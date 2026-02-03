Paulo Francis: conheça o jornalista que foi alvo de resposta de Caetano Veloso numa música

“A letra é meio contra o Paulo Francis, uma resposta àquele estilo de gente que queria desrespeitar o que era brasileiro, o que era baiano, a contracultura, a cultura pop, todo um conjunto de coisas que um certo charme jornalístico, tipo Tom Wolf, detestava e agredia”, explicou Caetano no livro “Sobre as letras”, organizado por Eucanaã Ferraz (Cia das Letras, 2003).