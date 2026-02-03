Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Pepino gigante causa surpresa em cidade catarinense

RF
Redação Flipar
  • <p>Conhecido como “Nonô Bode”, Ambrósio afirma não ter usado nenhum insumo diferente no cultivo. “Com tantos anos trabalhando na agricultura, nunca tinha visto algo igual”, disse à Globo Rural.</p>

    Conhecido como “Nonô Bode”, Ambrósio afirma não ter usado nenhum insumo diferente no cultivo. “Com tantos anos trabalhando na agricultura, nunca tinha visto algo igual”, disse à Globo Rural.

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Por estar muito maduro, o pepino não será consumido pela família: as sementes serão reaproveitadas e o restante servirá de alimento para as galinhas. O tamanho supera o padrão do mercado brasileiro, mas ainda fica abaixo do recorde mundial.</p>

    Por estar muito maduro, o pepino não será consumido pela família: as sementes serão reaproveitadas e o restante servirá de alimento para as galinhas. O tamanho supera o padrão do mercado brasileiro, mas ainda fica abaixo do recorde mundial.

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.</p>

    O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.

     Foto: Imagem de Lukáš Jan?i?ka por Pixabay
  • <p>É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?</p>

    É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?

     Foto: Imagem de ????? por Pixabay
  • <p>Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.</p>

    Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.

     Foto: Imagem de Chris Cypress por Pixabay
  • <p>Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.</p>

    Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.

     Foto: Imagem de SimonRei por Pixabay
  • <p>Os eletrólitos presentes no pepino ajudam a prevenir a desidratação e promovem a reposição de sais minerais perdidos durante o exercício físico. Além disso, o fruto pode ser consumido em forma de sucos, vitaminas ou como simples água aromatizada.</p>

    Os eletrólitos presentes no pepino ajudam a prevenir a desidratação e promovem a reposição de sais minerais perdidos durante o exercício físico. Além disso, o fruto pode ser consumido em forma de sucos, vitaminas ou como simples água aromatizada.

     Foto: Imagem de ????????? ????????? por Pixabay
  • <p>O pepino também é conhecido por suas propriedades anticancerígenas. Ele contém cucurbitacinas, substâncias que demonstraram ter um efeito antiproliferativo, ou seja, inibem o crescimento de células cancerosas.</p>

    O pepino também é conhecido por suas propriedades anticancerígenas. Ele contém cucurbitacinas, substâncias que demonstraram ter um efeito antiproliferativo, ou seja, inibem o crescimento de células cancerosas.

     Foto: Imagem de Renee Olmsted por Pixabay
  • <p>É rico em fibras, antioxidantes, potássio e magnésio, elementos que ajudam a reduzir o colesterol LDL (o colesterol ruim), a controlar a pressão arterial e a promover a circulação sanguínea saudável.</p>

    É rico em fibras, antioxidantes, potássio e magnésio, elementos que ajudam a reduzir o colesterol LDL (o colesterol ruim), a controlar a pressão arterial e a promover a circulação sanguínea saudável.

     Foto:
  • <p>Dessa forma, o consumo do pepino contribui para a prevenção de doenças como aterosclerose, infartos e derrames cerebrais. Ele também é útil para diminuir a pressão arterial.</p>

    Dessa forma, o consumo do pepino contribui para a prevenção de doenças como aterosclerose, infartos e derrames cerebrais. Ele também é útil para diminuir a pressão arterial.

     Foto: Imagem de Renee Olmsted por Pixabay
  • <p>Além disso, a presença de cucurbita, substância encontrada no pepino, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular a glicose no organismo e prevenindo o desenvolvimento da diabetes tipo 2.</p>

    Além disso, a presença de cucurbita, substância encontrada no pepino, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular a glicose no organismo e prevenindo o desenvolvimento da diabetes tipo 2.

     Foto: Imagem de Chong Thao por Pixabay
  • <p>O pepino é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas formas na culinária. Em saladas, pode ser cortado em rodelas ou cubos, combinando bem com folhas verdes, tomate e queijo.</p>

    O pepino é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas formas na culinária. Em saladas, pode ser cortado em rodelas ou cubos, combinando bem com folhas verdes, tomate e queijo.

     Foto:
  • <p>Para quem tem dificuldade de digerir a casca, o pepino pode ser consumido sem ela, o que deixa o sabor mais suave. Pode variar, é claro, do gosto pessoal e da receita em si.</p>

    Para quem tem dificuldade de digerir a casca, o pepino pode ser consumido sem ela, o que deixa o sabor mais suave. Pode variar, é claro, do gosto pessoal e da receita em si.

     Foto:
  • <p>A ingestão de pepino favorece a formação de fezes mais volumosas, facilitando sua eliminação e promovendo a saúde intestinal. Ele também auxilia na desintoxicação do organismo.</p>

    A ingestão de pepino favorece a formação de fezes mais volumosas, facilitando sua eliminação e promovendo a saúde intestinal. Ele também auxilia na desintoxicação do organismo.

     Foto:
  • <p>Devido à sua ação diurética, ele ajuda a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo, reduzindo a retenção de líquidos. O pepino também desempenha papel na saúde óssea. Ele é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a formação de ossos fortes.</p>

    Devido à sua ação diurética, ele ajuda a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo, reduzindo a retenção de líquidos. O pepino também desempenha papel na saúde óssea. Ele é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a formação de ossos fortes.

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • <p>O fruto também contém sílica, um mineral que favorece o fortalecimento do cabelo e das unhas. A sílica contribui para a formação do colágeno, uma proteína essencial para manter a integridade das células do corpo e proporcionar maior resistência aos cabelos e unhas.</p>

    O fruto também contém sílica, um mineral que favorece o fortalecimento do cabelo e das unhas. A sílica contribui para a formação do colágeno, uma proteína essencial para manter a integridade das células do corpo e proporcionar maior resistência aos cabelos e unhas.

     Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay