesta novela da Record. Para viver o anjo caído, Mayana passou por uma transformação radical, tendo que raspar a cabeça e as sobrancelhas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Guilherme Chelucci na novela “Apocalipse” (2017-2018): O ator entregou uma atuação poderosa e memorável como Satanás em “Apocalipse”. Sua interpretação trouxe uma combinação de ameaça, esperteza e maldade ao personagem.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Luís Melo em “O Auto da Compadecida” (2000): Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro também teve um Diabo para chamar de seu. Sua aparência foi cuidadosamente construída para refletir um ser ao mesmo tempo sinistro e caricato, de acordo com o tom humorístico da obra de Ariano Suassuna.</p>

     Foto: Divulgação
