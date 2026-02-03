Grandes educadores que marcam a história do Brasil
-
Paulo Freire (1921-1997) – O educador e filósofo foi um dos responsáveis pela criação da Teoria CríticaFoto: Youtube/TV Cultura
-
Paulo implementou um método de alfabetização no Brasil. A partir de palavras-chave, jovens e adultos foram alfabetizados em 45 dias.Foto: Youtube/TV Cultura
-
Anísio Teixeira (1900 – 1971) – Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil.Foto: Youtube/tvbrasil
-
Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.Foto: Youtube/tvbrasil
-
-
José Mário Pires Azanha (1931- 2004) – O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público.Foto: Youtube/coconotube
-
Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis.Foto: Youtube/coconotube
-
Darcy Ribeiro (1922-1997) – Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no BrasilFoto: Youtube/Roda Viva
-
-
Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.Foto: Youtube/Roda Viva
-
Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999) – Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos eFoto: Youtube/Professor Marcos L Souza
envolvimento na gestão escolar.
-
Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma.Foto: Youtube/Professor Marcos L Souza
-
-
Florestan Fernandes (1920-1995) – educador e sociólogo foi outro a defender fortemente a educação integral no país.Foto: Youtube/Roda Viva
-
Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da “cultura cívica”. Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.Foto: Youtube/Roda Viva
-
Dermeval Saviani – Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos.Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
-
-
Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época.Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
-
Yvonne Bezerra de Mello – Criou a Escola Uerê, na favela da Maré.Foto: Youtube/TEDx Talks
-
O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência.Foto: Youtube/TEDx Talks
-
-
Débora Seabra – Primeira professora com síndrome de Down do BrasilFoto: Youtube/Luiz Quilião
-
Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro “Débora Seabra conta histórias” e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015.Foto: Youtube/Luiz Quilião
-
Doani Bertan – Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação.Foto: Youtube/Fundación Varkey
-
-
Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português.Foto: Youtube/Fundación Varkey