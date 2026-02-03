Assine
Cidade de São José dos Campos intriga os cientistas por atrair muitos raios

Redação Flipar
    Trata-se de São José dos Campos, cidade de 697 mil habitantes que fica em São Paulo.

    Foto: Wikimedia Commons/Mike Peel
    Vale ressaltar que o título de “capital dos raios” no Brasil vai além de um simples ranking de descargas elétricas.

     Foto: AbelEscobar/Pixabay
    Isso porque o município paulista é também um centro brasileiro de conhecimento, monitoramento e proteção contra raios.

    Foto: Glenn Abelson/Unsplash
    A cidade é a sede de duas importantes órgãos ligados ao tema: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT).

    Foto: Rodrigo Dias Ribeiro - Flickr
    São José dos Campos se transforma em um laboratório natural devido à sua geografia única no Vale do Paraíba, cercada pelas Serras do Mar e da Mantiqueira.

     Foto: Divulgac?a?o
    O Vale apresenta condições climáticas e topográficas que intensificam tempestades severas — como a umidade vinda do oceano, o calor intenso e a ilha de calor urbana.

     Foto: Flickr - Rodrigo Soldon
    A partir dessa base, o ELAT opera a Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT), com cerca de 70 sensores que monitoram raios em tempo real.

    Foto: Flickr - Wilson Neves de Miranda
    Além disso, eles também usam sistemas avançados de previsão que, com o auxílio de modelos numéricos que simulam o comportamento da atmosfera, conseguem detectar raios com 24 horas de antecedência.

    Foto: Wikimédia Commons/Rafael222
    O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional.

     Foto: Felix Mittermeier/Pixabay
    Raios são responsáveis por aproximadamente 110 óbitos anuais no Brasil.

    Foto: Fabiano, Lico SP - Wikimédia Commons
    Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes ocorridas por raio no mundo, uma acontece no Brasil.

    Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
    O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.

    Foto: sethink/Pixabay
    AlÃ©m disso, em torno de 21% dos casos fatais sÃ£o de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam prÃ³ximas de redes elÃ©tricas ou hidrÃ¡ulicas.

    Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
    Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.

     Foto: Wikimedia Commons/El Caballero
    No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos.

     Foto: Wikimedia Commons/ADRIANA HENRIQUE DE ANDRADE
    Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.

    Foto: Wikimedia Commons/Photograph by Mike Peel
    O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.

     Foto: Philippe Donn/Pexels
