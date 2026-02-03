Assine
Documentário revela as palavras de Matthew Perry antes de morrer

Redação Flipar
    A produção, intitulada “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy”, reuniu entrevistas, registros policiais e imagens antigas para contar o que aconteceu antes da morte de Perry.

     Foto: reprodução/instagram
    Em outubro de 2023, Perry foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos.

     Foto: reprodução tv globo
    De acordo com o relatório da autópsia, ele sofreu uma overdose de cetamina, uma substância usada como anestésico, e acabou se afogando em uma jacuzzi.

     Foto: reprodução/instagram
    Nos três dias antes de sua morte, Perry recebeu 27 injeções da substância, usada como anestésico.

     Foto: reprodução
    No dia em que morreu, seu assistente, Kenneth Iwamasa, aplicou três doses da substância.

    Foto: reprodução/instagram
    Segundo as investigações, as últimas palavras do ator teriam sido: “Dispara uma grande”.

     Foto: reprodução / friends
    Relatórios indicam que Perry gastou cerca de R$ 300 mil em drogas no mês anterior à sua morte.

     Foto: Jebulon /Wikimédia Commons
    A BBC informou que a quantidade de cetamina no corpo de Perry era tão alta que poderia ser usada para uma anestesia geral, o que levou a polícia de Los Angeles a investigar o caso.

     Foto: reprodução
    Cinco pessoas foram presas: uma traficante conhecida como “Rainha da cetamina”, Jasveen Sangham; dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chávez, que supostamente forneceram drogas ao ator; seu assistente, Kenneth Iwamasa; e o ator Erik Fleming.

     Foto: flickr - Policy Exchange Follow
    Desses, três admitiram culpa: Iwamasa, Chávez e Fleming. As penas podem variar de 10 anos de prisão à prisão perpétua.

     Foto: reprodução
    Além da morte em si, o documentário também aborda a batalha de Perry contra o vício, algo que ele já havia discutido em seu livro de memórias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, lançado em 2022.

     Foto: reprodução/instagram
    Nascido em 19 de agosto de 1969 em Williamstown, Massachusetts, Matthew Perry começou sua carreira na televisão nos anos 1980.

     Foto: wikimedia commons/Fox Broadcasting Company
    Ele começou a ganhar destaque participando de séries como “Tudo em Família” (1985–1992) e “Second Chance” (1987–1988).

     Foto: reprodução
    Filho de John Bennett Perry, também ator, e Suzanne Marie Langford, jornalista, Perry foi criado principalmente em Ottawa, Canadá, após o divórcio de seus pais.

     Foto: wikimedia commons/Fox Broadcasting Company
    Durante sua infância, Perry demonstrou talento para o tênis, chegando a competir em torneios juvenis, mas acabou seguindo os passos do pai na carreira artística.

     Foto: reprodução
    A grande virada de chave veio em 1994, quando foi escalado para “Friends”, série que se tornaria uma mais populares e bem-sucedidas da história da televisão.

     Foto: reprodução / friends
    Seu personagem, Chandler Bing, ficou conhecido por seu humor sarcástico e piadas ácidas, e rapidamente se tornou um favorito do público, consolidando Perry como uma estrela global.

     Foto: reprodução / friends
    Além de “Friends”, Perry estrelou vários filmes, como “E Agora, meu Amor?” (1997), “Meu Vizinho Mafioso” (2000), ao lado de Bruce Willis, e “17 Outra Vez” (2009 – foto).

     Foto: divulgação/New Line Productions
    Perry também trabalhou em outras séries de TV, como “Studio 60 on the Sunset Strip” (2006-2007) e “Estranho Casal” (2015-2017), a qual ele também produziu.

    Foto: divulgação/CBS
    Apesar do sucesso profissional, Perry sempre enfrentou desafios pessoais, incluindo uma longa batalha contra a dependência de álcool e drogas, que começou ainda durante o auge de “Friends”.

     Foto: reprodução/instagram
overflay